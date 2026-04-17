“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump en un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

AP – REDACCIÓN.- Irán confirmó la apertura del estrecho de Ormuz tras la tregua entre Israel y Líbano, dando un alivio al mundo que Donald Trump ha celebrado.

Desde que se confirmó que Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo de paz, el país persa dejó libre acceso a uno de los pasos más importantes de buques petroleros.

Inmediatamente, Trump reaccionó a la apertura del estrecho de Ormuz, y se dio el crédito de los avances de los acuerdos; indicando que le prohibió a Israel atacar a Irán.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Con su mensaje, dejó entrever que la tregua entre Israel y Líbano no estaba relacionada con la decisión de Irán de normalizar el paso de buques en la región.

Trump calificó la tregua como “un día histórico para Líbano”, al tiempo que se mostró confiado en que la guerra con Irán terminaría pronto.

“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump en un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

El fin de la guerra de Israel con Hezbollah era una exigencia clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de violar el actual acuerdo de alto el fuego con ataques en Líbano. Israel dijo que ese acuerdo no abarcaba a Líbano.

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una prórroga del alto el fuego.

Aunque el precio del petróleo bajó ante la esperanza de un acuerdo, el responsible de la Agencia Internacional de la Energía advirtió que la crisi energética podría empeorar si no se reabre pronto el estrecho de Ormuz.

Irán cerró la crucial vía marítima, por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en todo el mundo, poco después de que comenzara la guerra. A Europa le quedan “quizá unas seis semanas aproximadamente” de combustible para aviones y las consecuencias económicas aumentarán cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, dijo el jueves a The Associated Press el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

Los líderes de Francia y Reino Unido reunirán a decenas de países —pero no a Estados Unidos— el viernes para impulsar planes para reabrir el paso.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del golfo Pérsico. Además, 13 soldados estadounidenses han fallecido.

Trump quiere que siete países le ayuden a enviar tropas al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide apoyo internacional para el Estrecho de Ormuz. Este es un punto estratégico para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

Trump instó recientemente a gobiernos de Asia, Europa y otras regiones a enviar fuerzas navales propias. El objetivo es reforzar la seguridad marítima ante crecientes amenazas y tensiones en la zona.

El pedido de Trump se produce tras varios incidentes recientes. Estos han puesto en riesgo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

Analistas señalan que la presencia conjunta de fuerzas internacionales puede ser clave para disuadir eventuales ataques y proteger una vía fundamental para la economía global.

El Estrecho de Ormuz y la creciente tensión global

A raíz de incidentes como el ataque a barcos comerciales y las constantes fricciones en Medio Oriente, la seguridad en el Estrecho de Ormuz es considerada una prioridad internacional.

Las fuerzas navales de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya operan en el área.

Sin embargo, Trump considera que otros países también deberían asumir responsabilidades directas.

La petición del mandatario revive debates sobre el papel de las fuerzas navales multilaterales.

Mientras algunos gobiernos analizan el llamado, expertos advierten que cualquier intervención debe apegarse a la legalidad internacional y coordinarse cuidadosamente para evitar mayores tensiones.

Irán autoriza el paso de buques vinculados a España por el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán anunció que permitirá el tránsito de buques comerciales relacionados con España a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Este paso estuvo bloqueado desde el inicio del conflicto armado el pasado 28 de febrero.

Allí destacó el compromiso de España con el derecho internacional. Según el comunicado, Teherán se muestra dispuesto a atender solicitudes procedentes del gobierno español.

Aunque no se menciona de forma explícita un permiso formal de navegación, el anuncio se interpreta como una señal de flexibilización en el control del paso marítimo. Además, esta medida se produce días después de que Irán indicara que permitiría el tránsito de embarcaciones de países considerados “no hostiles”.

Desde el inicio de las hostilidades, el tránsito por el estrecho ha sido limitado. Se estima que unos 3,200 buques permanecen detenidos en el Golfo Pérsico ante el riesgo de ataques, luego de que fuerzas iraníes afectaran varias embarcaciones. En este contexto, solo un número reducido de cargueros ha logrado cruzar la ruta marítima.

Algunos países como India, China y Turquía han iniciado gestiones para obtener autorizaciones similares. Por otro lado, naciones con vínculos diplomáticos con Irán han logrado coordinar el tránsito de sus barcos en medio de la tensión regional.

La Unión Europea descarta enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz



Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

