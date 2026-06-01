¡Así como lo lee! En medio de una guerra sin fin entre EEUU e Irán, el gobierno de Irak confirmó el hallazgo más importante en los últimos años.

El reciente descubrimiento de un megayacimiento de petróleo en Irak ha generado expectativas en el sector energético mundial.

Se estima que este nuevo campo tiene reservas de aproximadamente 8.800 millones de barriles, lo que significa un importante incremento en la producción de petróleo del país.

Irak, reconocido por sus extensas reservas energéticas, ha enfrentado en las últimas décadas desafíos debido a conflictos internos y coyunturas económicas.

Sin embargo, el descubrimiento de este megayacimiento podría transformar el panorama, al reforzar la posición de Irak entre los principales productores y exportadores de petróleo a nivel global.

Las autoridades esperan que este hallazgo atraiga nuevas inversiones y favorezca el desarrollo económico local.

El aumento en la producción de petróleo iraquí podría repercutir en los precios internacionales y en la estabilidad del suministro energético.

Analistas señalan que la explotación del megayacimiento responsable de estas nuevas reservas será clave para que los beneficios se transfieran a la población y no se generen nuevas tensiones geopolíticas en la región.

Además, el mercado internacional observará atentamente cómo se desarrollan las operaciones en este campo, dado el historial complejo del sector energético en Irak.

Imagen cortesía e ilustrativa.

Irak se queda sin energía tras un misterioso apagón

En la jornada del pasado martes, Irak se vio sumido en una grave crisis energética que afectó a todo el país. Directamente, impactó a numerosas provincias del sur.

La situación dejó a millones de ciudadanos sin acceso a servicios básicos y actividades cotidianas.

Este corte de energía en Irak, incluido en varias provincias estratégicas, ha generado alarma por su impacto en la economía local. Además, afectó la calidad de vida de los habitantes.

Las autoridades iraquíes explicaron que la interrupción eléctrica se debió a un fallo técnico significativo en la infraestructura de distribución. Además, la situación se agravó por las altas temperaturas y el aumento en la demanda.

Como resultado, ciudades enteras permanecieron varias horas sin electricidad, lo que ha afectado el abastecimiento de agua, el funcionamiento de hospitales y los sistemas de comunicación.

La situación motivó protestas y reclamos por parte de los ciudadanos afectados. Ellos ya han sufrido anteriormente fallas eléctricas similares en distintas regiones del país.

Impacto social y reacción ante la crisis eléctrica

La población de las provincias del sur de Irak reclama mejores inversiones y soluciones a largo plazo para garantizar el suministro eléctrico continuo.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales declarados para restaurar el servicio, los habitantes denuncian que la falta de mantenimiento y las políticas energéticas ineficaces han vuelto frecuentes los apagones en la zona.

Este corte de energía también complica la situación en centros médicos y escuelas, profundizando aún más la vulnerabilidad social.



Irak planea “borrar” los derechos de las mujeres: aprobarán el matrimonio con niñas de 9 años

Irak planea hacer una reforma con la cual busca borrar todos los derechos que las mujeres del país han logrado hasta la fecha y que incluye el matrimonio con niñas de 9 años de edad.

La noticia ha caído como balde de agua helada a las mujeres que hasta la fecha habían conseguido una serie de conquistas, entre las que incluyen el derecho al divorcio y a la custodia de los hijos.

Medios locales han señalado que el cambio ha sido propuesto por líderes del país en una reunión privada que analizó las consecuencias de la aprobación de la ley.

Se conoce que el plan es que el parlamento de Irak, que está liderado por musulmanes chiitas conservadores, aprueben la legislación por medio de una enmienda que revocaría la ley de estatus personal que se aplica en el país, y así borrar los derechos de las féminas.

La Ley 188, con la cual las mujeres lograron garantías como el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, quedaría en la historia. El argumento es proteger a las jóvenes de las relaciones inmorales.

No es la primera vez que la parte más conservadora en Irak busca que las mujeres pierdan las garantías ganadas en 1959. Los intentos de cambiarla fracasaron en 2014 y 2017. La voz de las mujeres iraquíes se hizo sentir y evitaron que las pretensiones de borrar los derechos fueran infructuosas.

Organismos internacionales han esgrimido fuertemente que el plan del gobierno representa una amenaza para las mujeres en el país árabe.

