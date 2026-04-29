En 2006, la comunidad científica internacional protagonizó uno de los debates más recordados de la astronomía moderna: la redefinición del concepto de planeta. La decisión, tomada por la Unión Astronómica Internacional (IAU), cambió para siempre la manera en que entendemos el sistema solar y relegó a Plutón a una nueva categoría: la de planeta enano.

La IAU, considerada la máxima autoridad en materia astronómica y compuesta por más de 10.000 expertos de todo el mundo, estableció tres criterios fundamentales para que un cuerpo celeste pueda ser clasificado como planeta. Debe orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para adoptar una forma casi esférica y haber “limpiado” su órbita de otros objetos. Fue precisamente este último requisito el que dejó fuera a Plutón, ya que comparte su trayectoria con otros cuerpos del cinturón de Kuiper.

A partir de ese momento, Plutón pasó a formar parte de una nueva categoría junto a otros objetos similares, perdiendo su estatus como el noveno planeta del sistema solar. Mientras tanto, los ocho planetas restantes —Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— conservaron su clasificación sin cambios.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Desde su anuncio, generó un intenso debate tanto dentro de la comunidad científica como entre el público general. Para muchos, la reclasificación fue una medida necesaria para ordenar el conocimiento astronómico ante el descubrimiento de nuevos cuerpos celestes similares a Plutón. Sin embargo, otros la consideraron un error que despojaba al sistema solar de uno de sus integrantes más emblemáticos.

Durante años, el tema pareció quedar zanjado. No obstante, recientemente ha resurgido el debate sobre la posibilidad de reconsiderar el estatus de Plutón. Uno de los impulsores de esta discusión es Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, quien ha planteado que podría ser momento de revisar los criterios establecidos hace casi dos décadas.

Isaacman considera que la definición de planeta podría resultar demasiado restrictiva y no reflejar completamente la diversidad de cuerpos que existen en el sistema solar. Su postura ha reavivado el interés en un tema que parecía cerrado, abriendo la puerta a nuevas discusiones científicas.

El posible “regreso” de Plutón como planeta implicaría no solo un cambio simbólico, sino también una revisión profunda de los estándares utilizados para clasificar los cuerpos celestes. Esto podría afectar a otros objetos similares que actualmente se consideran planetas enanos, ampliando nuevamente la lista de planetas del sistema solar.

A pesar de estas nuevas voces, cualquier modificación requeriría el consenso de la comunidad científica internacional y, en particular, de la IAU, que mantiene la autoridad para definir estas categorías. Por ahora, no existe un proceso formal en marcha para revertir la decisión de 2006.

Mientras tanto, Plutón continúa siendo objeto de estudio y fascinación. Misiones como la sonda New Horizons han permitido conocer más sobre su superficie, su atmósfera y sus lunas, demostrando que, más allá de su clasificación, sigue siendo un mundo complejo e intrigante.

El debate sobre su estatus refleja cómo la ciencia está en constante evolución. Lo que hoy se considera definitivo puede cambiar con nuevos descubrimientos, recordando que el conocimiento humano siempre está en construcción.

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