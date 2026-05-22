Entre los archivos de reciente publicación figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense.

En un hecho que ha captado la atención internacional, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) publicado la segunda tanda de archivos extraterrestres.

Esta revelación, que se suma a esfuerzos recientes de otros países, pone sobre la mesa nuevos testimonios, imágenes y grabaciones de fenómenos aéreos no identificados observados en el país.

La publicación de estos documentos desclasificados sobre extraterrestres responde a un interés creciente de la sociedad y la comunidad científica por entender la naturaleza e implicancias de este tipo de sucesos.

Entre los archivos de los extraterrestres reciente publicación figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense en abril de 2024, en el que se observa un objeto que vuela cerca de una aeronave al sureste de Estados Unidos.

Otro material, titulado ‘Aceleración instantánea de fenómeno anómalo no identificado sirio’, fue capturado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de EEUU en 2021 y cargado a una red clasificada en 2024.

Los archivos incluyen reportes de pilotos, militares y civiles que aseguran haber presenciado vehículos u objetos sin explicación aparente en los cielos.

Existen cuatro especies de extraterrestres, según exagente de la CIA

El tema de los objetos voladores no identificados (ovnis) o extraterrestres vuelve a ser centro de atención luego de que un físico y exagente relacionado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) declarara que existen cuatro tipos de seres.

El exagente de la CIA Hal Puthoff, cuya experiencia abarca colaboraciones con agencias de seguridad e inteligencia, aseguró que existe evidencia suficiente para respaldar la existencia de ovnis, aunque aún se desconocen su origen y naturaleza.

De acuerdo con el profesional hay cuatro tipos de extraterrestres, identificadas por investigaciones de alto rango.

Estas afirmaciones agregan un nuevo nivel de controversia a un debate que crece a medida que surgen más reportes y filtraciones sobre fenómenos aéreos no identificados.

El año pasado, Eric Davis, excolega de Puthoff, detalló que los extraterrestres son grises, nórdicos, insectoides y reptiloides. En ese sentido, indicó que se parecen a los seres humanos.

“Los grises representarían un tipo clásico de aproximadamente un metro de altura, con una gran cabeza. Los nórdicos se asemejarían a hombres altos de apariencia escandinava. Los reptiloides se parecían a las serpientes y supuestamente podrían transformarse, mientras que los insectoides recordarían a mantis gigantes con múltiples extremidades”, detalla la reseña publicada por Actualidad RT.

Mientras algunos especialistas piden cautela y demandan más pruebas concretas sobre la existencia de extraterrestres, otros resaltan la importancia de investigar estos testimonios de manera seria y transparente.

El asunto no solo despierta el interés de la población, sino también alimenta teorías sobre una posible vida extraterrestre y el papel de las grandes agencias en la vigilancia global.

Expertos recomiendan no descartar ninguna posibilidad sobre la existencia de extraterrestres, pero insisten en la necesidad de información verificable y estudios colaborativos internacionales.

Las revelaciones recientes mantienen en vilo a quienes siguen de cerca las noticias relacionadas con los ovnis y vida en otros planetas.

“Alguien lanzó inesperadamente un misil tierra – aire y golpeó una nave no identificada”, se indicó sobre la experiencia extraterrestre. / Imágenes cortesía.

Expresidente Obama se ofrece a recibir a los extraterrestres

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha vuelto a captar la atención internacional tras declarar que estaría dispuesto a recibir a los extraterrestres si alguna vez visitan el planeta Tierra.

Durante una reciente entrevista, Obama se refirió de manera abierta al tema de la vida extraterrestre, abordando la curiosidad global sobre los ovnis y la posibilidad de contacto interplanetario.

Obama se ofrece a recibir a los extraterrestres argumentando que, como representante de la humanidad, sería su deber dialogar con seres de otros mundos.

