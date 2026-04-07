Estados Unidos se prepara para implementar una deportación masiva de migrantes, tras anunciar un nuevo plan migratorio.

La nueva medida cero tolerancia busca expulsar a un millón de personas indocumentadas mediante operativos en diversos puntos del país.

La medida, revelada por autoridades federales, impactará especialmente a comunidades latinoamericanas y centroamericanas, reforzando la política migratoria ante la presión preelectoral y crisis fronteriza.

El foco principal de este plan son las redadas coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que pondrán especial atención en fábricas, cárceles y otros lugares públicos.

Un alto funcionario indicó que la prioridad será detener y deportar a migrantes con órdenes de expulsión pendientes y antecedentes penales.

No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos de detenciones arbitrarias y la separación familiar.

Detalles del plan: redadas y consecuencias para los migrantes

El despliegue del plan se centrará en identificar grandes grupos de migrantes en centros laborales y penales, ampliando también las operaciones a comunidades residenciales y desplazando a familias enteras.

La iniciativa busca desincentivar el flujo migratorio, enviando una señal clara sobre la estricta postura del gobierno estadounidense.

Expertos advierten que el plan podría agudizar la crisis humanitaria en la región, incrementando las deportaciones sin debido proceso y tensionando aún más las relaciones diplomáticas con los países de origen.

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Esta tendencia, según se informó, se ha intensificado conforme se endurecen los operativos de las autoridades migratorias.

“Que hagan así, como pasó en (la pandemia de) coronavirus, que haya enseñanza en línea, porque no sabemos cuánto va a durar esto”, dijo uno de los padres afectados por las redadas.

Impacto de las redadas en comunidades inmigrantes

Las redadas migratorias, un plan de Trump, no solo afectan la sensación de seguridad de quienes viven en situación irregular, sino que también repercuten directamente en el entorno educativo infantil.

En muchas ciudades con alta población inmigrante, el temor a ser interceptados camino a la escuela ha llevado a madres y padres a optar por mantener a sus hijos en casa y aprovechar las alternativas de educación remota.

Este cambio busca proteger a los menores, aunque también plantea desafíos de acceso a tecnología y calidad de aprendizaje.

“Claro que tenemos miedo, no tenemos papeles”, agregó otro de los padres sobre las medidas implementadas por Trump.

Especialistas resumen que, si bien la modalidad virtual ofrece seguridad frente a las redadas migratorias, incrementa el riesgo de rezago escolar en contextos vulnerables.

Escuelas y organizaciones de apoyo han intensificado los programas de ayuda para mitigar estas desigualdades, aunque muchas familias aún deben lidiar con recursos limitados y barreras idiomáticas.

Según datos compartidos por organizaciones comunitarias, la matriculación en cursos virtuales ha aumentado significativamente en las zonas donde se han anunciado redadas, reflejando la preocupación de quienes priorizan la seguridad familiar.