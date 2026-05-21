La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) actualizó sus normas para permitir que los pasajeros puedan viajar con marihuana medicinal en vuelos comerciales dentro del país.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de la agencia, el cambio entró en vigor el pasado 27 de abril, aunque no fue anunciado de manera masiva por las autoridades y comenzó a ganar atención luego de ser retomado por medios locales.

La nueva disposición autoriza transportar marihuana medicinal tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Sin embargo, la TSA aclaró que los pasajeros deberán seguir ciertas “instrucciones especiales”, aunque hasta ahora no se han detallado aspectos como las cantidades permitidas o requisitos específicos.

La agencia también advirtió que, si durante las inspecciones se detecta alguna sustancia ilegal o actividad delictiva, los casos serán remitidos a las autoridades policiales correspondientes.

Esta actualización ocurre meses después de que el presidente Donald Trump firmara una iniciativa para reducir la clasificación del cannabis dentro de las categorías federales de drogas, con el objetivo de facilitar investigaciones científicas relacionadas con esta sustancia.

Pese a ello, el gobierno estadounidense reiteró que el uso recreativo de la marihuana continúa siendo ilegal a nivel federal.

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