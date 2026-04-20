Mojtabá Jameneí fue contundente al indicar que reclamarán de EEUU el precio de la sangre de los mártires y la indemnización de los heridos de la guerra.

El líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, ha lanzado una contundente advertencia contra los responsables del reciente ataque a uno de sus buques en aguas internacionales.

La declaración, ampliamente difundida, incluye la frase: “Definitivamente no dejaremos impunes a los agresores criminales”.

Esta posición remarca la postura del gobierno iraní de responder con firmeza a cualquier acción hostil, y eleva la tensión en una región marcada por los constantes conflictos.

El anuncio ocurre en medio de una escalada de incidentes marítimos en el Golfo Pérsico y otras zonas estratégicas del Medio Oriente, donde diversas potencias han intensificado su presencia militar.

Jameneí, figura central en la política iraní, ha insistido en que proteger los intereses nacionales es prioridad del régimen, señalando que el incidente no quedará sin consecuencias.

“Definitivamente no dejaremos impunes a los agresores criminales, reclamaremos compensación por cada uno de los daños causados, el precio de la sangre de los mártires y la indemnización de los heridos de esta guerra, y, sin duda, llevaremos el estrecho de Ormuz a una nueva etapa”, afirmó Jameneí.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto iraní calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.



Jefe de Guerra de EEUU asegura que bloquearán cualquier buque iraní el tiempo necesario

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que el bloqueo de puertos iraníes y la intercepción de cualquier buque iraní se prolongará “el tiempo que sea necesario”.

Esta declaración intensifica el clima de tensión en el Medio Oriente, especialmente tras los recientes incidentes entre ambos países.

“Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en el Pentágono.

Desde el lunes, EEUU se mantiene en aguas internacionales bloqueando el paso de toda embarcación iraní que intente ingresar o salir a Irán.

“Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el pueblo iraní. Pero si toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas”, agregó el alto funcionario.

Motivos detrás del bloqueo de cualquier buque iraní

La medida responde a acciones recientes atribuidas a Irán en la región, incluyendo el presunto suministro de armas y apoyo a grupos armados.

El Pentágono sostiene que el bloqueo de los puertos iraníes y cualquier buque iraní busca frenar el comercio de materiales sensibles y limitar la capacidad operativa de Irán, según reportes de medios internacionales.

Esta decisión forma parte de una estrategia de presión máxima implementada por Washington desde hace varios años.

La repercusión del bloqueo no solo afecta la economía iraní, sino que también incrementa la tensión diplomática global.

Expertos advierten que esta acción podría tener consecuencias en el suministro energético mundial y en la estabilidad del comercio internacional, dependiendo de la duración de la medida.

El jefe del Pentágono no precisó detalles sobre la operación militar en la zona, pero enfatizó que Estados Unidos colaborará estrechamente con sus aliados para garantizar que el bloqueo se mantenga.

Israel estaría listo para atacar las instalaciones nucleares iraníes, según WSJ

El gobierno de Israel está considerando atacar en este 2025 las instalaciones nucleares iraníes al sentirse completamente respaldados por el nuevo gobierno de Donald Trump.

La información fue revelada por el medio estadounidense The Wall Street Journal, citando investigaciones de agencias de inteligencia del país norteamericano.

Según se indicó, desde que se confirmó que Trump había ganado las elecciones presidencial, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado considerando el ataque, aprovechando una supuesta debilidad del país persa.

“Existen riesgos de una mayor actividad militar de alto riesgo en Oriente Medio tras la degradación de las capacidades de Teherán durante el 2024”, destacada un análisis de las agencias de inteligencia sobre el ataque a las instalaciones nucleares iraníes.

El estudio fue confirmado a inicios de enero, cuando las agencias elaboraron otro documento que concluye en que Israel se siente fortalecido por le apoyo de Trump tras su llegada a la Casa Blanca.

“Israel cree que es más probable que Estados Unidos apoye los ataques” con Trump en el poder, ya que necesitarán armamento para ejecutarlo, valiéndose del temor de EEUU de que Irán desarrolle una bomba atómica.

La información sobre un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes se reveló una semana después de que Netanyahu se reunió con Trump, y ambos líderes se expresaron su total respaldo.

Israel ha comenzado a ejecutar las órdenes de EEUU referentes al desplazamiento de palestinos y el control total de la Franja de Gaza.

Israel engañó a los altos mandos militares iraníes: Los hizo reunirse para luego asesinarlos con los bombardeos

El ejército de Israel logró engañar a los altos mandos militares iraníes, ejecutando en sus bombardeos a tres de sus estrategas de batalla, dejando a la nación sin una respuesta contundente en contra de sus enemigos.

De acuerdo con la administración de Benjamín Netanyahu, son tres militares iraníes que fueron aniquilados durante un ataque, ordenado por Estados Unidos (EEUU), para obligar a Irán a llegar a un acuerdo nuclear.

Los altos mandos militares iraníes asesinados por Israel son: Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor del Ejército; Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la guardia Revolucionaria Islámica; Gholam Ali Rashid, comandante del cuartel general central de Khatam al Anbia.

“Durante el ataque, con más de 200 aviones de combate en contra de más de 100 objetivos en todo Irán“, informó la Fuerza de Defensa de Israel sobre la exitosa operación.

Además de los tres altos mandos militares iraníes asesinados, se reportó la muerte de Amir Ali Hajizadeh, general de brigada comandante de la Fuerza Aérea de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; Davoud Sheikhian, comandante de las fuerzas de defensa aérea; Mehdi Rabbani, asistente de operaciones del Estado Mayor; Esmail Qaani, comandante de las Fuerza Quds.

El golpe contra Irán y sus altos mandos se registró la noche del jueves, dejando una madrugada de terror en Teherán que está inmóvil ante el ataque.

El medio CBS anunció el miércoles la intención de Israel de atacar a Irán, específicamente sus intalaciones nucleares. Aunque la respuesta de Irán fue amenazante, EEUU no escatimó esfuerzos para organizar los bombardeos.



