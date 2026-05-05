El popular “perro caramelo”, conocido por recorrer calles y barrios de distintas ciudades mexicanas, fue reconocido oficialmente como uno de los símbolos caninos representativos de México. La decisión fue anunciada este mes por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, que lo incorporó a la lista de razas emblemáticas del país junto al Chihuahua, el Calupoh y el Xoloitzcuintli.

Aunque el perro caramelo no es una raza pura, sino un mestizo, se ha convertido en una figura muy reconocible dentro de la cultura popular mexicana. Su apariencia suele incluir pelaje color miel o tostado, nariz negra y tamaño mediano o grande. Además, muchos presentan características físicas asociadas a cruces de razas como pitbull o labrador.

El reconocimiento oficial destaca el valor cultural y social de estos perros, que frecuentemente son vistos viviendo en comunidades, mercados, parques y calles del país. Para muchas personas, representan una imagen cotidiana ligada a la vida urbana y barrial en México.

La organización explicó que el perro caramelo forma parte de la identidad nacional debido a su presencia constante y al vínculo que desarrolla con las comunidades. En distintos lugares se les conoce cariñosamente como “solovinos” o “firulais”, términos populares utilizados para referirse a perros callejeros o sin dueño fijo.

La palabra “solovino” proviene de la expresión “solo vino”, utilizada para describir a los perros que llegan por cuenta propia a una colonia o vecindario y terminan siendo aceptados y alimentados por los habitantes. En muchos casos, aunque no pertenezcan oficialmente a una familia, los vecinos los consideran parte de la comunidad.

Por otro lado, el término “firulais” se popularizó en regiones fronterizas entre México y Estados Unidos y con el tiempo se convirtió en un apodo común para perros en muchos países de habla hispana. Actualmente, es una de las formas más conocidas y afectuosas de llamar a los perros mestizos.

Especialistas y rescatistas de animales consideran que el reconocimiento puede ayudar a promover la adopción y el cuidado responsable de perros callejeros. Becca Chávez, integrante de Yaqui Animal Rescue, señaló que los perros caramelos suelen tener un carácter amigable, leal y resistente, pese a las dificultades que muchos enfrentan viviendo en las calles.

Según explicó, estos perros se adaptan fácilmente a la convivencia familiar y destacan por ser sociables y cariñosos. También comentó que son muy comunes en refugios de animales de regiones con alta población de perros abandonados, especialmente en zonas del sur de Estados Unidos y México.

La decisión de PROPAEM también busca generar conciencia sobre la situación de los animales callejeros y fomentar políticas de protección y bienestar animal. Organizaciones defensoras de animales consideran que dar visibilidad a estos perros ayuda a combatir prejuicios hacia los mestizos y resalta su importancia dentro de la sociedad.

En redes sociales, el anuncio provocó reacciones positivas de miles de usuarios que compartieron fotografías de sus propios perros caramelos, celebrando que finalmente recibieran un reconocimiento oficial. Muchos destacaron que estos animales representan nobleza, resistencia y compañía fiel para millones de familias mexicanas.

Con este nombramiento, el perro caramelo pasa de ser un símbolo informal de las calles mexicanas a convertirse oficialmente en uno de los emblemas caninos más representativos del país.

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