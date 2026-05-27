Una encuesta reveló que el presidente perdió confianza y credibilidad al iniciar una guerra con el gobierno iraní, que se mantiene firme y ahora hasta controla el estrecho de Ormuz.

El debate sobre la capacidad de Donald Trump para encontrar una salida digna en la guerra con Irán cobra fuerza, especialmente cuando los intereses de Estados Unidos parecen más comprometidos que nunca.

El análisis sobre la posible “salida de la guerra” de Trump frente a Irán plantea interrogantes sobre el liderazgo del mandatario y las consecuencias para el equilibrio en Medio Oriente.

Trump ha centrado su política exterior en posturas agresivas y decisiones unilaterales, que han terminado por aumentar las tensiones entre Washington y Teherán.

Ahora, analistas afirman que encontrar una salida favorable no solo es complicado, sino que podría no existir una “buena opción” para ninguna de las partes.

Según un análisis de CNN en Español, Trump enfrenta el dilema de retirar fuerzas sin perder poder geopolítico, o mantener el conflicto con altos costos humanos y políticos.

“A la gente no le gustaba la guerra desde el principio, no creen que vaya a traer muchos resultados positivos y no parecen esperar concesiones significativas, o al menos, concesiones que valgan la pena”, destacó la cadena de noticias.

Al respecto, se enfatizó en que varias encuestas sugieren que la gente simplemente quiere que esto termine.

La administración Trump se enfrenta a una encrucijada: si opta por la retirada rápida, corre el riesgo de dejar un vacío de poder que podría ser ocupado por grupos aliados a Irán y otros actores hostiles a Estados Unidos.

Por otro lado, mantener una presencia militar prolongada incrementa el riesgo de escalar el conflicto y debilita su posición ante la comunidad internacional.

Este escenario ya ha provocado preocupación entre congresistas y sectores diplomáticos estadounidenses, quienes ven lejana la posibilidad de una “buena salida” y advierten sobre la inestabilidad que puede propagarse por la región.

Trump se somete a su examen médico anual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se somete este martes a un examen, lo que vuelve a poner su salud bajo el escrutinio público después de que ha intentado desestimar las preocupaciones sobre su edad y su energía.

El presidente, de 79 años, tiene programada una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para lo que la Casa Blanca describió como chequeos médicos y dentales preventivos anuales.

Será el cuarto examen médico divulgado públicamente de Trump desde que regresó al cargo para un segundo mandato, y se produce mientras intenta proyectar fortaleza de cara a las elecciones de mitad de mandato, que pondrán a prueba su influencia entre los votantes.

Durante décadas, los gobiernos han difundido resultados selectos de los exámenes físicos presidenciales, ofreciendo al público un vistazo a la salud del comandante en jefe. Pero los resultados pasan por el filtro de la Casa Blanca y deben ser aprobados por el mandatario, lo que plantea dudas sobre qué puede y qué no puede ver el público.

Trump cumple 80 años el próximo mes y fue la persona de mayor edad elegida para la presidencia de Estados Unidos. Su predecesor, el expresidente Joe Biden, tenía 82 años cuando dejó el cargo, y abandonó la carrera presidencial de 2024 debido a preocupaciones generalizadas de que era demasiado mayor para el puesto.

En una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos realizada en abril se encontró que menos de la mitad de los adultos de Estados Unidos cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física para desempeñarse eficazmente como presidente.

“Creo que la preocupación por la salud física del presidente probablemente está en su punto más alto, y pienso que la edad física avanzada es la preocupación número 1”, afirmó el doctor Jeffrey Kuhlman, quien fue médico de la Casa Blanca durante más de una década bajo los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

Para un presidente de la edad de Trump, se esperaría que un examen físico completo incluyera pruebas cardíacas avanzadas, detección de cánceres comunes y una evaluación cognitiva, además de aspectos básicos como estatura, peso y presión arterial, señaló Kuhlman.

La Casa Blanca no ha revelado qué incluirá el procedimiento, pero expresó confianza en lo que mostrará.

“El presidente Trump es el presidente más lúcido y accesible en la historia de Estados Unidos, trabaja sin descanso para resolver problemas y cumplir sus promesas, y se mantiene en excelente estado de salud”, indicó en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

No hay una ley que obligue a Trump a divulgar sus historiales médicos

En las semanas previas a su visita, Trump ha dicho que se siente tan bien como hace cinco décadas, aun cuando bromea sobre su afición por la comida rápida y su régimen mínimo de ejercicio. Sin embargo, también está atento a las percepciones sobre su edad, y ha señalado que toma precauciones adicionales al bajar las escaleras del Air Force One para evitar titulares sobre un tropiezo.

