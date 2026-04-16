PARÍS (AP) — A Europa le quedan “quizá unas 6 semanas más o menos (de) combustible para aviones”, afirmó el jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía en una amplia entrevista con The Associated Press, al advertir de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, describió el sombrío panorama de las repercusiones globales de lo que calificó como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”, derivada del corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz.

El bloqueo del estrecho “va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, agregó.

El impacto se traducirá en “precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas, precios elevados de la electricidad”, dijo Birol a la AP.

El impacto económico se sentirá de manera desigual, con algunos países “más afectados que otros”, dijo, mencionando a Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh como los más expuestos a la crisis energética.

“Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina”, manifestó.

“Luego llegará a Europa y a América”, añadió durante la entrevista en su oficina de París, con vistas a la Torre Eiffel.

Si no se reabre el estrecho de Ormuz, dijo que, en el caso de Europa, “puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones”.

Birol se mostró en contra del llamado sistema de “peaje” que Irán ha aplicado a algunos barcos, permitiéndoles atravesar el estrecho a cambio de una tarifa. Permitir que se convierta en algo más permanente podría sentar un precedente que luego podría aplicarse a otras vías navegables, incluyendo el crucial estrecho de Malaca en Asia.

“Si lo cambiamos una vez, podría ser difícil revertirlo”, indicó. “Será difícil tener un sistema de peaje aquí, aplicado aquí, pero no allí”.

EEUU y Europa acuerdan plan para reducir dependencia de gas ruso

Estados Unidos (EEUU) y Europa acordaron este viernes un plan para reducir la dependencia del gas ruso en respuesta al conflicto con Ucrania.

Según trascendió, se tiene previsto que el gobierno de Joe Biden proporcione a Europa un máximo de 15,000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado paulatinamente durante el 2022.

De confirmarse este plan, se trataría de sustituir un 68% del gas ruso que necesita Europa.

La cantidad del gas natural que sería proveído por EEUU está aún por definirse y se espera que en las próximas horas se oficialice.

“Vamos a presentar un nuevo capítulo de nuestro partenariado energético“, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo de la Unión Europea es remplazar el gas ruso con gas natural licuado enviado desde EEUU.

Datos oficiales confirman que en el 2021 la nación norteamericana proporcionó a Europa 22,000 millones metros cúbicos. Las compras a Rusia oscilan en el los 50,000 millones de metros cúbicos.

En total, EEUU enviaría a Europa 37,000 metros cúbicos de gas, un 68% de lo que necesitan para suplir su necesidad.

La idea de que EEUU supla el gas ruso que pretenden dejar de cumplir llega en un momento en que la nación busca distintas opciones de compra.

Hace unos meses se anunciaron pláticas con el gobierno venezolano y así evitar que la decisión de romper relaciones comerciales con Rusia no afectara el suministro de petróleo y gas en la nación.

El petróleo y el gas natural, desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, experimentó considerables aumentos de precios.

La decisión de disminuir la dependencia del gas ruso coincide con el anuncio hecho por el presidente Vladimir Putin de obligar a las naciones hostiles a pagar el gas natural con rublos.

Europa promete eliminar gradualmente las importaciones de gas natural ruso para finales de 2027

La noticia del reciente acuerdo para eliminar importaciones de gas ruso ha marcado un hito en la política energética de Europa.

La Unión Europea (UE) ha confirmado que dejará de depender del gas natural proveniente de Rusia para finales de 2027, en un esfuerzo por fortalecer su independencia energética y responder a las crecientes tensiones políticas derivadas del conflicto en Ucrania.

Esta decisión histórica se produce después de intensas negociaciones entre los países miembros de la UE, divididos entre la urgencia de reducir la influencia de Moscú y los temores de un aumento en los precios de la energía en la región.

El acuerdo incluye medidas de transición, como la búsqueda de proveedores alternativos y una mayor inversión en energías renovables.



Desafíos y oportunidades para la industria energética europea

La eliminación gradual del gas ruso significa un cambio significativo para la industria energética europea.

Varios países tendrán que adaptar sus infraestructuras y diversificar sus fuentes energéticas en tiempo récord.

A pesar de los desafíos logísticos y económicos, expertos señalan que la medida podría impulsar la transición verde y abrir nuevas oportunidades de inversión en energía solar, eólica e hidrógeno.

El acuerdo también fortalece la posición de Europa frente a la presión geopolítica de Rusia, aunque expertos advierten sobre riesgos de suministro y posibles fluctuaciones de precios.

Europa está comprando toneladas de gas ruso a pesar de las sanciones económicas



La Unión Europea está comprando gas ruso a un ritmo sin precedentes, obviando las sanciones económicas que pesan sobre el gobierno de Vladimir Putin por la guerra con Ucrania.

De acuerdo con el sitio Político, en los primeros días del 2025, Europa ha comprado 837,300 toneladas métricas del gas natural licuado de Rusia; dejándole enormes ganancias económicas.

Expertos han destacado que la compra gas ruso a pesar de las sanciones es a un ritmo sin precedentes que ha dejado un nuevo récord de importación.

Los datos recopilados por el sitio fueron descubiertos por la empresa Kpler, que dio a conocer que en solo unos días del 2025, Europa ha importado una cifra récord que supera las 760,000 toneladas que se importaron en el 2024.

La compra de gas ruso a pesar de las sanciones llega a unos días que el ejército de Volodimir Zelenski intentó destruir un gasoducto ruso clave para Europa.

“El cese de suministro no ha mermado el apetito de gas de Europa en general”, destacó el sitio sobre la compra de gas ruso a ritmo acelerado.

Al respecto, se indicó que la necesidad del derivado del petróleo se deriva de una ola de frío en la región y un bajo nivel de la energía eólica.

Desde que se anunciaron las sanciones, el gobierno de Putin denunció que el más beneficiado era Estados Unidos (EEUU), mientras que Ucrania perderá mil millones de dólares.







