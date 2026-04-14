Líbano, Irán, Siria y Egipto se oponen a sus planes, porque el “Gran Israel” está conformado por todas esas tierras.

La idea del Gran Israel está tomando fuerza en los discursos de ciertos sectores de la derecha israelí, quienes aspiran a establecer una soberanía que abarcaría territorios históricos y religiosos presentes en textos bíblicos.

Este concepto, basado en interpretaciones antiguas, influye directamente en las políticas actuales del gobierno israelí y genera controversia internacional.

Origen y repercusiones del concepto “Gran Israel”

El término “Gran Israel” se refiere a la aspiración de algunos grupos políticos y religiosos de ampliar las fronteras del Estado de Israel más allá de sus límites internacionalmente reconocidos, abarcando zonas de Cisjordania, Gaza y partes de países vecinos como Jordania, Líbano y Siria.

Si bien este ideal tiene raíces en visiones religiosas sobre un “reino bíblico”, se ha convertido en una herramienta política para justificar asentamientos y rechazar el establecimiento de un Estado palestino.

En la práctica, la promoción del Gran Israel provoca repercusiones en la diplomacia regional, agudiza el conflicto con los palestinos y genera preocupaciones en la comunidad internacional.

Organizaciones y gobiernos temen que esta postura radical impida acuerdos de paz a largo plazo y perpetúe la inestabilidad en el Medio Oriente, según reportan agencias.

El avance de la derecha israelí y la política de asentamientos ya ha sido objeto de análisis en diferentes contextos dentro de la región.

El debate sobre el Gran Israel sigue marcado por interpretaciones históricas, presión política interna y reacciones internacionales.

Israel es cuestionada por evitar que otras naciones de Medio Oriente tengan armas nucleares

¿Solo Israel puede tener armas nucleares en Medio Oriente? La interrogante ha sido motivo de debates internacionales durante décadas.

Uno de los motivos de esos debates es por la falta de transparencia por parte del Estado israelí acerca de su supuesto arsenal nuclear.

Mientras países vecinos y organizaciones internacionales continúan su preocupación, expertos internacionales advierten sobre la probable capacidad nuclear de Israel.

La capacidad nuclear del gobierno hebreo permanece oficialmente sin confirmar, pues el país nunca ha admitido ni desmentido poseer armas nucleares.

Sin embargo, informes de diversas fuentes señalan una alta probabilidad de que Israel disponga de un número significativo de ojivas nucleares.

El secreto nuclear de Israel y su impacto regional

La política de ambigüedad nuclear ha permitido a Israel mantener un equilibrio estratégico en Medio Oriente.

Según expertos, esta postura complica los esfuerzos de desarme y genera inquietud en países como Irán, Egipto y Siria.

Además, el gobierno hebreo no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), lo que dificulta la supervisión y verificación internacional de su supuesto arsenal.

Diferentes analistas consideran que esta situación contribuye a la inestabilidad regional, ya que la sospecha de armas atómicas en Medio Oriente puede incentivar una carrera armamentista.

Por otro lado, la comunidad internacional mantiene el debate abierto sobre la necesidad de mayor transparencia en torno al programa nuclear israelí.

Irán le pide a EEUU priorizar sus intereses, no los de Israel

Las autoridades de Irán declararon que un acuerdo internacional podría materializarse si Estados Unidos antepone sus propios intereses a los de Israel.

La advertencia llegó tras semanas de tensiones y negociaciones estancadas, especialmente en torno al acuerdo nuclear iraní, cuyo futuro depende de la disposición de Washington a desmarcarse de la agenda israelí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán señaló que la relación entre Estados Unidos e Israel complica la posibilidad de entendimiento.

Según agencias, la parte iraní cree que la Casa Blanca debería priorizar los intereses estadounidenses para que haya avances sustanciales en materia nuclear y diplomática.

“Si negociamos en Islamabad con representantes de ‘Estados Unidos Primero’, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo”, escribió en X el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref.

Diplomacia tensa entre Irán, Estados Unidos e Israel

El actual entorno internacional está marcado por desconfianzas y presiones mutuas. Teherán insiste en que cualquier pacto solo será viable si Washington no se subordina a los intereses israelíes, los cuales suelen bloquear la flexibilidad en temas nucleares.

Así lo expresó el vocero iraní, resaltando que su país mantiene la disposición a negociar pero sin ceder en sus demandas fundamentales. Por su parte, la administración estadounidense ha reiterado su compromiso con la seguridad de Israel, lo que complica el escenario.

Este pronunciamiento ocurre en medio de preocupaciones crecientes sobre la posibilidad de una escalada en la región y la reactivación del programa nuclear iraní.

La comunidad internacional observa con atención, esperando señales de flexibilización en la diplomacia.

Funcionarios de EEUU e Irán inician conversaciones para dejar claras sus condiciones

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron el sábado conversaciones por separado con el primer ministro de Pakistán, en medio de un alto el fuego debilitado por las profundas discrepancias y los incesantes combates en Líbano.

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por su vicepresidente, JD Vance, y otra iraní, con el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al frente, se reunieron por separado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según la oficina de Sharif y medios iraníes.

Hasta media tarde, los funcionarios de ambas naciones no habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Israel, por su parte, continuaba con sus ataques en Líbano aún después de que Teherán condicionase las conversaciones de paz a una pausa de los combates allí. La agencia noticiosa estatal de Líbano reportó que ataques israelíes mataron el sábado al menos a tres personas.

La guerra se ha cobrado la vida de al menos 3.000 personas en Irán, 1.953 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los estados árabes del golfo Pérsico. En gran medida, ha aislado al golfo de la economía mundial, disparando el precio de la energía y dañando infraestructura en media docena de países de la región.

En Teherán, residentes contaron a The Associated Press que eran escépticos, aunque tenían algo de esperanza en las conversaciones tras semanas de ataques aéreos que han dejado un camino de destrucción en su país. Shahab Banitaba cuestionó si se puede confiar en que Estados Unidos cumplirá cualquier acuerdo.

“Si obtenemos resultados concretos y finales, todavía existe la posibilidad de que el acuerdo se venga abajo”, declaró.





