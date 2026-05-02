¡Así como lo lee! El presidente de EEUU fue claro al indicar que, una vez regresen los portaviones de Irán, llegará a las costas de la isla para obligar al gobierno cubano a rendirse.

Las recientes declaraciones de Donald Trump han provocado inquietud en América Latina, especialmente tras afirmar que podría tomar Cuba usando un portaviones.

Esta afirmación llega justo después del retorno de la embarcación desde Irán, elevando el nivel de tensión sobre la relación entre Estados Unidos, Cuba y el actual contexto de conflictos internacionales.

“De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo; haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos‘”, dijo.

Su retórica ha generado preocupación en la política regional, especialmente en Centroamérica y el Caribe, ante posibles repercusiones militares y diplomáticas.

El escenario internacional atraviesa momentos críticos, especialmente por los conflictos en el Medio Oriente y la relación entre Estados Unidos e Irán. La idea de usar la fuerza militar contra Cuba revive viejas tensiones de la Guerra Fría y plantea interrogantes sobre el posible actuar de Washington en Latinoamérica si Trump volviese a ocupar la Casa Blanca.

Analistas políticos advierten sobre el riesgo de nuevas crisis regionales derivadas de esa postura confrontativa.

Rusia confirma su apoyo a Cuba para garantizar la soberanía y seguridad

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha reiterado recientemente que su país continuará fortaleciendo el apoyo a Cuba en temas clave como la defensa de su soberanía y la seguridad nacional.

Estas declaraciones refuerzan la histórica relación de cooperación que unen a Moscú y La Habana frente a crecientes presiones externas, especialmente en un contexto internacional marcado por sanciones y desafíos económicos.

Durante una intervención reseñada este lunes, Lavrov subrayó que la política exterior rusa mantiene como un “principio inquebrantable” el respaldo a naciones soberanas que enfrentan intentos de injerencia.

En particular, destacó el papel de Cuba como “socio estratégico”, poniendo énfasis en los lazos históricos y los intereses comunes en materia de seguridad y desarrollo económico.

“Por nuestra parte, seguiremos prestando de manera consecuente nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país”, recalcó.

Relación histórica y cooperación estratégica entre ambos países

Rusia y Cuba mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración en ámbitos políticos, militares y comerciales.

Según Lavrov, esta relación se ha traducido en acuerdos bilaterales destinados a modernizar las capacidades defensivas cubanas y a fortalecer la economía islandesa en medio del desafío que suponen las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y otros actores internacionales.

Analistas señalan que este apoyo se evidencia en la asistencia técnica y logística, la transferencia de equipamiento y la coordinación en foros multilaterales.

Además, resalta el hecho de que Cuba respalda a Rusia en importantes votaciones y posturas internacionales, consolidando la alianza estratégica entre ambos países.

En la esfera internacional, Lavrov también hizo un llamado a la comunidad global a respetar la autonomía de Cuba y a cesar todo intento de presión o sanción.



Se paraliza la vida en Cuba: sin comida, sin combustible ni turistas

La vida en Cuba se ha paralizado por las presiones impuestas por Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La isla, que ha resistido 60 años de sanciones, se encuentra sin comida, sin combustibles ni turistas, haciendo mella en la calidad de vida de los cubanos.

Agencias han destacado que Cuba pasa por uno de los momentos de mayor incertidumbre económica, obligando a los ciudadanos a cocinar con carbón y a hacer un racionamiento extremo de la comida.

Desde que Maduro fue capturado y el presidente tomó el control del petróleo venezolano, el país se ha paralizado por la falta de gasolina para los aviones, buses y especialmente energía eléctrica.

Ante la falta de petróleo, el gobierno de Cuba tomó la determinación de suspender las clases, los trabajos e impulsar el ahorro de energía.

“Hoteles están cerrados y vuelos cancelados porque no hay suficiente combustible“, se destacó al respecto.

El gobierno de Trump busca negociar con las autoridades cubanas y tomar el control como lo hizo con Venezuela desde el 3 de enero, que concretó una operación militar para sacar del poder a Maduro.

Cuba permitirá a ciudadanos en el exterior invertir y abrir negocios en la isla

El Gobierno de Cuba anunció que los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en la isla. Esto se da como parte de nuevas medidas destinadas a impulsar la economía nacional.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó en una entrevista que el país busca fomentar un entorno empresarial más dinámico. Así, esperan permitir atraer capital y revitalizar sectores clave como el turismo, la minería y la infraestructura energética.

Según el funcionario, el gobierno también está abierto a mantener relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos y con cubanos residentes en ese país, incluyendo a sus descendientes. No obstante, aseguró que el embargo estadounidense sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de la isla. Esto se debe a que limita el acceso a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.

La medida llega en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y presión social. Las autoridades esperan que la apertura a la inversión de la diáspora ayude a generar capital y a impulsar proyectos que fortalezcan la producción y los servicios en el país.

Este cambio representa un giro significativo en la política económica cubana. Durante años los ciudadanos que vivían fuera del país no podían participar directamente en negocios privados dentro de la isla.

Delegación de EEUU llega a Cuba para presionar su rendición

En un hecho que marca un nuevo capítulo en las relaciones Cuba – EEUU, una delegación estadounidense visita Cuba esta semana para dialogar con altos funcionarios de La Habana.

La visita fue confirmada por ambos gobiernos y se perfila como un avance importante en la agenda bilateral, tras años de tensiones y acercamientos intermitentes.

Fue una de las visitas de más alto nivel de funcionarios estadounidenses en aproximadamente una década y se produce mientras el presidente Donald Trump continúa avivando el espectro de una posible acción militar.

La delegación de alto nivel del Departamento de Estado, que visita Cuba en las últimas semanas, subrayó que se estaba acabando el tiempo para que La Habana “realice reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible”.

