Un objeto vinculado a una de las tragedias marítimas más recordadas del mundo vuelve a captar la atención internacional. Se trata de un chaleco salvavidas perteneciente a una pasajera sobreviviente del RMS Titanic, que será subastado como parte de una colección de artículos históricos relacionados con el emblemático naufragio ocurrido en 1912.

La prenda fue utilizada por Laura Mabel Francatelli, quien viajaba en primera clase a bordo del Titanic durante su viaje inaugural. Francatelli trabajaba como secretaria de la diseñadora Lucy Duff Gordon y se dirigía hacia Chicago junto a su empleadora y el esposo de esta, Cosmo Duff Gordon. Los tres lograron sobrevivir al desastre tras abordar uno de los botes salvavidas disponibles.

El Titanic, considerado en su momento el barco de pasajeros más grande y avanzado del mundo, partió el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York. Apenas cuatro días después, la embarcación chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, desencadenando una tragedia que conmocionó al mundo. El hundimiento, que ocurrió en menos de tres horas, dejó un saldo de más de 1,500 víctimas, debido en gran parte a la falta de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes.

El chaleco que será subastado es de color beige y presenta características típicas de los dispositivos de seguridad de la época. Está compuesto por múltiples compartimentos rellenos de corcho, diseñados para mantener a flote a quien lo utilizara. Además, cuenta con correas laterales y hombreras que permitían ajustarlo al cuerpo. Uno de los elementos más destacados de esta pieza es que está firmado por la propia Francatelli, así como por otros sobrevivientes que compartieron con ella el bote salvavidas número uno.

Este objeto no solo representa un artefacto histórico, sino también un testimonio directo de las experiencias vividas durante el naufragio. Cada firma en el chaleco simboliza una historia de supervivencia, lo que incrementa su valor tanto histórico como emocional.

La subasta se llevará a cabo en la casa Henry Aldridge & Son, reconocida por gestionar la venta de artículos relacionados con el Titanic y otros eventos históricos. Según su director, Andrew Aldridge, esta pieza es una de las más importantes que han salido al mercado en relación con el famoso transatlántico.

Aldridge destacó que se trata de una oportunidad excepcional para coleccionistas, ya que es el único chaleco salvavidas perteneciente a un sobreviviente del Titanic que ha sido ofrecido en subasta. Según explicó, el actual propietario decidió poner la pieza a la venta tras años de conservación, con el objetivo de que pase a manos de otro coleccionista que continúe preservando su valor histórico.

Antes de llegar a la subasta, el chaleco formó parte de exposiciones en importantes museos dedicados al Titanic. Entre ellos se encuentra Titanic Belfast, ubicado en el mismo lugar donde fue construido el barco, así como el museo del Titanic en Pigeon Forge, considerado uno de los más grandes del mundo dedicados a este tema.

El interés por los objetos relacionados con el Titanic se mantiene vigente más de un siglo después de la tragedia. Este tipo de piezas permite a historiadores, coleccionistas y al público en general acercarse a los relatos personales de quienes vivieron el desastre. Cada artículo recuperado o conservado aporta nuevos detalles sobre uno de los episodios más impactantes de la historia marítima.

Además, la subasta incluye otros objetos vinculados a la naviera White Star Line, responsable del Titanic, lo que amplía el contexto histórico de la colección. Sin embargo, el chaleco salvavidas destaca por su singularidad y por el vínculo directo con una sobreviviente identificada.

A 114 años del hundimiento, el legado del Titanic continúa generando interés y reflexión. Más allá de su valor económico, este tipo de objetos sirve como recordatorio de las historias humanas detrás de la tragedia, así como de las lecciones aprendidas en materia de seguridad marítima.

La subasta no solo representa una oportunidad para adquirir una pieza única, sino también para preservar la memoria de un acontecimiento que marcó la historia del siglo XX.

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