Estas declaraciones, aunque no representan políticas oficiales, sí reflejan una postura positiva hacia el entendimiento y la convivencia con posibles visitantes del espacio.

“Si alguna vez aterrizan aquí, soy el primero en ofrecerme para encabezar la bienvenida”, expresó Obama, alimentando así el debate sobre la manera en que la sociedad y los líderes deberían afrontar un posible encuentro.

La fascinación por los ovnis y la vida extraterrestre no es un tema nuevo en la agenda mediática de Obama.

Durante su mandato, y en varias entrevistas posteriores, ha admitido que existen fenómenos aéreos no identificados que los expertos llevan años tratando de explicar, aunque insiste en la necesidad de un enfoque racional ante estas cuestiones.

Sus comentarios han generado tanto interés como escepticismo, reavivando la discusión sobre la transparencia en temas relacionados con objetos voladores y vida alienígena.

Trump quiere liberar todos los documentos clasificados sobre vida extraterrestre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a captar la atención internacional tras asegurar que publicaría archivos secretos sobre vida extraterrestre.

Trump indicó que las agencias gubernamentales disponen de información sobre fenómenos anómalos no identificados. Este dato interesa a millones de curiosos y entusiastas del tema en todo el mundo.

En años recientes, el tema de los ovnis y la vida extraterrestre ha generado titulares. Esto ocurrió especialmente luego de que el Pentágono admitiera la existencia de investigaciones sobre objetos voladores inexplicados.

Las declaraciones de Trump reavivan la discusión sobre cuánto sabe el gobierno de EEUU. También reavivan la discusión sobre si realmente existen pruebas contundentes al respecto.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, publicó Trump en su red social.

¿Qué dicen las agencias y expertos?

Hasta ahora, las agencias gubernamentales, como la NASA y el Departamento de Defensa, han publicado algunos informes sobre fenómenos anómalos no identificados, pero sin confirmar contactos directos con vida extraterrestre.

Sin embargo, figuras políticas y exfuncionarios han insistido en la necesidad de una mayor transparencia.

Los extraterrestres “viven” entre nosotros, asegura un estudio de Harvard

Una increíble revelación han hecho científicos de la Universidad de Harvard sobre la posibilidad de vida extraterrestre entre nosotros.

De acuerdo con el trabajo realizado por académicos de la reconocida universidad, la vida extraterrestre es más real de lo que pensamos.

Según datos proporcionaos por los investigadores del programa Human Flourishing los extraterrestres viven entre nosotros en forma humana.

Al respecto, se indicó que estos seres vivirían bajo tierra y en una base dentro de la Luna, algo que tiene relación con la decisión de no volver a visitar el satélite.

“Los ovnis (objetos aéreos no identificados) pueden ser naves espaciales que visitan a sus amigos alienígenas con bases en la Tierra”, cita el informe que ha generado expectativa a nivel mundial.

La investigación surge de la necesidad de conocer más sobre los “criptoterrestres”, una civilización no humana tecnológicamente avanzada que fue destruida hace mucho tiempo por el diluvio.

Esta civilización vivirían bajo la tierra y descenderían de homínidos o e dinosaurios inteligentes.

“Podrían estar disfrazándose de humanos para encajar, pueden haber venido del futuro de la Tierra o podrían haber descendido de dinosaurios inteligentes”, agrega el informe.

Los resultados de los académicos sobre los extraterrestres, ofrecen una explicación alternativa no convencional para los avistamientos.

“La posibilidad que los objetos aéreos no identificados puedan involucrar formas de inteligencia no humana que ya están presentes en el entorno de la Tierra en algún sentido viviendo entre nosotros.

La hipótesis de que los seres de otros planetas ya han poseído la tierra se suma a tres teorías más sobre la existencia de estos seres.

Según la investigación, existen los criptoterrestres humanos, lo homínidos o terópodos criptoterrestres que son una civilización tecnológicamente avanzada que consiste en algún animal terrestre que evolucionó, los criptoterrestres extratemporales que llegaron a la tierra en naves.