Senado busca derogar autorizaciones de la Guerra en Irak

El Senado votó para derogar la resolución que dio luz verde a la invasión de Irak en 2003, un esfuerzo por devolver un poder de guerra básico al Congreso desde la Casa Blanca 20 años después de una autorización, ahora considerada un error.

Después de que la administración del presidente George W. Bush afirma, las muertes iraquíes se estiman en cientos de miles, y casi 5000 soldados estadounidenses murieron en la guerra

“Este cuerpo se lanzó a la guerra”, dijo el senador de Virginia Tim Kaine, un demócrata que ha estado presionando durante años para derogar los poderes.

La guerra ha tenido “consecuencias masivas”, dijo Kaine.

Los legisladores de ambos partidos buscan recuperar los poderes del Congreso sobre los ataques y despliegues militares estadounidenses, y algunos legisladores que votaron a favor de la guerra de Irak hace dos décadas ahora consideran que fue un error.

“Los estadounidenses quieren ver el fin de las interminables guerras en Medio Oriente”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y agregó que aprobar la derogación “es un paso necesario para dejar atrás estos amargos conflictos”.

Los partidarios, dicen que la derogación es necesaria para evitar futuros abusos y para reforzar que Irak es ahora un socio estratégico de Estados Unidos.

Por otro lado ,los opositores consideran que esta decisión podría proyectar debilidad ya que todavía Estados Unidos est en conflicto con en el Medio Oriente.

“Nuestros enemigos terroristas no están poniendo fin a su guerra contra nosotros”, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

“Cuando desplegamos a nuestros miembros del servicio en peligro, debemos brindarles todo el apoyo y las autoridades legales que podamos”.

Kevin McCarthy ,el presidente de la Cámara de Representantes, sugirió que está dispuesto a apoyar una derogación a pesar de que anteriormente se opuso a ella,en cambio Michael McCaul, el presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, indicó que le gustaría en su lugar, reemplácelo con otra cosa.

Kaine y Todd Young, R-Ind.,consideran que un voto bipartidista envía un mensajemuy poderoso a los estadounidenses que creen que sus voces deben ser escuchadas en asuntos de guerra y paz.

Como parte de su justificación legal, la administración del presidente Donald Trump citó la resolución de guerra de Irak de 2002 para un ataque con aviones no tripulados de EE. UU. en 2020 que mató al general iraní Qassim Soleimani, pero las dos resoluciones de poderes de guerra rara vez se han utilizado como base para cualquier acción presidencial.

Se mantendría una autorización separada de 2001 para la guerra global contra el terrorismo en virtud del proyecto de ley, que el presidente Joe Biden ha dicho que apoyará.

Biden y su administración han argumentado que la derogación no afectaría ninguna respuesta a Irán. El secretario de Defensa Lloyd Austin y el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijeron en una audiencia en el Senado la semana pasada que las tropas estadounidenses están autorizadas a protegerse y responder a los ataques, incluso en virtud del artículo 2 de la Constitución, que otorga el presidente la autoridad para proteger a las tropas.

Irak “declara la guerra” a la comunidad LGBT y prohíbe el uso del término homosexual

El gobierno de Irak giró instrucciones para que en el país no se utilice el término homosexual para referirse a personas con preferencias sexuales diversas.

Medios locales han informado que el regulador oficial de los medios iraquíes ha ordenado a partir del martes que se implemente el término desviación sexual.

La noticia ha generado una ola de críticas por parte de los defensores de los derechos de la comunidad LGBT, que consideran la prohibición como una violación a sus garantías.

Se agregó que no solo en término homosexual está prohibido en Irak, la medida incluye el uso de la palabra género.

“Se ordena a los medios de comunicación que no se utilicen el término homosexualidad y que se empleen los términos correctos desviación sexual”, cita el comunicado de prensa de la Comisión de Comunicaciones y Medios.

Hasta el momento, no se ha fijado una sanción para la prensa u organización que violen la norma, pero no se descarta que pueda incluir una multa.

Aunque Irak no castiga explícitamente la homosexualidad, expertos han detallado que prohibir el término homosexual sería el inicio de una guerra en contra de la ideología de enero.

En los últimos meses, se han levantado en el país bloques en contra de la comunidad LGBT, quemando sus banderas en protestas masivas.





