La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una fuerte polémica tras conocerse que algunos boletos en reventa superan cifras millonarias. En particular, cuatro entradas ubicadas en la categoría más alta han sido ofertadas por más de 2 millones de dólares cada una en el mercado oficial de intercambio habilitado por la FIFA.

El partido decisivo del torneo se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, un recinto con capacidad para más de 82.000 espectadores ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque se trata de uno de los eventos deportivos más esperados del planeta, el precio de estas entradas ha sorprendido incluso a los seguidores más fieles del fútbol.

Según la información disponible en la plataforma oficial de reventa, cada uno de estos boletos exclusivos tiene un costo cercano a los 2,3 millones de dólares. Sin embargo, en la misma sección del estadio, otros asientos similares se ofrecen por alrededor de 16.000 dólares, lo que evidencia una gran disparidad en los precios dentro de la misma categoría.

La FIFA ha aclarado que no establece directamente los precios en el mercado secundario, ya que la reventa de entradas es legal en países como Estados Unidos y Canadá, donde se celebrará gran parte del torneo. No obstante, el organismo sí obtiene beneficios económicos de estas transacciones, ya que cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor. Esto significa que, en caso de concretarse la venta de uno de estos boletos millonarios, la organización podría recibir cientos de miles de dólares en comisiones.

El sistema de reventa implementado para este Mundial difiere de ediciones anteriores, donde los precios de reventa estaban limitados al valor nominal de las entradas. En contraste, en México —uno de los países anfitriones— las regulaciones son más estrictas, ya que los boletos solo pueden revenderse a su precio original o incluso por debajo, sin posibilidad de obtener ganancias adicionales.

El incremento de precios ha generado críticas entre los aficionados, quienes denuncian dificultades para acceder a las entradas en la fase inicial de ventas. Problemas técnicos, largas esperas en las plataformas digitales y el aumento progresivo de los costos han sido algunas de las quejas más frecuentes.

Además, la FIFA introdujo recientemente nuevas categorías de boletos premium, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia para maximizar los ingresos en los asientos más exclusivos. Esta decisión ha intensificado el debate sobre la accesibilidad del evento y el impacto de la comercialización en el fútbol moderno.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el modelo de precios argumentando que responde a las dinámicas del mercado en América del Norte. También subrayó que, aunque el organismo genera ingresos millonarios durante el Mundial, se trata de una entidad sin fines de lucro que reinvierte sus ganancias en el desarrollo del fútbol a nivel global.

Infantino destacó que estos recursos permiten financiar proyectos en más de 200 países, muchos de los cuales dependen del apoyo económico de la FIFA para mantener sus programas deportivos. Según explicó, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la rentabilidad del evento y su accesibilidad para los aficionados.

Por su parte, la organización ha asegurado que el modelo de venta y reventa de entradas se ajusta a las prácticas habituales de grandes eventos deportivos y de entretenimiento en la región. También indicó que los precios variables buscan optimizar la asistencia y reflejar el valor real del mercado.

A medida que se acerca la fecha del torneo, la controversia sobre los precios de las entradas continúa creciendo. Mientras algunos consideran que estas cifras reflejan la enorme demanda y exclusividad del evento, otros advierten que podrían alejar a una parte importante de los aficionados.

La situación pone de relieve los desafíos que enfrenta el fútbol internacional en la actualidad: mantener su carácter global y popular, sin perder de vista el impacto de su creciente comercialización. En este contexto, la final del Mundial no solo será un espectáculo deportivo, sino también un reflejo de las tensiones entre negocio, acceso y pasión por el deporte.

FIFA evalúa polémica propuesta para reemplazar a Irán por Italia en el Mundial