No existe una ley formal que obligue a los presidentes a hacer públicos sus historiales de salud, y el grado de transparencia ha variado según quién esté en el gobierno. Los informes anteriores de Trump han sido criticados por ofrecer pocos detalles y por reportar estadísticas que algunos expertos médicos observaron con escepticismo.

En apariciones públicas, a menudo se ve a Trump usando maquillaje para ocultar moretones en las manos, algo que la Casa Blanca atribuye a los apretones de manos y al uso regular de aspirina. En ocasiones se ha mostrado somnoliento durante reuniones y ha mantenido los ojos cerrados durante largos periodos, aunque él niega haberse quedado dormido.

Trump suele jactarse de haber “aprobado a la perfección” pruebas cognitivas, al tiempo que, con frecuencia, se burla de Biden, quien enfrentó cuestionamientos sobre su agudeza mental. Algunos de los exámenes físicos previos de Trump incluyeron la Evaluación Cognitiva de Montreal, utilizada para detectar demencia y deterioro cognitivo. Sus médicos informaron que obtuvo una puntuación de 30 sobre 30 en los chequeos de 2018 y 2025.

Sin embargo, varios críticos han señalado los discursos divagantes del mandatario y su retórica a veces belicosa como evidencia de deterioro cognitivo.

El mes pasado, más de 30 neurólogos, psiquiatras y otros expertos médicos —quienes reconocieron que nunca lo han examinado— sostuvieron en un comunicado que Trump no estaba mentalmente apto para el cargo y advirtieron de un “declive cada vez más peligroso” en su conducta, basándose en lo que llamaron “signos objetivamente observables de seria preocupación médica”.

“Cualquier supuesto profesional médico que participe en diagnósticos desde el sillón o en especulaciones falsas con fines políticos viola claramente el Juramento Hipocrático que ha pronunciado”, respondió Ingle.

Al igual que cualquier otro paciente, los presidentes pueden elegir qué se divulga sobre su salud, dijo Sara Rosenthal, experta en bioética de la Universidad de Kentucky que estudia la salud presidencial. Las preguntas sobre transparencia se han vuelto más agudas a medida que Estados Unidos elige presidentes de edad avanzada como Trump y Biden, añadió.

“Creo que podemos esperar muy poca divulgación sobre el verdadero estado de salud de cualquier presidente a menos que se encuentre perfectamente saludable”, señaló Rosenthal, quien ha sugerido que una organización médica independiente revise e informe sobre la salud del presidente y de quienes están en la línea de sucesión.

El primer informe médico de Trump en su segundo mandato se publicó en abril de 2025. En julio, se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que hace que la sangre se acumule en las venas. En varias fotografías, el presidente aparece con los pies, tobillos y pantorrillas hinchados, descritos por la Casa Blanca como un síntoma de insuficiencia venosa crónica que provoca una “hinchazón leve” en la parte inferior de las piernas.

Tras su último examen divulgado públicamente, descrito en octubre como un seguimiento rutinario, el médico de Trump emitió un resumen de una página en el que decía que el presidente estaba en “salud excepcional”, sin revelar muchos resultados específicos.

La frecuencia de los chequeos médicos de Trump no es inusual para alguien de su edad, según S. Jay Olshansky, de la Universidad de Illinois-Chicago, quien ha estudiado la salud de presidentes anteriores. Forma parte de una estrategia para detectar problemas mientras aún son tratables, explicó Olshansky.

Olshansky sostiene que el público merece ver más que los resúmenes médicos de la Casa Blanca, que “pueden estar sujetos a discreción editorial”. Dijo que deberían hacerse públicos los historiales médicos completos, sin censura: “No debería ocultarse nada”.

La Casa Blanca no ha dicho si la visita de Trump incluirá procedimientos que puedan requerir anestesia. El más reciente examen de colon del presidente fue en 2024, y se recomendó un seguimiento en tres años.

Si al mandatario se le administrara anestesia, se esperaría que el vicepresidente JD Vance asumiera temporalmente el control del cargo en virtud de la 25ta Enmienda. La última vez que eso ocurrió fue en 2021, cuando la vicepresidenta Kamala Harris asumió brevemente el cargo mientras Biden se sometía a una colonoscopia. El expresidente George W. Bush cedió el poder en dos ocasiones al vicepresidente Dick Cheney.

Analistas creen que Trump quiere redimir con Cuba lo que no logró en Irán

La posibilidad de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, busque redimirse con Cuba tras su reciente fracaso en Irán ha generado nuevas especulaciones en la esfera internacional.

La idea de tomar Cuba, como lo hizo con Venezuela, resuena tanto en círculos políticos como en la opinión pública, especialmente considerando el impacto que un posible acercamiento podría tener en las relaciones EEUU y la isla.

El retorno de la política exterior de Trump al escenario internacional coincide con la preocupación sobre sus decisiones pasadas.

