La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

GINEBRA (AP) — Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.

“La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de fútbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro”, declaró la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohejerani, a la televisión estatal de Irán el miércoles.

La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

Se avanzó en ello el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue a reunirse con dirigentes y jugadores del fútbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

Aunque la liga iraní de fútbol se ha detenido durante la guerra, la cuenta oficial de Instagram del equipo publicó esta semana fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió el miércoles que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

Infantino prometió al equipo iraní hace tres semanas que ayudaría a encontrar un campamento de entrenamiento fuera del país para que el equipo se prepare para el Mundial. Eso también podría ser en Turquía, donde Irán disputó fogueos el mes pasado en Antalya contra Nigeria y Costa Rica.

La FIFA no confirmó de inmediato el miércoles detalles de la organización de un posible campamento.

Irán tiene programado jugar dos partidos de la fase de grupos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewoo, contra Nueva Zelanda y Bélgica, y luego enfrentar a Egipto en Seattle.

El equipo debe presentarse a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio, lo que es al menos cinco días antes de su primer partido, como exigen las reglas del Mundial de la FIFA.

Un asunto clave por resolver es que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de entrada a la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj. Es vicepresidente del organismo asiático de fútbol y se le impidió asistir al sorteo del Mundial en diciembre en Washington, donde Infantino entregó al presidente estadounidense Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, creado especialmente.

Irán no “se perderá el Mundial” a pesar de la guerra con EEUU

Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán. No obstante, él dijo que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Este país coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial. Además, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar. También subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Además, cerrará la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático. Ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso annual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, la federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.



La FIFA confirma el formato del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026

La FIFA oficializó este martes el nuevo formato de la Copa Mundial de los Estados Unidos (EEUU), México y Canadá de 2026.

Con la oficialización se confirman algunas reformas aprobadas por el Consejo, el cual se celebró el martes en Ruanda.

“Se ha aprobado el nuevo formato este martes 14 de marzo, el cambio de formato de cara al Mundial de EEUU, México y Canadá”, se destacó al respecto.

El formado del Mundial pone fin a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de grupos de tres.

En ese sentido, se indicó que pasará a jugarse con 48 equipos, dejando de lado el formato de 32 equipos que estaba estipulado anteriormente.

El campeonato se dividirá en 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los dieciseisavos de final de la competición.

“Junto con los ocho mejores terceros de la primera etapa. Luego de esto se juegan las llaves de octavos, cuartos, semifinales y finales”, señaló la FIFA.

En total en el nuevo formado del Mundial se estipula un total de 104 partido jugados, aumentando el máximo que puede jugar una selección en la Copa.

“Los equipos que accedan a la semifinal, jugarán un total de 8 encuentros”, se indicó.

Denuncian a la FIFA por altos precios de las entradas del Mundial 2026: “Impagables”



La Football Supporters Europe (FSE) anunció que presentó una demanda contra la FIFA. Esto ha provocado un intenso debate sobre la accesibilidad a los partidos para los seguidores del fútbol.

No solo la FSE ha alzado la voz. Diversas asociaciones y fanáticos han alzado su voz contra los altos costos establecidos para adquirir entradas al Mundial 2026.

La controversia se desató tras la revelación de los valores oficiales de los boletos de los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, México y Canadá.

El reclamo central pone en entredicho el compromiso de la FIFA con la inclusión y la pasión popular que caracteriza al fútbol internacional.

Siete veces más del Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con la FSE, los boletos más económicos para la final del torneo, prevista en Estados Unidos, alcanzan los 4,185 dólares. Esta cifra, aseguran, es hasta siete veces superior a la registrada en la final del Mundial de Catar 2022.

Según con las denuncias, presentadas ante entidades de defensa al consumidor, los precios actuales de las entradas para el Mundial 2026 superan considerablemente los valores de ediciones anteriores.

Esta situación complica la asistencia de quienes sueñan con vivir el evento en persona.

Organizaciones y analistas deportivos exigen a la FIFA una revisión urgente de su política de precios. Advierten que la desilusión podría traducirse en menor asistencia y en afectar la imagen del torneo.

Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha defendido la política de precios. Él ha señalado que responde a la alta demanda y al modelo de “tarificación dinámica”. En este modelo los valores fluctúan según el interés de los aficionados.

EEUU presenta uniforme oficial para el Mundial 2026



La selección de Estados Unidos presentó oficialmente el uniforme que utilizará durante el Mundial 2026. Este uniforme también será adoptado por sus 27 selecciones nacionales a partir de finales de marzo.

El equipo mayor masculino estrenará la nueva equipación en una doble jornada de partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal. Ambos encuentros se disputarán en Atlanta, una de las ciudades sede del próximo torneo mundialista y considerada la nueva base del combinado estadounidense.

De acuerdo con la federación, el diseño del uniforme busca unificar la identidad visual de todas las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta el equipo absoluto. Además, la propuesta incluye un escudo y estilo compartido. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y conexión entre los jugadores de todos los niveles.





