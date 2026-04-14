ISLAMABAD (AP) — El pulso entre Estados Unidos e Irán se tensó el martes, cuando Estados Unidos declaró que había impuesto un bloqueo a los puertos de Irán, Teherán amenazó con atacar objetivos en toda la región y Pakistán afirmó que se apresuraba a reunir a las partes para mantener más conversaciones.

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas, indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Explicaron que, aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, las conversaciones podrían celebrarse el jueves.

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.000 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

Reportan que un petrolero ha dado la vuelta hacia Irán

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra. Gran parte probablemente se ha transportado mediante los llamados tránsitos clandestinos, que eluden sanciones y supervisión, proporcionando un flujo de efectivo vital para mantener en funcionamiento al país.

Tanto la naturaleza del cerco como el grado en que los barcos cumplirán seguían sin estar claros durante su primer día completo en vigor el martes. Petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que entrara en vigor, aunque uno dio la vuelta y transitó la vía navegable a primera hora del martes.

El petrolero Rich Starry había estado esperando frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List, que citó datos de la empresa de seguimiento de cargamentos energéticos Vortexa. No estaba claro de inmediato si el Rich Starry había atracado antes en Irán. Sin embargo, figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vinculado al transporte marítimo iraní.

Lloyd’s List, citando datos de registro y seguimiento de buques, informó que es propiedad de una naviera china y que su destino final era China.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a preguntas sobre el buque después de que recorriera la vía navegable de 21 millas de ancho (casi 34 kilómetros). Un día antes, había dicho que el bloqueo se aplicaba a los buques que se dirigieran a puertos iraníes y que salieran de ellos.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales ha evitado la ruta.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

Trump afirmó el lunes que el control iraní del estrecho equivalía a chantaje y extorsión, mientras entraba en vigor el bloqueo de Estados Unidos. En una publicación en redes sociales escribió que la Marina iraní había sido “completamente aniquilada”, pero que aún contaba con “lanchas de ataque rápido”.

“Si cualquiera de estos barcos se acerca a nuestra BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, advirtió.

Irán amenazó con tomar represalias contra puertos del golfo Pérsico si era atacado.

“Si ustedes luchan, nosotros lucharemos”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un comunicado dirigido a Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el viernes una conferencia para los países dispuestos a desplegar buques de guerra para escoltar petroleros y buques portacontenedores a través del estrecho de Ormuz. El despliegue ocurrirá “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”, informó el martes la oficina de Macron.

Conversaciones programadas entre Israel y Líbano a petición de Irán

Mientras tanto, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano comenzaran en Washington el martes, las primeras negociaciones de este tipo en décadas.

Israel ha seguido adelante con su campaña aérea y terrestre desde el alto el fuego de la semana pasada en Irán, insistiendo en que no se aplica a los combates en Líbano. Sin embargo, ha detenido los ataques en la capital del país desde el 8 de abril, tras un bombardeo mortal que alcanzó varias zonas comerciales y residenciales concurridas en el centro de Beirut. Esto desató una protesta internacional y amenazas de Irán de que pondría fin al alto el fuego.

Después de más de un año de ataques casi diarios en el sur de Líbano, Israel intensificó su ofensiva en los primeros días de la guerra, luego de que Hezbollah lanzara cohetes contra Israel. Los combates han trazado una estela de destrucción desde localidades agrícolas cerca de la frontera hasta Beirut, han matado a más de 2.000 personas y han desplazado a más de 1 millón, según las autoridades libanesas.

Se espera que las conversaciones sean preliminares y se centren en fijar parámetros más que en resolver cuestiones de fondo. Funcionarios libaneses han presionado por un alto el fuego, mientras que Israel ha planteado las negociaciones en torno al desarme de Hezbollah y a un posible acuerdo de paz, sin comprometerse públicamente a detener las hostilidades ni a retirar sus fuerzas.

Israel quiere que el gobierno de Líbano asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah, tal como se contemplaba en un alto el fuego de noviembre de 2024. Pero el grupo armado ha sobrevivido durante décadas a los esfuerzos por limitar su fuerza y afirmó el lunes que no acatará ningún acuerdo que pueda resultar de las conversaciones.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.

¿Qué implica el ultimátum de Trump a Irán?

El ultimátum de Trump endurece la postura estadounidense en un contexto donde Irán ha incrementado su presencia naval en la zona.

Estos movimientos se dan tras recientes choques diplomáticos y en medio de amenazas sobre nuevos bloqueos o sanciones.

Aunque Trump ya no está en la Casa Blanca, sus palabras aún generan repercusiones globales y reflejan la política de línea dura que su administración mantuvo hacia Irán.

Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Implicaciones para la estabilidad y el comercio internacional

El rechazo al bloqueo plantea interrogantes sobre la efectividad de futuras acciones multilaterales en la región.

Expertos advierten que una decisión de este tipo mitigaría el riesgo de una escalada militar, pero deja abierta la discusión sobre posibles alternativas diplomáticas para garantizar la libre navegación y la seguridad energética en Europa y América Latina.



