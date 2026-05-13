Más de tres décadas después del lanzamiento de “Thriller”, Michael Jackson volvió a dominar las listas musicales gracias al estreno de “Michael”, la nueva película biográfica basada en la vida del Rey del Pop.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, debutó en cines el 24 de abril y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla. En su primer fin de semana en Norteamérica, la película recaudó 97 millones de dólares y, en apenas dos semanas, ya superó los 400 millones a nivel mundial.

El impacto del filme también se reflejó en las plataformas digitales. Según datos publicados por Billboard, las canciones de Michael Jackson registraron un aumento del 116% en reproducciones en Estados Unidos durante el fin de semana del estreno. Además, las búsquedas relacionadas con su música crecieron significativamente en aplicaciones como Shazam.

El renovado interés también benefició a los grupos familiares del artista. Los catálogos de The Jackson 5 y The Jacksons registraron importantes aumentos en reproducciones digitales, demostrando que el legado musical de Michael Jackson continúa atrayendo nuevas generaciones de fanáticos.

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