Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, está luchando por su vida en una sala de hospital. “Está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos”.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y figura política influyente en Estados Unidos, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana.

Diversos medios estadounidenses, incluido CNN en Español, informaron que Giuliani fue ingresado tras presentar complicaciones de salud, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre su condición.

El episodio ha generado preocupación tanto en el ámbito político como social, especialmente considerando el perfil mediático del exfuncionario.

Hospitalizan a Rudy Giuliani en un contexto en que su salud ya había sido motivo de atención en el pasado, debido a su activa participación en eventos públicos y recientes apariciones judiciales.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos”, dijo el portavoz Ted Goodman.

Detalles sobre la condición y antecedentes médicos de Giuliani

Según fuentes cercanas, Rudy Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro médico en Nueva York tras presentar síntomas que requerían atención inmediata.

Familiares y allegados han solicitado privacidad, mientras se espera un parte médico oficial que aclare la gravedad del estado de salud del también exabogado personal de Donald Trump.

Durante los últimos años, Giuliani ha enfrentado diferentes desafíos legales y personales que han mantenido a la opinión pública atenta a su evolución.

Además de su relevante papel en la administración neoyorquina tras los atentados del 11 de septiembre, recientemente fue noticia por su involucramiento en casos judiciales relacionados con las elecciones de 2020.

La hospitalización de Giuliani se da en un momento en que otras figuras políticas estadounidenses también han sufrido complicaciones de salud, lo que pone en relieve los riesgos asociados a su avanzada edad y prolongada exposición al estrés.

Rudy Giuliani, exalcalde de NY y exabogado de Trump, sufre un aparatoso accidente

El exalcalde de Nueva York y exasesor de Donald Trump, Rudy Giuliani, fue hospitalizado tras sufrir varias fracturas durante un incidente automovilístico en Estados Unidos, según confirmaron diversos medios nacionales e internacionales.

El caso ha llamado la atención de la opinión pública, dado el perfil de Giuliani en la política estadounidense.

De acuerdo con medios locales, Rudy Giuliani habría sido ingresado de urgencia en un hospital tras involucrarse en un accidente de tráfico en una carretera de EEUU.

Fuentes cercanas informaron que sufrió fracturas en varias partes del cuerpo, aunque su estado sigue siendo monitoreado por el personal médico.

Detalles del incidente y estado de salud de Giuliani

Hasta el momento, los informes oficiales indican que el accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando Giuliani transitaba en su automóvil por una autopista.

Aunque las circunstancias exactas aún están bajo investigación por las autoridades locales, se sabe que las fracturas que presenta no comprometen, por ahora, su vida. Familiares y colaboradores han pedido privacidad mientras continúa el proceso de recuperación del exalcalde.

El equipo médico agregó que Rudy Giuliani se encuentra estable, pero permanecerá hospitalizado hasta descartar cualquier complicación.

No es la primera vez que figuras públicas sufren accidentes de tránsito que captan la atención pública, dada la relevancia de su trayectoria.

Inhabilitan al exalcalde de Nueva York, aliado de Trump, por declaraciones falsas y engañosas

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue inhabilitado como abogado por sus declaraciones engañosas y falsas emitidas durante las elecciones del 2020 con la intención de apoyar al expresidente Donald Trump.

Rudy, conocido por ser uno de los hombres de confianza del exgobernante, se enfrentaba a cargos relacionados con los resultados de las elecciones del 2020.

De acuerdo con un fallo judicial, Rudy había hecho repetidas declaraciones falsas sobre la derrota electoral de Trump en el 2020, que incluían acusaciones de fraude electoral.

La resolución en contra del exalcalde de Nueva York determina “inhabilitarlo para ejercer la abogacía, con efecto inmediato y hasta nueva orden de este Tribunal”.

Agrega que el nombre del político sea eliminado de la lista de abogados y consejeros legales del Estado de Nueva York.

La defensa de Giuliani detalló que el dictamen los decepciona, pero sabían que los tribunales podrían emitir esa decisión.

Al respecto, el abogado Arthur Aidala señaló que se trabajó arduamente para evitar la inhabilitación del asesor y aliado del expresidente, pero que fue imposible.

Por su parte, los juzgados han señalado que con su conducta, el ahora exabogado abonó, para que se le inhabilitara.

Desde que el exalcalde de Nueva York fue llamado a declarar, sostuvo que desconocía que sus declaraciones eran falsas y sostuvo todo lo dicho fue de buena fe porque tenía fundamentos para afirmar el fraude en contra de Trump.

El asesor del expresidente y candidato republicano denunció en el 2020, ante la prensa, que personas muertas en Filadelfia habían votado a favor de Joe Biden.

