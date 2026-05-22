En una carta al presidente Trump, Gabbard dijo que su dimisión sería efectiva el 30 de junio por la salud de su esposo, quien fue diagnosticado con un extraño cáncer óseo.

Tulsi Gabbard, reconocida figura política y excongresista, presentó su renuncia como Directora de Inteligencia Nacional en Estados Unidos, desatando una ola de comentarios en Washington y alrededor del mundo.

Su dimisión añade incertidumbre al manejo de la agencia de inteligencia de EEUU, en un contexto global marcado por tensiones diplomáticas y retos de seguridad.

La decisión de Gabbard ha sido considerada inesperada por expertos y analistas. Como primera mujer en ocupar el cargo, su liderazgo en la inteligencia estadounidense fue clave en la implementación de nuevos enfoques estratégicos.

Distintas fuerzas políticas han reaccionado de inmediato, destacando la necesidad de garantizar continuidad en este sector vital para la seguridad nacional.

“A mi marido, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Se enfrenta a grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo alejarme del servicio público para estar a su lado y apoyarle plenamente en esta batalla”, dijo Gabbard.

Agregó que “no puedo pedirle en buena conciencia que enfrente esta lucha solo mientras yo continúo en esta posición exigente y que consume tiempo.”

Desde la Casa Blanca hasta el Congreso, las reacciones a la renuncia de Tulsi Gabbard se han centrado en la urgencia por nombrar a un sucesor confiable que preserve la estabilidad de la información sensible.

Algunos líderes políticos subrayan que este cambio puede impactar los lazos internacionales, especialmente con aliados clave en América Latina y Europa.

De acuerdo con un reciente reporte, la administración estadounidense ya se encuentra evaluando diversos candidatos.

Si bien las causas oficiales de la salida de Gabbard no han sido reveladas, su renuncia podría tener repercusiones en la conducción de operaciones internacionales y la cooperación en inteligencia a nivel global.

Tulsi Gabbard, nueva directora de Inteligencia en la próxima administración de Trump

El presidente electo Donald Trump anunció la designación de Tulsi Gabbard como nueva directora de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Gabbard, excongresista demócrata por Hawái y crítica de la ayuda militar a Ucrania, asumirá el liderazgo de 18 departamentos de inteligencia, incluyendo la elaboración del informe diario que se entrega al presidente.

Gabbard, quien fue miembro de la Guardia Nacional y alcanzó el rango de teniente coronel, se ha destacado por su postura crítica ante las intervenciones estadounidenses en conflictos internacionales. Estas experiencias en Kuwait e Irak reforzaron su escepticismo sobre el intervencionismo, llevándola a desafiar la política exterior de su propio partido cuando fue congresista demócrata de 2013 a 2021. En 2022, Gabbard abandonó el Partido Demócrata y se declaró independiente, pasando luego a apoyar públicamente la campaña de Trump y convirtiéndose en una portavoz cercana del expresidente.

Trump elogió a Gabbard como una “luchadora” y “defensora de los derechos constitucionales”, asegurando que aportará una perspectiva distinta a los servicios de inteligencia y fortalecerá la paz desde una posición de poder.

Este nombramiento se suma a otros recientes de Trump para su próxima administración, como el de John Ratcliffe, excongresista por Texas, quien volverá a liderar la CIA. En otra designación, el expresidente eligió a Peter Hegseth, exmiembro de la Guardia Nacional y presentador de Fox News, como secretario de Defensa, resaltando su lealtad al nuevo gobierno.

El perfil de Gabbard y Hegseth, ambos sin experiencia en sus nuevos roles, ha generado opiniones encontradas sobre el rumbo de la política de seguridad nacional de Trump en su retorno a la Casa Blanca.



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Inteligencia de EEUU asegura que programa nuclear iraní quedó destruido tras ataques con Israel

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán quedó “prácticamente destruido” tras los ataques conjuntos realizados con Israel en junio del año pasado. Desde entonces, Teherán no ha intentado reconstruir esa capacidad.

El informe, presentado ante un comité del Senado, forma parte del análisis anual de amenazas elaborado por la comunidad de inteligencia estadounidense. Además, la evaluación fue respaldada por la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard. Ella explicó que el documento recoge la visión conjunta de varias agencias sobre los riesgos para la seguridad del país.

Estas conclusiones contrastan con la postura del presidente Donald Trump y su administración. Ellos han sostenido que el programa nuclear iraní representaba una amenaza inminente que justificaba la intervención militar.

Durante la comparecencia, legisladores evidenciaron las diferencias entre la evaluación de los organismos de inteligencia y el discurso político del gobierno, lo que ha generado tensiones internas sobre la justificación de las acciones militares en Medio Oriente.

El informe señala que, pese al debilitamiento del programa nuclear, la situación en la región sigue siendo compleja. Por eso, requiere monitoreo constante por parte de las autoridades estadounidenses.

