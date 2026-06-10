Miles de aficionados al manga y al anime en Japón han expresado su rechazo al uso de personajes de estas populares obras japonesas en publicaciones relacionadas con temas políticos y militares difundidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca.

Una petición en línea ha reunido cerca de 20 mil firmas de personas que consideran inapropiada la utilización de figuras icónicas del entretenimiento japonés en mensajes gubernamentales. La iniciativa surgió después de que se difundiera un video en la red social Truth Social en el que Trump aparece representado como Naruto Uzumaki, protagonista de la popular serie de manga y anime Naruto.

La controversia también incluye una publicación realizada por la Casa Blanca meses atrás, en la que se habrían combinado imágenes de operaciones militares estadounidenses con referencias visuales de producciones de entretenimiento, entre ellas Yu-Gi-Oh!.

Los promotores de la petición sostienen que estas obras han transmitido durante años valores como la amistad, la perseverancia y el trabajo en equipo, por lo que consideran preocupante que sus personajes sean asociados con mensajes políticos o conflictos internacionales.

Además, los firmantes argumentan que este tipo de usos podría alejarse de la visión original de los creadores y de los propósitos para los que fueron concebidas estas producciones culturales. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni los titulares de los derechos de las franquicias mencionadas se han pronunciado sobre la polémica.

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