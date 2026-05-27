¿Antisemita o libertad de pensamiento? Los protestantes se apostaron frente a la casa del edil para expresar su enojo por una decisión que rompe una tradición de décadas.

La destitución de Zohran Mamdani se ha convertido en la principal demanda de manifestantes en Nueva York luego que anunciara que no asistirá al Desfile de Israel.

Las protestas en Nueva York se intensificaron después de que varios sectores consideraron negativo que el alcalde de Nueva York decidiera romper una tradición de décadas.

Los manifestantes, algunos de ellos líderes de la comunidad judía local, se congregaron en las afueras de la vivienda de Mamdani, quien hace unos meses asumió como edil de la Gran Manzana.

Según reportes, los inconformes también acusaron al edil de “minimizar el odio y no defender lo suficiente a las víctimas“.

Los judíos protestantes y una buena cantidad de simpatizantes exigen a la gobernadora Kathy Hochul que tome medidas para removerlo del cargo.

Mamdani se ausenta del Desfile de Israel en Nueva York y rompe una tradición de décadas

El reciente anuncio de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, de que no asistirá al Desfile Israel ha generado controversia.

El evento anual que se realiza en Manhattan como muestra de apoyo a la comunidad judía y a Israel no contará con el apoyo tradicional del edil neoyorquino.

La decisión surge en un contexto de tensiones políticas, sociales y de críticas a la postura israelí frente al conflicto en Gaza.

Mamdani comunicó, a través de sus canales oficiales, que su ausencia en el desfile responde a su compromiso con los derechos humanos y a la representación de diversas voces en su distrito.

Esta decisión ha causado reacciones variadas tanto en la comunidad judía como entre líderes políticos de Nueva York.

La ausencia de Mamdani del Desfile Israel no es un hecho aislado. Representa una postura política vinculada al creciente debate sobre la relación entre Estados Unidos e Israel y el tratamiento del conflicto palestino-israelí en espacios públicos estadounidenses.

Según reportes, esta decisión forma parte de una tendencia más amplia donde funcionarios electos revisan su apoyo y presencia en eventos ligados a políticas internacionales.

La comunidad judía de Nueva York expresó su preocupación ante la decisión, señalando que la participación en el desfile va más allá de cuestiones geopolíticas y representa un símbolo de identidad y apoyo comunitario.

Por otro lado, sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos han respaldado la posición de Mamdani por considerar que refleja la diversidad y pluralidad de la ciudad.

«Desde el primer Israel en 1964, todos y cada uno de los alcaldes en funciones de la ciudad de Nueva York han participado en estas celebraciones festivas. Nueva York siempre se ha enorgullecido de su profunda relación con Israel. No participar en el desfile es una afrenta a la historia de la ciudad de Nueva York», declaró Moshe Davis, exdirector ejecutivo de la Oficina del Alcalde para la Lucha contra el Antisemitismo bajo el mandato del alcalde Eric.

Zohran Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán y socialista de Nueva York: “una nueva era”

Zohran Mamdani asume alcalde Nueva York en un contexto político sin precedentes. El político neoyorquino originario de Ugranda se convierte en el primer alcalde con raíces musulmanas que lidera la alcaldía de Nueva York, una ciudad caracterizada por su diversidad y relevancia global.

La noticia ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional y local, especialmente en momentos de desafíos para la ciudad.

El ascenso de Mamdani rompe con la tradición política neoyorquina y representa una señal del cambio generacional y cultural en el liderazgo urbano.

Su campaña se centró en la igualdad social, el acceso a la vivienda y las reformas policiales, temas que resultaron especialmente relevantes para el electorado joven y las comunidades migrantes.

Mamdani y el futuro de la alcaldía de Nueva York

Este traspaso de mando refleja la voluntad de los votantes por adoptar nuevas políticas y apostar por el pluralismo social.

Expertos en análisis político consideran que la alcaldía de Nueva York bajo Mamdani podría marcar el inicio de reformas profundas en los servicios públicos, atención a la salud y el desarrollo urbano.

Además, organizaciones internacionales han expresado su interés en el impacto potencial de este liderazgo novedoso.

En la región latinoamericana, muchos observadores ven este triunfo como una inspiración para el avance de la representación migrante en la política local, siguiendo una tendencia observada en otros movimientos políticos recientes.

Imagen cortesía.



