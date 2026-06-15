“Ahora mismo, ya saben, estamos atacando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del Gobierno que forman parte del clan Culiacán, que han protegido al cartel de Sinaloa”, dijo Sara Carter.

El zar antidrogas de la administración Trump, Sara Carter, apunta a políticos mexicanos ligados al narco, encendiendo nuevas tensiones entre México y Estados Unidos en la lucha regional contra el narcotráfico.

Carte señaló que Washington se prepara para intensificar las investigaciones y posibles sanciones contra figuras políticas mexicanas sospechosas de mantener nexos con cárteles de la droga.

“Ahora mismo, ya saben, estamos atacando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del Gobierno que forman parte del clan Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y a Los Mayitos y a toda la operación de Joaquín Guzmán. Podemos hacerlo porque el Gobierno mexicano, como muchos Gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple su palabra, sin duda alguna”.

Trump anuncia la muerte del “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

La muerte del ‘Niño Guerrero’, líder máximo de la banda criminal internacional Tren de Aragua, fue confirmada este 13 de junio por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El anuncio ocurrió tras una operación conjunta entre fuerzas de seguridad de Venezuela y agencias estadounidenses, cuyo objetivo era capturar a uno de los criminales más buscados del continente.

Fuentes oficiales revelaron que la acción se realizó en territorio venezolano, con una planificación de varias semanas coordinada por ambos países.

Trump aseguró en declaraciones públicas que “la cooperación internacional puede dar resultados contundentes frente al crimen transnacional”, confirmando la baja de Héctor Guerrero Flores, conocido como el ‘Niño Guerrero’.

El Tren de Aragua es considerada una de las organizaciones delictivas más peligrosas de Latinoamérica, responsable de extorsiones, secuestros y narcotráfico.

La noticia generó reacciones inmediatas en gobiernos de la región, especialmente en países como Colombia, Perú y Chile, donde el Tren de Aragua mantiene presencia.

Autoridades han destacado la importancia de la colaboración binacional para combatir estructuras criminales de este tipo.

Analistas advierten que, aunque la muerte del ‘Niño Guerrero’ representa un golpe duro, la organización podría buscar reestructurarse bajo nuevo liderazgo.



Trump deja claro que está listo para atacar el narcotráfico que está controlando México

Donald Trump anunció que Estados Unidos se prepara para lanzar ataques terrestres contra los cárteles de la droga, una decisión que marca una escalada significativa en la lucha contra el narcotráfico tras las recientes operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe.

El mensaje fue comunicado durante una conferencia en la que destacó los logros de los operativos marítimos y señaló la necesidad de llevar la ofensiva directamente al territorio donde operan estas organizaciones criminales.

Según Trump, la coordinación entre fuerzas militares y agencias del gobierno estadounidense se ha fortalecido, permitiendo ahora planificar incursiones en tierra firme como parte de una estrategia más agresiva y multidimensional.

Esta ofensiva terrestre busca debilitar las estructuras logísticas de los cárteles, que han encontrado rutas alternativas tras el incremento de la vigilancia en aguas internacionales.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump.

¿Cómo afecta la nueva estrategia de Estados Unidos a Centroamérica y México?

La noticia de que Estados Unidos prepara ataques terrestres contra los cárteles pone en alerta a países de Centroamérica y México, regiones donde estas organizaciones tienen fuerte presencia.

Expertos opinan que la intervención militar podría tener implicaciones en materia de seguridad regional y diplomacia bilateral.

Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense, sin precisar fechas ni alcances de las acciones anunciadas.

Mientras algunos mandatarios han manifestado su apoyo a medidas conjuntas, otros piden precaución y respeto a la soberanía nacional en la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, varios analistas subrayan la importancia de la colaboración transnacional para combatir a los cárteles y evitar que la violencia se desplace a territorio centroamericano.

El debate sobre los límites de la cooperación y el impacto en comunidades locales sigue abierto, especialmente en puntos fronterizos históricamente vulnerables.

Imagen cortesía.

Trump y Petro se enfrentan: de líder del narcotráfico a grosero e ignorante



La relación entre Estados Unidos y Colombia vivió un nuevo episodio de tensión luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamara “líder del narcotráfico” a Gustavo Petro, actual presidente colombiano.

El comentario ha desatado una fuerte reacción por parte del gobierno colombiano, evidenciando el delicado momento diplomático que atraviesan ambos países.

“El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto en Estados Unidos, lo que causa muerte, destrucción y caos”, dijo Trump en un posteo en su red social.

Agregó que a raíz del conflicto con Petro, “A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O SUBSIDIO, YA NO SE REALIZARÁN”.

Por su parte, el líder colombiano no dudó en responderle: “Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”.

Agregó que “yo no hago bussines , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”.

Tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia

La acusación de Trump contra Petro sorprendió tanto a analistas políticos como a funcionarios en Bogotá.

Según el Gobierno colombiano, estos señalamientos no solo afectan la imagen de Gustavo Petro, sino que también ponen en riesgo la relación bilateral en temas cruciales como la lucha antidrogas y la cooperación en seguridad.

Expertos consultados por medios internacionales advierten que este tipo de declaraciones pueden entorpecer los esfuerzos conjuntos en la región.

Además, algunos sectores en Colombia llaman a la serenidad y recuerdan que el combate al narcotráfico es una responsabilidad compartida entre ambas naciones.

El incidente llega en un contexto donde Petro ya ha sido criticado en el pasado por su postura frente a la política antidrogas, cuestionada tanto por opositores internos como por sectores de la comunidad internacional.