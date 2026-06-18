Las pausas de hidratación implementadas en todos los partidos del Mundial 2026 se han convertido en uno de los temas más comentados del torneo, no solo por su impacto en el juego, sino también por las ganancias que generan para las cadenas de televisión.

La cadena Fox Sports poseedora de los derechos de transmisión en inglés del torneo en Estados Unidos, podría obtener cerca de 250 millones de dólares en ingresos publicitarios gracias a los anuncios emitidos durante estas interrupciones obligatorias.

La medida de la FIFA establece una pausa de tres minutos a mitad de cada tiempo de juego. Aunque este tipo de descansos suele utilizarse en condiciones de calor extremo, en esta edición del Mundial se está aplicando en todos los encuentros, independientemente de la temperatura o la sede.

De acuerdo con reportes especializados, FOX vende espacios publicitarios de 30 segundos por cifras que oscilan entre los 200.000 y los 750.000 dólares, dependiendo de la relevancia del partido. Los encuentros de la selección estadounidense y las fases decisivas del torneo son los que generan las tarifas más elevadas.

Analistas estiman que, considerando los 104 partidos del campeonato y los múltiples espacios comerciales disponibles en cada pausa, los ingresos podrían cubrir una parte significativa de la inversión realizada por la cadena para adquirir los derechos de transmisión.

Sin embargo, la medida también ha generado críticas. Algunos aficionados consideran que las interrupciones alteran el ritmo tradicional del fútbol, mientras que varios entrenadores y futbolistas han expresado su inconformidad por el impacto que tienen en el desarrollo de los partidos.

A pesar de la controversia, las pausas de hidratación continúan formando parte de la competencia y se perfilan como una de las fuentes de ingresos publicitarios más lucrativas de este Mundial.

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