Sin embargo, tras no lograr los objetivos esperados con su política hacia Irán, diversas fuentes apuntan a que Cuba podría convertirse en un nuevo eje de su proyección internacional.

Analistas advierten que la posible redirección estratégica podría estar motivada tanto por factores de política interna como por la necesidad de ganar terreno en el ámbito internacional.

En regiones como Centroamérica y el Caribe, un eventual acercamiento de Washington hacia La Habana generaría impactos directos.

La economía de Cuba y las migraciones suelen ser temas de alto interés para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, quienes ven en la política exterior estadounidense un factor clave para la región.

La cara de Trump aparecerá en los pasaportes

En Estados Unidos, se vive una creciente controversia tras la aparición de “pasaportes conmemorativos” que llevan la imagen de Donald Trump.

La distribución de estos documentos oficiales con el rostro del presidente ha despertado preocupación, lo que hace que el tema de los pasaportes conmemorativos imagen Trump ocupe las tendencias del país.

“Mientras Estados Unidos celebra el 250º aniversario del país en julio, el Departamento de Estado se está preparando para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Según una maqueta del pasaporte, una imagen del rostro de Trump y su firma en dorado aparecerán en la portada interior.

“Estos pasaportes contarán con arte personalizado e imágenes mejoradas, manteniendo las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, agregó.

Imagen cortesía.

Trump rompe un nuevo récord: aprobación cae a nuevo mínimo

El índice de aprobación de Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según recientes encuestas, marcando un giro significativo en la opinión pública estadounidense.

Las últimas mediciones reflejan un marcado descenso provocado principalmente por los crecientes problemas económicos y la escalada de tensión militar con Irán.

Una serie de encuestas recientes que muestran una disminución en su índice de aprobación de Trump en medio de la persistente inflación, los altos precios de la gasolina y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

El mínimo de abril lo reveló la encuesta de Associated Press-NORC. “La aprobación de Trump se sitúa en el 33 por ciento, por debajo del 38 por ciento registrado en marzo, marcando un nuevo mínimo en su segundo mandato”.

Otra encuesta de Reuters/Ipsos, realizada durante seis días, informó que solo el 36 por ciento de los estadounidenses aprueba su gestión.

Otros promedios de encuestas sitúan su apoyo entre el 35 por ciento y el 40 por ciento, mientras que el promedio de encuestas de CNN muestra un índice de desaprobación del 62 por ciento.

Los analistas afirman que este deterioro refleja una amplia insatisfacción tanto con la política interna como con la externa.

Factores detrás de la caída de popularidad de Trump

El desplome en la popularidad de Donald Trump se atribuye, en gran medida, a la complicada situación económica de Estados Unidos producto de la guerra con Irán.

El incremento del desempleo, la inflación y la incertidumbre financiera han impactado directamente en la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial.

Adicionalmente, la guerra con Irán ha generado controversia tanto a nivel interno como internacional, exacerbando la sensación de inestabilidad y preocupación entre la población.

Analistas coinciden en que la política exterior estadounidense, sumada a los retos económicos, ha sido determinante para que la aprobación alcance mínimos históricos.

Trump cambia de postura y ahora le apuesta al diálogo: Espera un acuerdo en 72 horas

La posibilidad de abrir un nuevo espacio de diálogo entre Estados Unidos e Irán vuelve a ser tema central, luego de que Donald Trump declarara que las negociaciones con Irán son “posibles” el viernes, dentro de 72 horas.

El anuncio, realizado por el propio presidente norteamericano, genera repercusión internacional tras meses de distanciamiento y una escalada en la tensión regional.

El tema de las negociaciones con Irán siempre ha estado marcado por posturas opuestas y numerosos desafíos.

Sin embargo, Trump manifestó que ve un escenario viable para retomar conversaciones, apuntando a resolver diferencias a través del diálogo y evitando conflictos mayores.

Fuentes de New York Post afirman que existe la posibilidad de que Islamabad acoja nuevas conversaciones de paz en las próximas “36 a 72 horas”.

Mientras, fuentes en Islamabad también dijeron al medio que los esfuerzos de mediación avanzan de forma positiva y que existe la posibilidad de que la capital pakistaní acoja nuevas conversaciones de paz.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Trump dice que buque iraní incautado traía un regalo de China: “Estoy sorprendido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque iraní incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.

Daniel Ortega llama desquiciado mental a Donald Trump

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sorprendió al lanzar fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental“.

Las palabras de Ortega rápidamente generaron repercusiones tanto en su país como a nivel internacional, reavivando la atención sobre la ya compleja relación entre Nicaragua y Estados Unidos.

Durante su intervención, Ortega cuestionó la política exterior estadounidense y no dudó en etiquetar la gestión de Trump como “un peligro para la paz mundial”.

Este no es el primer enfrentamiento verbal entre Ortega y gobiernos estadounidenses, pero la dureza del calificativo usado resalta el actual contexto de tensiones diplomáticas.

“Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (…) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos”, afirmó el gobernante sandinista de 80 años.

Reacciones nacionales e internacionales ante las declaraciones en contra de Trump

Tras el discurso, miembros de la oposición nicaragüense expresaron preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como por las posibles represalias económicas.

Organizaciones internacionales y analistas consideran que este tipo de expresiones fortalecen la imagen autoritaria de Ortega, mientras las autoridades estadounidenses aún no han respondido oficialmente.

Expertos apuntan a que Ortega busca reafirmar su postura antiestadounidense, frecuentemente utilizada como herramienta política dentro de Nicaragua.

Sin embargo, para muchos sectores, este tipo de discurso solo incrementa la polarización interna y el aislamiento internacional del país.

Trump asegura que Irán se rendirá porque EEUU tiene una posición “muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Trump quiere obligar a Irán a rendirse con bloqueo de buques en aguas internacionales: “O firman o no pasan”

El estrecho de Ormuz vuelve a captar la atención internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no permitirá que buques iraníes naveguen por aguas internaciones sin un “acuerdo firme”.

Desde hace una semana, el presidente de EEUU bloqueó las cercanías del estrecho de Ormuz para obligar a Irán a rendirse ante una serie de operaciones fallidas para lograr tomar el control de Irán, como sucedió en Venezuela.

Esta mañana, Trump indicó que no reabrirá el estrecho de Ormuz, refiriéndose a la operación que realiza en aguas internacionales del golfo Pérsico y que dejó esta mañana la incautación de un buque iraní.

Estas palabras, emitidas en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, han generado preocupación sobre el futuro del comercio mundial de crudo y sobre la estabilidad del golfo Pérsico.

“Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”, indicó Trump.

Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

El gobierno de Trump atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Trump a los que le dieron la espalda en la guerra con Irán: “Perdedores”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la controversia tras lanzar fuertes insultos a algunos de sus exaliados políticos.

Durante una reciente declaración pública, Trump calificó a varias de estas figuras como “nacidos perdedores y con bajo IQ”, desatando una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Los insultos fueron dirigidos contra figuras como el periodista Tucker Carlson y el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.

“Kent es un perdedor, igual que Tucker, Candace, Megyn y el resto de ellos son perdedores: ¡ustedes nacieron así, con un coeficiente intelectual bajo, y no hay nada que puedan hacer al respecto!”, sentenció el presidente.

El impacto de las declaraciones de Trump y las respuestas políticas

Analistas políticos señalan que estos insultos son parte de la estrategia de Trump para fortalecer su base electoral y descalificar a quienes lo han confrontado o se han distanciado de él en los últimos años.

El episodio ha tenido eco fuera de Estados Unidos, donde la comunidad internacional observa con atención las declaraciones del mandatario, dado el peso político que aún ostenta.

Trump fue tan contundente con Irán que hasta perdió la voz durante las conversaciones directas

Donald Trump suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y actitudes, pero esta vez, reportes internacionales aseguran que el mandatario estadounidense protagonizó un episodio inusual: Trump gritó en conversación con Irán con tal intensidad que terminó perdiendo la voz.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido una constante en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Trump.

Según información revelada recientemente, durante una llamada directa con representantes iraníes, el tono alcanzó tal nivel de exaltación que el propio Trump perdió la voz tras los gritos.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la discusión giraba en torno a asuntos críticos de seguridad y diplomacia, lo que elevó la temperatura del diálogo entre ambos gobiernos.

Fue el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump elevó el tono durante una reciente conversación directa con Irán hasta el punto de quedarse sin voz.

Episodio de Trump reflejo de la crisis diplomática

Este incidente ha captado la atención internacional, abriendo nuevamente el debate sobre la efectividad del diálogo entre EEUU e Irán y la influencia de las formas en la diplomacia.

Analistas destacan que el método personalista e impulsivo de Trump, lejos de facilitar acuerdos, suele tensar aún más las relaciones bilaterales.

Además, este tipo de situaciones generan dudas sobre las prácticas diplomáticas contemporáneas y su capacidad real para prevenir conflictos mayores.

Trump arremete contra Israel y asegura que obtendrá todo el polvo nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que Estados Unidos prohibió a Israel bombardear el Líbano.

Según el mandatario, su país jugó un papel crucial para frenar ataques sobre territorio libanés, una decisión que podría impactar considerablemente el tablero geopolítico del Medio Oriente.

Las palabras del presidente respondieron a preguntas sobre la gestión de la actual escalada entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

Trump aseguró que, bajo la directriz estadounidense, “Israel ya no bombardeará el Líbano”.

Esta afirmación ha generado debate tanto en Estados Unidos como en la región, pues implica un cambio relevante respecto a la tradicional actitud de Washington frente al conflicto.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.

