El presidente Pedro Sánchez ha dejado claro que un gobierno como el de Israel, que viola el derecho internacional, no puede ser socio de Europa.

El gobierno de España ha solicitado formalmente a la Unión Europea (UE) romper su acuerdo de asociación con Israel, en reacción a los recientes acontecimientos en Líbano e Irán.

Esta petición, basada en preocupaciones humanitarias y en el respeto a los derechos internacionales, representa un cambio relevante en la política exterior española dentro del marco europeo, siendo la primera vez que un país miembro impulsa tal medida tras los bombardeos continuos en Medio Oriente.

“Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel“, dijo el presidente de España.

Agregó que “aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea; es así de simple, así de sencillo”.

El acuerdo de asociación UE-Israel es clave en la cooperación económica, comercial y política entre ambos actores; su suspensión o ruptura podría tener efectos relevantes.

Implicaciones y reacciones internacionales por la sugerencia de España

La propuesta española abre un importante debate en el seno de la UE, donde algunos países muestran cautela y otros simpatizan con la medida.

Organizaciones de derechos humanos han respaldado el llamado, advirtiendo sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Líbano y en Gaza.

España veta uso de sus bases y espacio aéreo en conflicto con Irán

El gobierno de España reafirmó su rechazo al conflicto en Medio Oriente con el mensaje “No a la guerra”. Dejó claro que no permitirá su implicación en acciones militares relacionadas con Irán.

Las autoridades españolas informaron que no autorizarán el uso de las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón por parte de Estados Unidos para operaciones vinculadas al conflicto.

Además, España decidió cerrar su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses que participen en acciones militares relacionadas con esta guerra. Lo hizo como medida para evitar cualquier tipo de involucramiento.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que la decisión fue comunicada desde el inicio a las fuerzas estadounidenses. Subrayó que no se permitirá el uso de territorio ni del espacio aéreo español para este fin.

No obstante, se precisó que Estados Unidos podrá continuar utilizando ambas bases para operaciones ajenas al conflicto. Mientras tanto, España mantiene su postura de considerar la guerra como ilegal e injusta.

Netanyahu amenaza a España: “Pagará un precio por difamar a los héroes israelíes



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa a España de guerra diplomática en el contexto de las recientes posiciones del gobierno español.

La tensión bilateral crece tras las declaraciones de Netanyahu, quien también amenazó con posibles represalias ante lo que considera un ataque diplomático.

Según la información recogida la prensa, la reacción israelí responde al creciente apoyo internacional a Irán.

Madrid ha enfatizado su compromiso con el Derecho Internacional y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Por su parte, Israel considera que tales posturas minan su posición y amenazan su seguridad.

España ve en China un mejor aliado que EEUU

Los líderes de China y España se comprometieron el martes a fortalecer sus relaciones y a trabajar para salvaguardar el multilateralismo en un momento en que el mundo se ve afectado por diversos conflictos, incluida la reciente guerra en Irán, durante una reunión en Beijing el martes.

“Debemos fortalecer la comunicación, consolidar la confianza mutua, cooperar estrechamente, oponernos al retroceso del mundo hacia la ley de la selva y salvaguardar conjuntamente el multilateralismo genuino”, afirmó el presidente de China, Xi Jinping, durante una recepción al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Gran Salón del Pueblo.

Sánchez coincidió y manifestó que ambos países “podamos contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen, a las dificultades y las complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que aquejan al mundo”.

Sánchez está en China para su cuarto viaje en poco más de tres años a la segunda economía más grande del mundo.

España busca reforzar sus vínculos políticos y comerciales con Beijing, y la visita se produce mientras Sánchez enfrenta una relación tensa con Estados Unidos por su oposición a la guerra en Irán.



Irán autoriza el paso de buques vinculados a España por el estrecho de Ormuz



El gobierno de Irán anunció que permitirá el tránsito de buques comerciales relacionados con España a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Este paso estuvo bloqueado desde el inicio del conflicto armado el pasado 28 de febrero.

Allí destacó el compromiso de España con el derecho internacional. Según el comunicado, Teherán se muestra dispuesto a atender solicitudes procedentes del gobierno español.

Aunque no se menciona de forma explícita un permiso formal de navegación, el anuncio se interpreta como una señal de flexibilización en el control del paso marítimo.

Además, esta medida se produce días después de que Irán indicara que permitiría el tránsito de embarcaciones de países considerados “no hostiles”.

Desde el inicio de las hostilidades, el tránsito por el estrecho ha sido limitado. Se estima que unos 3,200 buques permanecen detenidos en el Golfo Pérsico ante el riesgo de ataques, luego de que fuerzas iraníes afectaran varias embarcaciones. En este contexto, solo un número reducido de cargueros ha logrado cruzar la ruta marítima.

Algunos países como India, China y Turquía han iniciado gestiones para obtener autorizaciones similares. Por otro lado, naciones con vínculos diplomáticos con Irán han logrado coordinar el tránsito de sus barcos en medio de la tensión regional.

Presidente de España defiende su NO a la guerra ante el Consejo Europeo



El presidente de España, Pedro Sánchez, llevó su mensaje de “no a la guerra” ante el Consejo Europeo.

El encuentro se desarrolló Bruselas, donde advirtió sobre los riesgos energéticos derivados del conflicto internacional en curso.

El presidente de España defiende que la paz debe ser prioridad y centra su discurso en los efectos negativos que la guerra podría tener tanto para Europa.

Desde el inicio del conflicto, Sánchez ha sostenido una firme postura contraria a la escalada militar. Él argumenta que las acciones bélicas solo agravan la crisis económica. Además, dificultan la recuperación social tras la pandemia.

Durante su intervención, alertó que el aumento de los precios del gas y el posible desabastecimiento energético amenazan la estabilidad y bienestar de millones.

Implicaciones energéticas para Europa y Latinoamérica

La preocupación por el impacto energético trasciende a toda la Unión Europea, pero afecta de forma particular a países latinoamericanos con lazos comerciales directos.

Según expertos, la intensificación del conflicto podría desestabilizar mercados clave. Esto podría generar un efecto dominó en el comercio y en el costo de vida de la población.

Sánchez instó a sus socios europeos a buscar soluciones conjuntas y priorizar el diálogo. También subrayó la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la guerra.