La FIFA solicitó a la selección nacional de fútbol de Egipto realizar ajustes en su uniforme oficial de cara a su estreno en la Copa del Mundo 2026.

Según la disposición del organismo rector del fútbol mundial, el equipo deberá cambiar el color de los números de su camiseta principal, que pasarán de dorado a blanco para su encuentro ante la Belgium national football team.

Además, la FIFA ordenó retirar las siete estrellas que aparecen sobre el escudo de la selección egipcia. Estas estrellas representan los títulos obtenidos por Egipto en la Copa Africana de Naciones, torneo en el que es uno de los equipos más exitosos del continente.

La decisión se basa en la normativa de la FIFA, que establece que únicamente las selecciones campeonas del mundo pueden exhibir estrellas sobre su escudo como reconocimiento a sus títulos mundialistas.

La medida ha generado comentarios entre aficionados y medios deportivos, ya que las estrellas forman parte de la identidad visual de la selección egipcia desde hace años. No obstante, el equipo deberá cumplir con los requisitos establecidos para participar en el torneo internacional.

Egipto se prepara así para su debut mundialista con una imagen renovada, aunque manteniendo intacta la historia y el prestigio que ha construido en el fútbol africano

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