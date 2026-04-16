¡Diez días sin bombardeos! Se espera que Israel respete el alto al fuego de una semana que se ha acordado durante una reunión promovida por EEUU.

EL CAIRO (AP) — Israel y Líbano han acordado un alto al fuego de 10 días, anunció el jueves el presidente Donald Trump, dos días después de que los países celebraran en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas.

Trump dijo que la tregua está prevista a comenzar a las 5 p.m. hora del Este (21:00 GMT). Sigue a más de un mes de guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

Líbano ha insistido en un alto al fuego entre Israel y Hezbollah antes de entablar más conversaciones, mientras promete comprometerse a desarmar al grupo .

El presidente también invitó a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para las primeras conversaciones de alto nivel entre los países desde 1983.

El mandatario norteamericano anunció la pausa en los combates en redes sociales, diciendo que siguió a conversaciones “excelentes” con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Añadió que ordenó al vicepresidente JD Vance y a otros que trabajen con Israel y Líbano para “lograr una PAZ duradera”.

Mientras tanto, el jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión de la tregua que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

No estaba claro si la frenética diplomacia podría conducir a un acuerdo duradero mientras la pausa de dos semanas supera la mitad de su duración. La guerra en Irán ha matado a miles de personas y ha trastocado los mercados globales al interrumpir el flujo de petróleo.

La televisión estatal iraní no proporcionó detalles sobre la reunión entre el general del ejército paquistaní Asim Munir y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha surgido como el principal negociador de su país.

No hubo comentarios de Pakistán, que se ha convertido en un mediador después de albergar conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre las partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca dijo que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente tendría lugar en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si reanudar las negociaciones. La frágil tregua se mantiene pese a un bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y las contraamenazas iraníes de atacar puertos regionales a través del Mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado la economía global, ya que se ha cortado el transporte marítimo y los ataques aéreos han golpeado infraestructura militar y civil. Los precios del petróleo han caído en medio de esperanzas de un fin de los combates, y las acciones estadounidenses el miércoles superaron récords establecidos en enero.

El presidente de Líbano se niega a hablar con el primer ministro israelí

Durante el frágil cese al fuego con Irán, los combates han continuado en Líbano entre Israel y el grupo Hezbollah respaldado por Irán.

Trump había anunciado que los líderes de Israel y Líbano hablarían sobre detener los combates. Si eso ocurriera, sería la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años.

Pero en un momento el jueves, Aoun se negó a hablar con Netanyahu, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que los comentarios se hicieron durante una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y que Washington “entiende la posición de Líbano”.

Washington no ha declarado públicamente su apoyo a un alto al fuego como condición previa, y el gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbolá.

Israel y Hezbolá intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbolá atacando ciudades en el norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la ciudad estratégica de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Israel y Líbano han estado técnicamente en guerra desde que Israel fue establecido en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el compromiso diplomático con Israel.

Las tropas israelíes han avanzado en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (5 a 6 millas) dentro de Líbano.

Funcionarios dicen que Estados Unidos e Irán están avanzando

Incluso mientras el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaban el alto al fuego, funcionarios regionales informaron de avances, diciendo a AP que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo en principio” para extenderlo y permitir más diplomacia. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones sensibles.

Pero las tensiones persistían.

El comandante del mando militar conjunto de Irán, Ali Abdolahi, amenazó con detener el comercio en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo naval, y un asesor militar recién nombrado del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei dijo que no apoya extender el alto al fuego.

Mediadores buscan transacciones sobre puntos conflictivos entre Líbano e Israel

Los mediadores están presionando por un acuerdo sobre tres principales puntos conflictivos: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por daños de guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que Irán está abierto a discutir el tipo y nivel de su enriquecimiento de uranio, pero que su país “según sus necesidades, debe poder continuar el enriquecimiento”, informó la prensa estatal iraní.

El Pentágono instó a Irán a llegar a un acuerdo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo a los reporteros en el Pentágono que “en última instancia, necesitan sentarse a la mesa”. Indicó que Estados Unidos se asegurará de que Irán nunca tenga un arma nuclear.

“Preferiríamos hacerlo de la manera amable mediante un acuerdo liderado por nuestro gran vicepresidente y equipo negociador. O podemos hacerlo por las malas”, dijo Hegseth.

