La noticia de que la demócrata Keisha Lance Bottoms explorará la posibilidad de postularse como gobernadora de Georgia ha generado gran interés, especialmente por el momento político en Estados Unidos.

La relevancia de la candidatura de Bottoms como gobernadora ha surgido porque se trata de la primera mujer negra en tener posibilidad de llegar como gobernadora de Georgia.

La exalcaldesa de Atlanta, reconocida por su gestión durante momentos clave de la ciudad, podría convertirse en la primera mujer negra al frente del gobierno estatal, marcando un capítulo histórico en la política local y nacional.

Keisha Lance Bottoms se dio a conocer por su liderazgo como alcaldesa de Atlanta, una de las ciudades más influyentes del sur de Estados Unidos.

Durante su mandato, abordó retos como la pandemia de covid-19 y las protestas sociales tras la muerte de George Floyd.

Ahora, con el foco en la gobernación de Georgia, la expectación gira en torno a sus propuestas y el respaldo que pueda cosechar en unas elecciones tradicionalmente reñidas.

Temas como equidad racial, desarrollo económico y la expansión de derechos ocuparán un lugar central en su campaña.

La posibilidad de que una mujer negra llegue por primera vez a la gobernación envía un mensaje de inclusión y representación a la comunidad afroestadounidense.

Georgia, estado que ha vivido una transformación demográfica y política en la última década, será observado de cerca tanto por los medios como por los analistas políticos internacionales.

Uno de los puntos de partida para avizorar quién será el triunfador son los resultados de Nevada y Arizona, donde los demócratas se alzaron con el triunfo. / Fotografías cortesía.

Georgia resuelve hoy en las urnas el desempate por un escaño en el Senado



Georgia está en la mira política al volver a las urnas en una votación de desempate por un escaño en el Senado de los Estados Unidos (EEUU).

El proceso se desarrolla cuatro semanas después de los comicios intermedios que midió las fuerzas republicanas y demócratas.

Los resultados mostraron que ninguno de los dos partidos tiene el apoyo total de la población.

“Esta votación final podría dar a los demócratas una mayoría ligeramente más cómoda en el Senado”, indicaron analistas sobre el desempate que se conocerá en las próximas horas.

Asimismo, se indicó que por primera vez figura en la papeleta como candidatos dos afroamericanos, Herschel Walker y Raphael Warnock, republicano y demócrata respectivamente.

Uno de los puntos de partida para avizorar quién será el triunfador son los resultados de Nevada y Arizona, donde los demócratas se alzaron con el triunfo.

Expertos han destacado que el resultado del desempate reflejará la polaridad que habrá en los próximos años de gobierno del presidente Joe Biden.

Otro dato importante es lo que representará para Donald Trump tanto el gane como la derrota del candidato republicano.

Los resultados serán una muestra del apoyo que tendría Trump en el estado, uno de los más importantes para ganar las elecciones en los EEUU.

“Es la primera vez que dos afroamericanos, cada uno de ellos considerado de forma diferente importantes”, se indicó.

Fotografía de archivo y cortesía. / Vía Getty Images.

Secretario de Georgia reitera que Trump está equivocado sobre fraude electoral

El secretario de Georgia, Brad Raffensperger, reiteró este lunes que el mandatario, Donald Trump, está equivocado en relación a la denuncia de fraude electoral y no descartó la posibilidad de una investigación por la llamada amenazante que recibió el fin de semana.

Brad Raffensperger, ante los medios de comunicación hizo algunas revelaciones sobre la conversación de una hora que The Washington Post hizo de conocimiento público.

‘Está simplemente equivocado’, dijo el secretario de Georgia sobre las constantes denuncias de fraude hechas por el gobernante en varias ocasiones.

Al respecto, señaló que el presidente tiene datos errados sobre su triunfo en el estado de Georgia. “Pero sí quería dejar claro que los datos que tiene son simplemente incorrectos… Tenía cientos y cientos de personas que dijo que estaban muertas y que votaron. Encontramos dos, eso es simplemente un ejemplo de esto: tiene datos erróneos”, agregó el funcionario.

Al consultarle sobre una investigación por la llamada que en su desesperación Trump hizo para revertir los resultados, el secretario de Georgia no descartó esa posibilidad.

“Fue bastante obvio desde el principio que desacreditamos cada una de esas teorías que habían estado circulando… Pero el presidente Trump sigue creyéndolas”, dijo el funcionario sobre la llamada telefónica.

No es la primera vez que Raffenspeger le responde con contundencia al mandatario, el fin de semana tras la conversaciones Trump posteo en sus redes atacando al secretario de Georgia. “Respetuosamente, presidente Trump: Lo que dice no es cierto. La verdad saldrá a la luz”, respondió.

Donald Trump perdió el estado de Georgia con una diferencia de 11,779 votos electorales, confirmados luego de un recuento de votos.