Temas clave en la agenda bilateral EEUU Cuba

La delegación estadounidense, compuesta por representantes del Departamento de Estado y otras agencias, abordará temas como la cooperación regional, derechos humanos, control migratorio y combate al narcotráfico.

Los encuentros buscan abrir canales de comunicación efectivos para beneficiar a ambas poblaciones y avanzar en soluciones conjuntas ante desafíos actuales.

Cuba también ha manifestado interés en dialogar sobre el levantamiento de sanciones y la normalización de relaciones comerciales, aspectos relevantes para la economía cubana.

Aunque las expectativas son cautelosas, analistas consideran que este acercamiento podría sentar nuevas bases para el futuro de la diplomacia bilateral.

Experiencias anteriores han fluctuado entre acercamientos históricos y retrocesos marcados por desacuerdos políticos.

Sin embargo, el actual contexto internacional y la presión social por cambios han motivado a ambas partes a explorar nuevas oportunidades de colaboración.

EEUU asegura que Cuba se está “tambaleando”: “Es hora de un cambio”

El gobierno de Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se tambalea y que llegó el momento de un cambio en Cuba.

Las declaraciones, difundidas este 29 de enero, reflejan el creciente interés de Washington en influir sobre el futuro político de Cuba, en un contexto de crisis económica y social sin precedentes.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó que Washington espera que los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales” en 2026, al hacer mención sobre la posibilidad de un cambio de régimen en la isla.

“Esperamos que en 2026 los cubanos por fin puedan ejercer sus libertades fundamentales”, afirmó Landau.

Los funcionarios estadounidenses apuntaron a los recientes episodios de descontento popular y represión como evidencia de que el modelo actual muestra signos de desgaste.

Raúl Castro participa en las negociaciones de Cuba y EEUU

El exlíder revolucionario, Raúl Castro participa activamente en la toma de decisiones durante los actuales diálogos bilaterales entre Cuba y EEUU.

La noticia ha generado debate a nivel internacional, reavivando las preguntas sobre cuánto poder sigue ejerciendo tras su retiro oficial.

La participación de Raúl Castro en los asuntos de la isla la revelo su hija, Mariela Castro, quien aseguró que su padre está al tanto de los posibles acuerdos.

Mientras Miguel Díaz-Canel ocupa formalmente la presidencia, la influencia de Castro sobre los asuntos estratégicos del país caribeño se mantiene firme.

Así lo indicó Mariela Castro en una entrevista reciente, asegurando que su padre “siempre es consultado en decisión importantes”, especialmente en las conversaciones con Washington.

Estas negociaciones han cobrado relevancia tras recientes cambios en la postura estadounidense hacia la isla y en el contexto de [sucesivas crisis económicas y migratorias.

El poder tras bambalinas: la influencia directa de Raúl Castro en Cuba

Raúl Castro dejó la presidencia en 2018, pero su papel como líder histórico del Partido Comunista de Cuba garantiza, según expertos y familiares, una influencia decisiva en las políticas clave.

Sus opiniones y estrategias siguen siendo altamente valoradas por los altos mandos gubernamentales, en especial cuando se trata de relaciones internacionales cruciales como las que actualmente se discuten con Estados Unidos.

Diversos analistas señalan que, aunque no ostenta un cargo oficial, Castro conserva un peso considerable en la toma de decisiones.

Los vínculos, la experiencia y el legado de la familia Castro continúan marcando el rumbo del país, un hecho confirmado públicamente por fuentes cercanas al núcleo del poder cubano.

Presidente de Cuba se queja de Trump ante los congresistas estadounidenses

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro este lunes con congresistas demócratas de Estados Unidos.

Durante el encuentro el líder cubano aprovechó para denunciar lo que llamó un “daño criminal” causado por las políticas estadounidenses hacia la isla, principalmente las sanciones y el embargo económico.

Este diálogo marca una nueva etapa de contactos directos entre autoridades cubanas y miembros del Congreso estadounidense, mientras ambos países mantienen una relación tensionada desde hace décadas.

Durante la reunión, Díaz-Canel resaltó el impacto negativo que, según él, han tenido las restricciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

El mandatario afirmó que estas acciones dificultan el desarrollo económico de la nación caribeña y afectan a la población cubana, por lo que urgió a los congresistas presentes a impulsar un cambio en la política exterior estadounidense hacia Cuba.

Rusia desafía a EEUU y envía un segundo petrolero a Cuba



Rusia ha confirmado que está preparando el segundo envío de petróleo a Cuba en lo que va de 2026.

El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que las autoridades cubanas solicitaron este suministro debido a la fuerte crisis energética que atraviesa la isla.

La problemática intensificada por la disminución de envíos provenientes de Venezuela y otros países aliados. Este movimiento refuerza la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito energético.

Según reportes, el cargamento previsto forma parte de los compromisos asumidos entre ambas naciones para garantizar la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

El primer envío de petróleo ruso ya había sido realizado a inicios de año como respuesta a los reiterados apagones y la escasez de combustible que afecta a los cubanos.

Impacto del apoyo ruso ante la escasez energética en Cuba

El gobierno cubano enfrenta meses de crisis energética que han afectado la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Las autoridades de la isla han implementado medidas de racionamiento, pero la situación se ha agravado por la falta de reservas y la imposibilidad de importar combustibles en cantidades suficientes.

La cooperación petrolera con Rusia podría servir de alivio temporal mientras Cuba busca diversificar sus fuentes de energía.

Según informes de Xinhua, Moscú ha reiterado su disposición a apoyar a La Habana siempre que lo requiera, consolidando así una alianza estratégica en un contexto geopolítico complejo.





