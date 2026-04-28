La República Islámica ha priorizado el libre tránsito por Ormuz a la cancelación de la guerra, lo que representaría una derrota para EEUU.

EL CAIRO (AP) — Irán ha ofrecido poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.

“No podemos dejar que se salgan con la suya”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News el lunes. “Tenemos que asegurarnos de que cualquier acuerdo que se haga, cualquier pacto que se haga, sea uno que definitivamente les impida alcanzar un arma nuclear en cualquier momento”.

Con un alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto sobre el estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

Pero el cierre del estrecho de Ormuz ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y ha presionado a sus aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

Renovadas exigencias para poner fin al bloqueo en Ormuz

La frustración entre muchas naciones está aumentando, y el lunes hubo nuevas exigencias de poner fin al bloqueo que ha tenido efectos de gran alcance en toda la economía mundial, incluyendo elevar el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta iraní aplazaría las negociaciones sobre su programa nuclear para una fecha posterior. Trump dijo que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los dos funcionarios, que tenían conocimiento de la propuesta, hablaron bajo condición de anonimato para tratar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes este fin de semana. El medio de noticias Axios informó primero sobre la propuesta de Irán.

La oferta surgió mientras el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, visitaba Rusia, que ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

La capacidad de Irán para asfixiar el tráfico en el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a qué lado puede soportar más penurias.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y buques petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

El lunes, el precio spot del crudo Brent, el referente internacional, cerró por encima de 108 dólares por barril, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Decenas de naciones presionan para la reapertura del estrecho de Ormuz

Decenas de naciones reiteraron los llamados a abrir la vía marítima crítica en una declaración conjunta encabezada por Baréin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que el costo humanitario está aumentando por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Estas presiones están derivando en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos, y platos vacíos”, manifestó.

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a Estados Unidos por entrar en la guerra sin una estrategia. “El problema con conflictos como estos es siempre el mismo: no se trata sólo de entrar. También hay que salir”, declaró Merz.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra todas las partes. Señaló que la crisis comenzó después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán sin objetivos claros “de una manera que viola el derecho internacional”.

Pero dijo que Irán es responsable de cerrar el paso. “Los estrechos son las arterias del mundo. No son propiedad de ningún individuo”, aseveró.

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz



Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

Irán amenaza con cerrar completamente el estrecho de Ormuz, intensificando la crisis petrolera

En medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz. Esto sería una respuesta a un ultimátum emitido recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta advertencia se suma a la escalada de declaraciones y acciones entre Washington y Teherán. Por tanto, esto agita las preocupaciones globales sobre la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio petrolero.

El Estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Además, es un paso estratégico por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Cualquier bloqueo o cierre por parte de Irán podría tener consecuencias inmediatas en los precios internacionales del crudo. Además, esto podría afectar la estabilidad de mercados energéticos e impactar especialmente a países importadores de la región y más allá.

El Estrecho de Ormuz: Importancia estratégica y riesgos globales

La amenaza de Irán se produce tras nuevas sanciones y presiones estadounidenses para limitar el programa nuclear iraní y frenar su influencia en la región.

El gobierno iraní declaró que responderá a cualquier agresión. Ante ello, considera medidas extremas como cerrar completamente el estrecho. Esto afectaría no solo a sus rivales sino a la economía internacional.

La comunidad internacional ha hecho repetidos llamados al diálogo, advirtiendo sobre los peligros de escalar el conflicto.

Organizaciones y economistas advierten que el cierre total de esta vía podría desencadenar una crisis energética global.

Trump presiona a aliados para apoyar operación en Irán y proteger el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus demandas hacia sus aliados internacionales para que respalden las acciones militares relacionadas con el conflicto en Irán. Además, plantea que es momento de que correspondan a décadas de apoyo en materia de seguridad.

Según reportes, el mandatario ha solicitado —de forma más exigente que diplomática— el envío de buques de guerra para contribuir a garantizar la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz. Este paso es importante, ya que esta vía es clave porque por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Sin embargo, varios países europeos han mostrado resistencia a esta petición, reflejando un desgaste en la relación con Washington. Además, las tensiones se han acumulado por disputas previas relacionadas con temas comerciales. También influyen las decisiones geopolíticas y críticas a la participación conjunta en conflictos como el de Afganistán.

La falta de respaldo evidencia una disminución en la disposición de los aliados a seguir el liderazgo estadounidense en este nuevo escenario, en medio de un conflicto regional que involucra también a Israel.

Analistas consideran que esta situación pone de manifiesto las crecientes fracturas en las alianzas tradicionales de Occidente. Además, plantea interrogantes sobre la cooperación internacional frente a crisis globales.



Trump arremete contra aliados de EEUU: Ahora dice que proteger el estrecho Ormuz no es su asunto

El presidente Donald Trump arremetió contra sus aliados por no apoyar su operación militar en Irán.

Trump fue claro al decirles que “vayan a conseguir su propio petróleo”. Además afirmó que no es trabajo de Estados Unidos proteger el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense dijo que su ejército podría terminar su ofensiva en dos o tres semanas.

Al respecto, dijo que “no tendrá nada que ver con ”lo que ocurra después en el estrecho”. Destacando que ha sido cerrado por Irán.

En cambio, resaltó que la responsabilidad de mantener abierta la vital vía marítima recaerá en los países que dependen de ella.