Zohran Mamdani evalúa aumentar el salario mínimo a $30 por hora en los próximos años

El Consejo Municipal de Nueva York analiza un proyecto de ley que propone aumentar gradualmente el salario mínimo de la ciudad, actualmente en $17 por hora, hasta llegar a $30 por hora para 2030 en empresas con más de 500 empleados. Para negocios más pequeños, el incremento se aplicaría de manera escalonada hasta 2032.

El plan, titulado “$30 for Our City”, fue presentado por la concejala Sandra Nurse, quien destacó que el salario actual deja a muchos neoyorquinos en situación de pobreza. “Para cubrir tus necesidades básicas, necesitas ganar unos $38 por hora. Hoy solo pedimos $30”, afirmó Nurse.

El aumento se aplicaría de manera progresiva:

Empresas con más de 500 empleados:

2027: $20

2028: $23

2029: $26

2030: $30

Empresas con menos de 500 empleados:

2027: $19

2028: $21,50

2029: $24

2030: $27

2031: $29

2032: $30

La medida busca aliviar la presión financiera de los trabajadores, como Giovanni Uribe, residente del barrio Chelsea, quien comenta que, pese a tener dos empleos, le resulta difícil cubrir los gastos de vida en la ciudad.

Sin embargo, la propuesta ha generado oposición. Tom Grech, presidente de la Cámara de Comercio de Queens, advirtió que un salario mínimo de $30 por hora podría provocar cierres de negocios y reducción de contrataciones. Los críticos solicitan un estudio detallado sobre el impacto económico antes de aprobar la medida.

El alcalde Zohran Mamdani ha respaldado la idea como parte de su campaña, subrayando la necesidad de garantizar un salario digno y enfrentar la crisis del costo de vida en la ciudad.

Actualmente, ninguna ciudad de Estados Unidos cuenta con un salario mínimo de $30 por hora, aunque Seattle, Denver y Flagstaff superan el nivel mínimo de Nueva York.

Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani pide a Trump $21 mil millones para vivienda e infraestructura

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha solicitado al presidente Donald Trump una suma cercana a los 21,000 millones de dólares en fondos para viviendas e infraestructura en Nueva York.

Esta iniciativa refleja una creciente preocupación municipal frente a la crisis de vivienda y el deterioro de la infraestructura urbana. Estos problemas se han agudizado en los últimos años por el aumento de la población y la presión sobre los sistemas públicos.

La petición del alcalde incluye recursos tanto para la construcción de viviendas asequibles como para la modernización de sistemas de transporte, carreteras y servicios básicos.

El déficit de vivienda en Nueva York es uno de los más críticos en Estados Unidos, afectando especialmente a comunidades de bajos ingresos y migrantes.

Actualmente, la ciudad enfrenta desafíos sin precedentes para garantizar acceso a hogares dignos y servicios urbanos eficientes.

Un llamado a priorizar la inversión urbana

El alcalde recalcó que la recuperación y desarrollo de Nueva York dependen de una mayor inversión federal. Esto es especialmente importante en un contexto donde el presupuesto urbano enfrenta recortes y nuevas demandas sociales.

Las autoridades esperan que la administración de Donald Trump, de buscar nuevamente la presidencia, tome en cuenta la magnitud de esta solicitud y proponga soluciones estructurales.

Donald Trump se reunirá con el socialista Zohran Mamdani

Donald Trump confirmó públicamente que buscará reunirse con Zohran Mamdani, el recién electo alcalde de Nueva York, en una movida que podría redefinir la relación entre la administración municipal y figuras nacionales.

La noticia llega tras la histórica victoria de Mamdani, político de origen ugandés-indio y representante de movimientos progresistas en la ciudad.

La reunión, que se concretará el viernes 21 de noviembre, fue anunciada luego de que Trump luego de cuestionar a Mamdani por su triunfo.

El acercamiento llama la atención, pues Mamdani y Trump han expresado posturas divergentes en temas clave como migración, justicia social y seguridad pública.

El posible impacto político de la reunión Trump–Mamdani



Esta cita podría ser un indicio de voluntad de diálogo pese a las diferencias políticas. Mamdani, impulsado por organizaciones progresistas ha prometido reformas en vivienda, educación y derechos de inmigrantes.

Por su parte, Trump sigue manteniendo influencia entre sectores conservadores que residen dentro y fuera de Nueva York.

Analistas políticos sugieren que la reunión servirá para medir la disposición de ambos líderes a encontrar puntos en común.

A nivel local, se espera que temas como la seguridad ciudadana, la recuperación económica y la convivencia multicultural dominen la agenda.

Como antecedente, la relación entre la administración Trump y gobiernos demócratas locales fue tensa durante su presidencia.