Irán ha insistido repetidamente en que no busca un arma nuclear y que su programa nuclear es para fines pacíficos.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, más de 2.100 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo Pérsico. Trece militares estadounidenses también han muerto.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el gobierno de Trump intensificaría el dolor económico sobre Irán con nuevas sanciones económicas a países que hagan negocios con él, calificando la medida como el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, durante una visita a Doha, expresó su oficina, como parte de una visita regional destinada a conversaciones sobre el proceso de paz en curso entre Estados Unidos e Irán.

China pide que se reabra el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que la ventana de paz se estaba abriendo durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Wang dijo al ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi que la situación ha llegado a una coyuntura crítica, y dijo que la soberanía, la seguridad y los derechos legítimos de Irán deben ser respetados, mientras que la libertad de navegación y la seguridad a través del estrecho de Ormuz deben garantizarse.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. El cierre efectivo del estrecho por parte de Teherán hizo que los precios del petróleo se dispararan, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio, y Estados Unidos ha respondido con un bloqueo del transporte marítimo iraní.

El Comando Central de Estados Unidos sostuvo el miércoles que ningún barco había logrado pasar el bloqueo desde que se impuso dos días antes, mientras que 13 buques mercantes cumplieron con la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y reingresar a aguas iraníes.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

Hezbollah y la disputa fronteriza

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Líbano e Israel en sus primeras conversaciones tras décadas

Líbano e Israel se disponían a celebrar las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas el martes en Washington, tras más de un mes de guerra entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah que ha sacudido al pequeño país mediterráneo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará en las conversaciones en Washington con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

Al menos 2.089 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 166 niños y 88 trabajadores sanitarios, mientras que otras 6.762 resultaron heridas. Más de 1 millón de personas están desplazadas.

El gobierno libanés espera que las conversaciones allanen el camino hacia el fin de la guerra. Mientras Irán ha establecido como condición para dialogar con Estados Unidos el fin de las guerras en Líbano y en la región, Líbano insiste en representarse a sí mismo.

Hezbollah y sus críticos se muestran escépticos y creen que el gobierno de Líbano en Beirut no tiene margen de maniobra y debería aprovechar la posición de Irán, el principal aliado y patrocinador del grupo.

El ejército israelí continúa una invasión en el sur de Líbano, que algunos funcionarios israelíes han dicho que busca crear una “zona de seguridad” despoblada desde la frontera hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros (20 millas). Hezbolá, que pese al apoyo iraní quedó debilitado en su última guerra con Israel que terminó en noviembre de 2024, todavía lanza a diario drones, cohetes y artillería hacia el norte de Israel y contra tropas terrestres dentro de Líbano.

Los gobiernos de Israel y Líbano se reúnen para debatir maneras de garantizar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y el apoyo a Líbano en su intento de tomar el control de su territorio y su futuro político frente a Hezbollah, indicó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Serán las primeras conversaciones entre ambos desde 1993, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Las principales autoridades políticas de Líbano, críticas de la decisión de Hezbollah de disparar cohetes hacia Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, propusieron rápidamente conversaciones directas en un intento por frenar la escalada, con la esperanza de que Israel no lanzara su invasión terrestre.

Israel no respondió de manera positiva hasta la semana pasada, después de que lanzó 100 ataques en todo el país, incluidos algunos en el corazón de la capital libanesa.

Beirut quiere una tregua como requisito previo para las conversaciones, similar a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán.

“La destrucción por parte de Israel de territorios libaneses no es la solución, ni dará ningún resultado”, afirmó el lunes el presidente Joseph Aoun, que llegó al poder prometiendo desarmar a grupos no estatales, incluido Hezbollah. “Las soluciones diplomáticas han demostrado de manera constante ser el medio más eficaz para resolver los conflictos armados a nivel mundial”.

Israel ha descartado un alto el fuego.

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró el lunes: “No discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

Hezbollah y sus partidarios han sido críticos con el diálogo, que describen como una concesión gratuita a Israel.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, pronunció un encendido discurso en el que instó a Líbano a cancelar las conversaciones. Hezbollah quiere volver al acuerdo de 2024, en virtud del cual las conversaciones se realizaban de manera indirecta con Estados Unidos, Francia y la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano como mediadores.