Trump quiere que otros países actúen

“No hay razón para que nosotros hagamos esto”, manifestó Trump después de firmar una orden ejecutiva no relacionada. “Eso no es asunto nuestro”, dijo el mandatario.

“Eso será para Francia. Será para quien esté usando el estrecho”, recalcó.

El cierre del estrecho hizo que el precio promedio de la gasolina en EEUU. Esta superó los 4 dólares por galón (1,05 dólares por litro).

Por su parte, Irán atacó un buque petrolero kuwaití en el golfo Pérsico.

Los ataques mostraron la intensidad de la guerra más de un mes después de que Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear Irán.

El conflicto ha dejado más de 3,000 muertos y causado importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural.

Lo anterior ha sacudido los mercados globales y elevando el costo de muchos productos básicos.



El estrecho de Ormuz se convierte en el centro de atención de la guerra

La Unión Europea buscaba más claridad estratégica sobre los planes de Estados Unidos e Israel para Irán y cuándo podría terminar el conflicto. Mientras tanto, el bloque estudia si enviar barcos para ayudar a reforzar la seguridad en el golfo Pérsico, específicamente en el estrecho de Ormuz.

“Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso también estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”, dijo Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE. La funcionaria declaró esto antes de una reunión de los ministros de Exteriores del bloque de 27 países en Bruselas el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a aliados, entre ellos Francia, China, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, que ayuden a asegurar el estrecho para el transporte marítimo mundial.

Kallas señaló que la UE podría ampliar su misión naval Aspides, destinada a proteger la navegación en el mar Rojo, hasta el golfo Pérsico. Como alternativa, podría formar una “coalición de los dispuestos”, con países miembros que aporten capacidad militar de manera puntual.

Estrecho de Ormuz es clave

Sobre el tema se indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría retrasar su viaje a China debido a la guerra con Irán. Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que no es para presionar a Beijing sobre el estrecho de Ormuz.

Bessent dijo que cualquier retraso en el viaje de Trump a Beijing no sería por desacuerdos sobre la guerra con Irán o los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Si la reunión por alguna razón se reprogramara, se reprogramaría por cuestiones logísticas”, dijo. “El presidente quiere permanecer en D.C. para coordinar la guerra y viajar al extranjero en un momento como este puede no ser lo óptimo”.

Trump ha sugerido que podría retrasar su esperada visita a China a finales de mes. Mientras tanto, busca aumentar la presión sobre Beijing para que ayude a reabrir el estrecho de Ormuz y a calmar los precios del petróleo. Dichos precios se han disparado durante la guerra con Irán.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.

EEUU se “mofa” de Europa: “Necesitan a Ormuz mucho más que nosotros”

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.

La relevancia estratégica del estrecho de Ormuz en la política global

La región ha sido escenario de múltiples crisis, subrayando la vulnerabilidad del acceso energético para Europa.

A diferencia de Estados Unidos, cuya producción interna ha aumentado con el auge del shale oil, Europa depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, muchos de los cuales cruzan Ormuz.

La seguridad energética europea depende, por tanto, de la estabilidad en este estrecho, un factor que líderes y expertos continúan evaluando ante la posibilidad de nuevas tensiones.

La dependencia europea de esta vía se agudiza con cada episodio de inestabilidad en Oriente Medio, generando debate sobre la necesidad de diversificar fuentes y rutas de abastecimiento.

EEUU tiene un “plan B” para ganar la guerra con Irán: atacar en el estrecho de Ormuz

En medio de crecientes tensiones regionales, recientemente se reveló que los planes militares de EEUU contra Irán incluyen acciones específicas en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según distintas fuentes, el Departamento de Defensa estadounidense ha desarrollado opciones para responder a potenciales ataques iraníes, particularmente en esta zona, crucial para el transporte mundial de petróleo.

El anuncio surge tras una serie de incidentes recientes que elevan la preocupación internacional sobre la seguridad y la estabilidad en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha convertido en un foco rojo para la comunidad internacional debido a su importancia y vulnerabilidad.

El Estrecho de Ormuz: un punto geopolítico clave

El control o la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias globales, desde el aumento del precio del petróleo hasta la recesión económica.

Ante posibles amenazas, EE.UU. ha reforzado su presencia militar y mantiene estrecha vigilancia sobre las actividades de Irán en la región.

Otros episodios recientes, como las sanciones económicas y los enfrentamientos indirectos entre Irán y aliados de Washington, alimentan temores de un conflicto mayor.

Observadores internacionales advierten sobre el riesgo de una escalada que afectaría no solo a Medio Oriente, sino también a economías latinoamericanas dependientes del crudo.

Trump quiere que siete países le ayuden a enviar tropas a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide apoyo internacional para el Estrecho de Ormuz. Este es un punto estratégico para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

Trump instó recientemente a gobiernos de Asia, Europa y otras regiones a enviar fuerzas navales propias. El objetivo es reforzar la seguridad marítima ante crecientes amenazas y tensiones en la zona.

El pedido de Trump se produce tras varios incidentes recientes. Estos han puesto en riesgo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

Analistas señalan que la presencia conjunta de fuerzas internacionales puede ser clave para disuadir eventuales ataques y proteger una vía fundamental para la economía global.