La cuarta teoría sería los criptoterrestres mágicos que parecen más ángeles.

El interés de los ovnis en el mundo ha aumentado considerablemente en los últimos diez años ante el aumento de los avistamientos.

“Puede que sea excesivamente improbable, pero esperamos que este artículo haya demostrado que, a pesar de todo, debería tenerse en cuenta a la hora de intentar comprender el misterio empírico del UAP”, concluye la polémica investigación.

Imagen cortesía.

“Informante” revela que Estados Unidos posee naves extraterrestres “intactas

Un exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial aseguró que sí existen los extraterrestres y que vehículos de origen exótico no humano han aterrizado o se han estrellado en la Tierra.

La noticia llega a pocos días que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) hizo su primer anuncio oficial sobre la existencia de objetos voladores no identificados (ovnis) y la vida extraterrestre.

Mientras la NASA señaló que no se cuenta con pruebas exactas sobre la existencia de los seres de otros planetas, este veterano de la Fuerza Aérea sostiene que sí existen.

“En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los objetos no identificados y la vida extraterrestre”, dijo el científico de la NASA David Grinspoon.

Según David Charles Grush, el gobierno le negó acceso a un programa de recuperación de materiales que incluía evidencias físicas de naves espaciales y hasta politos muertos. “Naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado. A veces te encuentras con pilotos muertos y lo creas o no, tan fantástico como suena, es verdad”.

“Son vehículos técnicos de recuperación de origen extraterrestre, llámenlo nace espacial si quieren, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo el experto.

Este exfuncionario que asegura que sí existen los extraterrestres, cuenta con 14 años de experiencia como miembro de la Agencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento.

Grush recurrió a la prensa luego que proporcionó un informe con datos clasificados para el inspector general del Departamento de Defensa. Desafortunadamente, su identidad fue revelada y ahora denuncia represalias.

Archivos desclasificados confirman la existencia de extraterrestres: 23 soldados fueron convertidos en piedra

Un archivo desclasificado de la CIA confirma la existencia de extraterrestres y asegura que tienen poderes sobrenaturales capaces de convertir a hombres en piedra.

Los documentos han generado toda una revolución en las redes sociales, algunos creen en lo que documenta la CIA y otros aseguran que se trata de ciencia y ficción.

La desclasificación de documentos llegó en medio de la polémica por la supuesta ubicación del Arca de la Alianza, para la cual se contrató a un medium para conocer detalles del objeto bíblico.

El informe que confirmaría la existencia de extraterrestres asegura que “23 soldados rusos fueron convertidos en piedra por un arma extraterrestre desconocida“.

La revelación de los extraños informes los hizo Joe Roagan en su podcast, en el cual dio a conocer algunos detalles del incidente, confirmado por la CIA en un documento de 250 páginas.

“Los informes fueron recopilados por agentes a finales de la década de 1980. “Se informaron a los medios ucranianos y se registraron en un documento clasificado de inteligencia estadounidense en 1993”.

La revelación sobre supuestas evidencias testimoniales de la existencia de extraterrestres ha generado una ola de comentarios, tanto a favor como en contra de las presuntas investigaciones de la CIA y su veracidad.

Según testimonios de dos soldados, una nave espacial de vuelo bastante bajo en forma de platillo apareció sobre una unidad militar que estaba realizando un entrenamiento de rutina.

“Alguien lanzó inesperadamente un misil tierra – aire y golpeó una nave no identificada“, se indicó sobre la experiencia extraterrestre.

Agrega que de la nave salieron cinco humanoides bajos, con cabezas enormes y grandes ojos negros, quienes después de recuperarse de la caída se acercaron y se fusionaron en un objeto brillante que voló y luego explotó.

“En ese instante, 23 soldados que habían visto el fenómeno se convirtieron en postes de piedra”.

