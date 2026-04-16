El exfutbolista austríaco Alex Manninger, recordado por su paso por clubes de élite en Europa, falleció a los 48 años tras un trágico accidente ocurrido en su país natal. Según reportes de medios locales, el incidente tuvo lugar en la región de Salzburgo, donde el vehículo en el que se desplazaba fue impactado por un tren en un cruce ferroviario.

El accidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el automóvil de Manninger intentaba cruzar una vía a nivel en las cercanías de Nussdorf am Haunsberg. Por razones que aún están siendo investigadas, el vehículo fue alcanzado por un tren que lo arrastró varios metros. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trabajaron para liberar al exdeportista de los restos del automóvil.

Paramédicos presentes en la escena intentaron reanimarlo y brindarle atención médica inmediata, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida. Las autoridades confirmaron que ni el conductor del tren ni los aproximadamente 25 pasajeros que viajaban en él resultaron heridos, aunque el impacto generó conmoción en la comunidad local.

La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo posibles fallas en la señalización o errores humanos. Mientras tanto, el fallecimiento de Manninger ha generado una ola de reacciones en el mundo del fútbol, donde era ampliamente respetado por su trayectoria y profesionalismo.

Manninger tuvo una destacada carrera en el fútbol europeo, siendo especialmente recordado por su etapa en el Arsenal, donde jugó entre 1997 y 2002. Durante ese periodo disputó 64 partidos oficiales y formó parte del equipo que conquistó la Premier League y la FA Cup. Su rendimiento bajo los tres palos lo consolidó como uno de los porteros más confiables de su generación.

Tras conocerse la noticia, el Arsenal emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por la pérdida del exjugador. El club londinense manifestó su apoyo a la familia y seres queridos de Manninger, destacando su legado dentro de la institución.

El exguardameta también tuvo un paso por el Liverpool, donde se unió en 2016 durante la última etapa de su carrera. Aunque su participación fue limitada, su experiencia fue valorada dentro del equipo, donde desempeñó un rol de apoyo como portero suplente.

A lo largo de más de dos décadas, Manninger defendió los colores de varios clubes importantes en Europa. Entre ellos destacan el Red Bull Salzburg, equipo de su ciudad natal; la Fiorentina; la Juventus y el FC Augsburg. Su trayectoria internacional lo convirtió en un jugador experimentado y respetado en distintos campeonatos.

En el ámbito de selecciones, representó a Selección de Austria en 33 ocasiones, debutando en 1999. Su participación con el combinado nacional contribuyó a consolidar su reputación como uno de los porteros más destacados del fútbol austríaco.

La Federación Austríaca de Fútbol también expresó su pesar por la pérdida, calificando a Manninger como un embajador ejemplar del deporte tanto dentro como fuera del campo. Autoridades deportivas destacaron no solo su talento, sino también su conducta profesional y su aporte al desarrollo del fútbol en su país.

Tras retirarse del fútbol profesional, Manninger regresó a Salzburgo, donde desarrolló una exitosa carrera como empresario. Se dedicó al sector inmobiliario y también gestionó un negocio de carpintería especializada en muebles, lo que le permitió mantener estabilidad económica después de su retiro deportivo. Su patrimonio era estimado entre cinco y siete millones de dólares.

La noticia de su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de condolencia por parte de clubes, excompañeros y aficionados. Muchos han recordado su disciplina, su humildad y su contribución al deporte a lo largo de su carrera.

El fallecimiento de Alex Manninger representa una pérdida significativa para el fútbol europeo, especialmente para Austria, donde dejó una huella importante tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, el mundo del deporte despide a un profesional que marcó una época y que será recordado por su compromiso y legado.

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