También afirmó “falsamente” que se llevaron a personas para votar ilegalmente de una ciudad a otra.

Trump y su abogado son demandados por conspirar e incitar los disturbios en el Capitolio

El expresidente Donald Trump y su abogado, Rudy Giuliani han sido demandados por conspirar e incitar los disturbios del pasado 6 de enero en el Capitolio, suceso que provocó la muerte de cinco ciudadanos.

Según la acción legal, Trump y sus aliados violaron la Ley del Ku Klux Klan al intentar evitar que el Congreso lleve a cabo sus funciones.

De acuerdo con la demanda, el asalto promovido en el Capitolio tenía como objetivo evitar el Joe Biden fuera reconocido por el Congreso como el nuevo mandatario de la nación.

Además de Trump y su abogado fueron demandados los Proud Boys y los Oath Keepers, quienes apoyaron el ingreso al Capitolio, promovido supuestamente por el exgobernante.

La nueva demanda en contra del polémico es mandatario republicano fue presentada por uno de los miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a título personal.

‘La insurrección fue el resultado de un plan cuidadosamente orquestado por Trump, Giuliani y grupos extremistas como los Oath Keepers y Proud Boys, todos los cuales compartían el objetivo común de emplear la intimidación, el acoso y las amenazas para detener la certificación del Colegio Electoral’, dio el demócrata, Bennie Thompson.

Aseguró que los demandados, incluido Trump y su representantes legal, tenían como objetivo retrasar a los miembros del Congreso para que cumplieran su orden constitucional.

“Persiguiendo un propósito compartido por los acusados ​​Trump y Giuliani, así como por los acusados ​​Proud Boys, los custodios del juramento del acusado desempeñaron un papel de liderazgo entre la multitud desenfrenada y brindaron asistencia de estilo militar suficiente para superar cualquier resistencia de la policía del Capitolio”.

Bennie Thompson, quien fue el que interpuso la demanda en el Tribunal de Distrito de los EEUU EN Washington pidió daños compensatorios y punitivos no especificados.

La acción interpuesta este martes alega violaciones de la Ley del Ku Klux Klan, que se aprobó en 1871 en respuesta a la violencia e intimidación del KKK que impidió que los miembros del Congreso en el Sur durante la Reconstrucción cumplieran con sus deberes constitucionales.

‘Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Contamos con litigio civil. Y los expresidentes no son inmunes a que ninguno de los dos rinda cuentas’, agregó el demócrata referentes a la acción legal interpuesta.

Demandan con $1.3 millones al abogado de Trump que defendió teoría de fraude electoral

Rudy Giuliani, el abogado del expresidente estadounidense, Donald Trump, enfrentará una demanda de 1,3 millones de dólares por las declaraciones que defendían la teoría de fraude electoral.

El proceso judicial, en contra de uno de los hombres de confianza del gobernante lo interpuso Dominion Voting Systems, empresa encargada de las máquinas de votación.

‘Dominion Voting Systems demandó al abogado de Trump, Rudy Giuliani, por difamación este lunes’, citan los medios locales sobre la acción legal.

De acuerdo con la compañía, Giuliani fabricó y una falsa teoría de fraude electoral que involucra las máquinas de votación.

La empresa a principio de enero, envió dos cartas al abogado de Trump advirtiéndole de las acciones legales que interpondrían en su contra por los daños ocasionados.

“No hay nada que pueda decir o hacer en este momento para reparar los cientos de millones de dólares en daños que tú y tus aliados habéis causado Dominion”, citaba la carta del 10 de enero sobre la teoría de fraude electoral que se difundió en los medios de comunicación y redes sociales.

La empresa afectada por las acusaciones, asevera que son más de 50 declaraciones que Giuliani hizo a los medios de comunicación, incluidos posteos en las redes sociales.

‘Un daño financiero y de reputación sin precedentes, y la vida de sus empleados se ha puesto en peligro’, agrega la empresa en sus alegaciones.

Asimismo, señalan que el aliado de Trump se enriqueció al difundir la teoría de fraude electoral. ‘Giuliani supuestamente lo hizo sabiendo que las afirmaciones eran falsas’, agrega la demanda presentada ante los tribunales.

Por su parte, el representante de Trump calificó la acción como un acto de intimidación por parte de la izquierda llena de odio.

Aseveró que “investigará una contra demanda contra Dominion por violar estos derechos constitucionales”.

Es la segunda acción que la Dominion interpone en contra de los aliados del exgobernante por la teoría de fraude electoral. Hace unos días demandó a la exabogada Sidney Powell.

