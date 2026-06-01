El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sostenido una conversación telefónica especialmente tensa con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes en Líbano.

De acuerdo con información divulgada por Axios y basada en fuentes estadounidenses, Trump expresó su preocupación por la intensificación de los ataques y cuestionó duramente la estrategia del gobierno israelí. Según los reportes, el mandatario estadounidense consideró que algunas acciones podrían agravar aún más la crisis regional y afectar los esfuerzos diplomáticos en curso.

Las fuentes consultadas señalaron que Trump también se habría opuesto a la posibilidad de un ataque contra Beirut, argumentando que una medida de ese tipo incrementaría el aislamiento internacional de Israel. Aunque reconoció el derecho israelí a responder a las acciones de Hezbolá, estimó que la respuesta militar estaba alcanzando niveles desproporcionados.

El intercambio entre ambos líderes habría sido uno de los más difíciles desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, según personas familiarizadas con la conversación.

Sin embargo, este lunes ambos mandatarios volvieron a dialogar. Tras la llamada, Trump calificó la conversación como “muy productiva” y aseguró que Israel y Hezbolá habían alcanzado un entendimiento para detener los ataques mutuos. Además, afirmó que no se desplegarían tropas israelíes en Beirut.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel mantendría la presión sobre objetivos vinculados a Hezbolá mientras continúen los ataques contra territorio israelí, defendiendo las acciones de su gobierno como una medida necesaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las tensiones en Oriente Medio continúan generando preocupación internacional ante el riesgo de una expansión del conflicto en la región.

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