El Reino Unido se encamina hacia una de las políticas más estrictas contra el consumo de tabaco a nivel mundial, con la aprobación de la “Tobacco and Vapes Bill”, una legislación que busca crear una generación completamente libre de humo.

La medida establece que cualquier persona que actualmente tenga menos de 17 años nunca podrá comprar cigarrillos de forma legal en su vida. A diferencia de otros países donde se fija una edad mínima, esta ley introduce un límite progresivo permanente, lo que representa un cambio radical en la regulación del tabaco.

El proyecto ya superó su paso por el Parlamento y solo está a la espera de la aprobación real para entrar en vigor. Una vez implementado, también otorgará al gobierno nuevas facultades para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluyendo restricciones en sabores, empaques y presentación, con el objetivo de hacerlos menos atractivos, especialmente para los jóvenes.

La ministra de Salud, Baroness Merron, calificó la iniciativa como “la mayor intervención de salud pública en una generación”, asegurando que tendrá un impacto directo en la reducción de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaquismo, una de las principales causas prevenibles de deterioro de la salud en el país.

No obstante, la normativa no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores políticos y representantes de la industria del tabaco han advertido que la ley podría afectar a comerciantes y generar descontento en parte de la población, al considerar que limita libertades individuales y tiene implicaciones económicas.

Este enfoque contrasta con el de Estados Unidos, donde la legislación federal conocida como “Tobacco 21” prohíbe la venta de productos de tabaco a menores de 21 años, pero no impide legalmente su consumo a nivel federal. En ese país, la responsabilidad recae principalmente en los vendedores, mientras que las sanciones para los jóvenes dependen de las leyes de cada estado.

Además, en Estados Unidos existen normativas adicionales en varios estados que penalizan la posesión o el uso de tabaco en menores de edad, con sanciones que pueden incluir multas, servicio comunitario o programas educativos. Sin embargo, algunos estados han optado por eliminar estas penalizaciones, priorizando la regulación de la venta sobre el castigo al consumidor.

En el caso británico, la estrategia apunta a una transformación más profunda y a largo plazo, enfocada en prevenir que nuevas generaciones tengan acceso al tabaco desde el inicio. La legislación también busca adaptarse a las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos, ampliando el control sobre estos productos.

Expertos en salud pública consideran que este tipo de políticas podrían marcar un precedente internacional, al cambiar el enfoque tradicional de regulación por uno más preventivo y estructural. Al mismo tiempo, el debate continúa abierto sobre el equilibrio entre la protección de la salud y las libertades individuales.

Con esta iniciativa, el Reino Unido refuerza su posición en la lucha contra el tabaquismo, apostando por una generación futura que nunca tenga acceso legal a estos productos, en un intento por reducir de manera significativa el impacto sanitario del consumo de nicotina.

El consumo de tabaco cae a nivel mundial