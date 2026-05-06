Millones de usuarios de Instagram alrededor del mundo reportaron en las últimas horas una repentina disminución en su número de seguidores, luego de que la plataforma iniciara una amplia eliminación de cuentas falsas, inactivas y automatizadas. La medida provocó confusión entre creadores de contenido, celebridades y usuarios comunes, quienes notaron cambios drásticos en sus perfiles en cuestión de horas.

La limpieza masiva parece formar parte de un esfuerzo de Meta Platforms, empresa propietaria de Instagram, para combatir el spam y las cuentas no auténticas dentro de la red social. Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando el proceso, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a compartir capturas de pantalla mostrando pérdidas considerables de seguidores.

El ajuste afectó especialmente a cuentas con grandes comunidades digitales, incluyendo artistas, influencers, medios de comunicación y figuras públicas. Algunos perfiles perdieron cientos de miles e incluso millones de seguidores en pocas horas, lo que generó especulaciones sobre posibles fallos técnicos o bloqueos masivos dentro de la plataforma.

Según reportes difundidos en redes sociales, la purga estaría enfocada en eliminar bots, perfiles automatizados y cuentas inactivas que durante años permanecieron registradas en Instagram sin actividad real. También se cree que el sistema detectó seguidores obtenidos mediante servicios externos o métodos considerados no orgánicos.

Mientras avanzaba el proceso, muchos usuarios notaron variaciones constantes en sus cifras, con números que bajaban y luego se estabilizaban parcialmente. Esto llevó a algunos internautas a pensar que además de la eliminación de cuentas falsas, pudo haberse producido un error interno en el sistema de moderación.

En plataformas como X, anteriormente conocida como Twitter, comenzaron a circular teorías sobre una posible “ola de bloqueos” relacionada con sistemas automatizados de Meta. Algunos usuarios sugirieron que ciertas cuentas legítimas pudieron haber sido suspendidas temporalmente por error antes de ser restauradas.

Entre los perfiles más comentados estuvieron los de figuras de la industria musical y del entretenimiento internacional. Varias celebridades vieron reducidas sus cifras de seguidores debido a que parte de sus audiencias digitales estaba compuesta por cuentas inactivas o automatizadas.

Uno de los casos más mencionados fue el del grupo surcoreano BLACKPINK, cuyo perfil oficial habría perdido millones de seguidores tras la actualización del sistema. También integrantes del grupo registraron disminuciones importantes en sus cuentas personales, según reportes compartidos por seguidores en redes sociales.

Expertos en redes sociales señalan que este tipo de limpiezas no son nuevas y suelen realizarse periódicamente para mejorar la autenticidad de las plataformas. Sin embargo, la magnitud del ajuste de esta semana llamó la atención por el elevado número de cuentas eliminadas en un corto periodo de tiempo.

La eliminación de perfiles falsos también tiene impacto en métricas utilizadas por marcas, anunciantes y creadores digitales, ya que el número de seguidores influye en campañas publicitarias y acuerdos comerciales. Por ello, las plataformas buscan cada vez más priorizar comunidades reales y activas frente a cifras infladas artificialmente.

Aunque algunos usuarios expresaron preocupación por la caída repentina en sus estadísticas, especialistas consideran que estas acciones ayudan a mejorar la credibilidad de las redes sociales y ofrecen una representación más precisa de las audiencias reales.

Hasta el momento, Instagram no ha confirmado oficialmente cuántas cuentas fueron eliminadas ni si el proceso continuará en los próximos días. Mientras tanto, la limpieza digital sigue generando reacciones y debates sobre la autenticidad, el alcance y la influencia en las plataformas sociales actuales.

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