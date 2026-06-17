La fiebre del Mundial 2026 también se ha hecho sentir en las plataformas digitales. Datos compartidos por Spotify muestran que el triunfo de la selección mexicana en el partido inaugural provocó un notable incremento en la reproducción de música asociada a México.

Entre los temas que registraron mayor crecimiento se encuentra México lindo y querido, interpretada por Vicente Fernández, cuyas escuchas aumentaron más de un 300 % en Estados Unidos. También destacó México en la piel de Luis Miguel, que experimentó un importante crecimiento tras el encuentro.

El entusiasmo de los aficionados también impulsó las reproducciones del Himno Nacional Mexicano. Según los datos, las escuchas se dispararon durante los momentos de celebración, con incrementos superiores al 1.000 % en Estados Unidos y aumentos significativos tanto en México como en otros países.

Las cifras reflejan cómo los grandes eventos deportivos pueden influir en los hábitos de consumo cultural y musical, especialmente cuando despiertan sentimientos de identidad nacional y orgullo entre los aficionados.

A pocos días del inicio del torneo, el Mundial continúa generando impacto más allá del fútbol, convirtiéndose también en un fenómeno que impulsa la música y las expresiones culturales vinculadas a las selecciones participantes.

El Mundial 2026 tendrá nuevas reglas y el formato más grande de la historia