Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado recurrirán a una maniobra presupuestaria compleja para aprobar este financiamiento migratorio sin votos demócratas.

El plan migratorio de $70 mil millones en EEUU Está generando debate tras su presentación por parte de los republicanos, quienes buscan aprobarlo en la Cámara de Representantes.

Se trata de una propuesta amplia que promete reforzar la frontera sur y modificar políticas clave de migración, en momentos de alta tensión por el aumento de ingresos irregulares y discusiones sobre el presupuesto federal.

Los republicanos planean ahora reabrir el Gobierno sin el financiamiento controvertido para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la patrulla fronteriza, que los demócratas se han negado a respaldar.

Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado recurrirán a una maniobra presupuestaria compleja para aprobar este financiamiento migratorio sin votos demócratas.

EEUU vive actualmente un clima político tenso alrededor de la crisis migratoria.

El plan migratorio de $70 mil millones contempla fondos extraordinarios al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destinados a la contratación de agentes, tecnología de vigilancia y construcciones fronterizas.

Además, busca cambiar normativas que permiten el ingreso de personas solicitando asilo, endureciendo los procesos y aumentando las expulsiones.

¿En qué consiste el nuevo plan migratorio republicano?

El proyecto propone reasignar recursos que tradicionalmente se destinan a programas sociales o ayuda internacional y dedicarlos a infraestructura, personal y tecnología en la frontera sur.

Sus impulsores argumentan que la migración irregular requiere respuestas más duras y presupuestos nunca antes vistos.

No obstante, los demócratas y diversas organizaciones han criticado la iniciativa, señalando que podría violentar derechos humanos y agravar la crisis humanitaria en la frontera.

La propuesta ha generado fuertes reacciones en medios y organizaciones sociales. Mientras que algunos sectores conservadores celebran el enfoque restrictivo, otros alertan sobre las consecuencias para migrantes y solicitantes de asilo.

“La secuencia es importante. Tenemos que asegurarnos de no aislar ni, como digo, ‘dejar huérfanas’ a agencias clave del departamento”, dijo EL presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Trump no puede reformar el sistema migratorio”aseguran expertos

Después de las declaraciones de Trump en su reciente visita a Miami, donde asegura que brindará diversos beneficios a los “dreamers”, incluyendo la posibilidad de otorgar la ciudadanía a los miembros del programa de DACA. Expertos aseguran que el sistema migratorio no se puede modificar por el decreto anunciado por el mandatario Trump.

En la entrevista, hacia la cadena Telemundo, el presidente Trump, dijó que estaba “A cargo de DACA” y que el programa “va estar bien” de inmediato aseguró que firmaría una orden ejecutiva migratoria en la que incluiría el programa.

Las declaraciones sorprendieron a la comunidad hispana, ya que semanas atrás la administración de su gobierno pedía al máximo Tribunal que suspendiera el programa de acogida a menores inmigrantes indocumentados DACA.

Sin embargo, La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en contra de la orden ejecutiva del presidente republicano Donald Trump que buscaba poner final a un programa para proteger a los ‘dreamers’ (‘soñadores’, como se conoce a los 700.000 jóvenes llegados ilegalmente al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños).

Trump suspende visas de trabajo a inmigrantes en EEUU

Debido al cambio repentino del presidente Trump hacia el programa DACA, expertos en leyes aseguran que la credibilidad de las intenciones de Trump, son dudosas.

La abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultas de leyes de la Universidad de California, en San Diego, aseguró que el discurso de Trump es muy precipitado, ya que la modificación del sistema migratorio “no puede ser hecho de esa manera”. Asimismo advirtió, que no le inspira confianza el discurso realizado por el presidente Trump.

Asimismo agregó que Donald Trump, en uso del poder ejecutivo, “tiene la facultad de emitir un decreto para continuar DACA (Acción Ejecutiva de 2012), pero sería más sensato dejar la orden de (Barack Obama) y permitir que el programa continúe. A menos que quiera que la orden lleve su nombre, porque siempre reclama el crédito por sus buenas acciones”.

Por otro lado la abogada Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y durante 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia. Señala que las declaraciones tienen falta de claridad “No entiendo cómo puede decir el presidente que seguirá con su caso constitucional contra DACA -basado en sus alegaciones de que no era legal porque fue creado por orden ejecutiva-, pero a la misma vez emitir su propia orden para darles ciudadanía” dijo Sánchez.

EEUU lanza programa migratorio para los venezolanos que ingresen legalmente al país

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) anunció este jueves el lanzamiento de un programa migratorio para los venezolanos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el nuevo programa solo beneficiará a los ciudadanos provenientes de Venezuela que ingresen legalmente a los EEUU.

El programa migratorio permitirá que los venezolanos que no cumplan los requisitos o crucen ilegalmente a EEUU sean enviados a México.

“El enfoque que la administración Biden busca es similar a la que tomó hacia los ucranianos a principios de este año”, explicaron conocedores.

Aunque el beneficio les permite vivir en los EEUU se debe cumplir una serie de requisitos, entre estos entrar legalmente a La nación y tener un patrocinador.

“Tendrán que presentar una solicitud, tener un patrocinador en EEUU y someterse a exámenes de detección y verificación, así como vacunas completas”, se informó desde el gobierno sobre el programa migratorio para los venezolanos.

Al respecto, el gobierno de Biden explicó que el objetivo del proyecto es ordenar el proceso y facilitar el control de flujo de migrantes en la nación.

Además de entrar legalmente, tener una persona que los respalde y realizar la petición deben demostrar que no tiene antecedentes penales en su país de origen.

En el 2021, EEUU otorgó a los venezolanos el status de Protección Temporal (TPS), programa migratorio que fue aprobado por el conflicto político entre EEUU y Venezuela.

‘Estamos comprometidos a ayudar a los venezolanos en momentos de necesidad. Es por eso que Estados Unidos se enorgullece de ofrecer a los venezolanos nuestro apoyo con Estatus de Protección Temporal mientras trabajan para restaurar su democracia y recuperar la prosperidad’, dijo Bliken sobre el beneficio para los exiliados del país suramericano.

