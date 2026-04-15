El vicepresidente de EEUU volvió a encender la polémica por los ataques de Trump al papa, cuando lo invitó a tener cuidado y a recordar que EEUU liberó a Francia de los nazis y a los judíos de los campos de concentración.

La advertencia de J.D. Vance, vicepresidente de EEUU, al papa León XIV ha causado revuelo en el escenario público estadounidense e internacional.

El alto funcionario de la gestión Trump, conocido por su postura firme sobre la injerencia extranjera en asuntos nacionales, exhortó públicamente al próximo pontífice a “tener cuidado” si decide opinar o influir en la política de Estados Unidos y teología.

Vance cuestionó inicialmente la afirmación del papa León XIV de que “Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada”, bajo la premisa de que existe “una tradición de más de mil años de la teoría de la guerra justa”; esto en referencia a que, según él, el papa no tomaba en cuenta conflictos como la Segunda Guerra Mundial.

“¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto y a esas personas inocentes, a quienes sobrevivieron al Holocausto? Sin duda, creo que la respuesta es sí”.

Trump arremete contra el papa León y el pontífice le responde: “Bienaventurados los pacificadores”



Donald Trump vuelve a causar controversia al declarar abiertamente que “no es un gran admirador” del papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, al que calificó de “débil” y “terrible”.

Las declaraciones de Trump se conocieron este fin de semana y rápidamente provocaron reacciones tanto en el ámbito religioso como político.

La frase clave “Trump no es admirador del papa León XIV” resuena con fuerza en medios internacionales.

Trump vuelve a encender la polémica con sus ataques al Vaticano

Trump cuestionó la postura del pontífice en temas sociales y migratorios, asegurando que sus políticas han sido equivocadas.

No es la primera vez que Donald Trump arremete contra figuras de la Iglesia Católica.

En el pasado, ya había criticado al papa por sus posturas sobre migración y pobreza. Ahora, al reiterar que no es admirador del papa León XIV, Trump intensifica la tensión entre la política estadounidense y el Vaticano.

“No nos gusta un papa que diga que está bien tener armas nucleares. No queremos un papa que diga que la delincuencia está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy un gran admirador del papa León“.

El papa León se defiende

El reciente enfrentamiento verbal entre el papa León XIV y Donald Trump ha captado la atención internacional.

El papa León XIV responde a los insultos de Trump reafirmando su postura por una comunicación respetuosa entre los líderes mundiales.

Las declaraciones del expresidente estadounidense, consideradas ofensivas por diversos analistas políticos y religiosos, generaron reacciones inmediatas en el Vaticano.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas“.

“Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día” y “demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”. “El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: ‘Bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni el de un político‘”, recalcó el papa León.

La postura del Vaticano frente a la polémica



En una rueda de prensa celebrada este lunes, el papa León XIV expresó: “La dignidad y el respeto son valores fundamentales que no pueden perderse en el debate público, especialmente en tiempos de división y crisis”.

Esta respuesta llega tras unos comentarios despectivos emitidos por Trump en una entrevista reciente, donde cuestionó la autoridad moral del sumo pontífice y criticó las posturas de la Santa Sede en temas internacionales.

El Vaticano, a través de su vocero oficial, reiteró el compromiso de la Iglesia por fomentar el entendimiento y diálogo entre las naciones. Diversos expertos subrayan que esta tensión pone de manifiesto la importancia del rol diplomático del papa en un escenario político cada vez más polarizado.

La relación entre Trump y la Iglesia Católica ha sido tensa en los últimos años, con varios cruces públicos sobre temas de migración, derechos humanos y diplomacia internacional. Esta última controversia solo aumenta el escrutinio sobre la influencia del Vaticano en la política global.

Donald Trump felicita al sumo pontífice León XIV: “Estoy deseando conocer al papa”

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar al sumo pontífice León XIV, Robert Francis Prevost, destacando que está deseoso de conocerlo.

Su mensaje lo posteó en su red social Truth Media, destacando que es un honor para el país norteamericano contar con el privilegio de ostentar el importante cargo dentro de la Iglesia Católica.

“Enhorabuena al cardenal Roberto Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un honor saber que es el primer papa estadounidense”, escribió Trump sobre el papa León XIV, quien durante su discurso habló en latín, italiano y español.

El mandatario estadounidense, quien generó polémica hace unos días por publicar una fotografía vestido del papa, algo que ha sido visto como un insulto por algunos feligreses, calificó como un honor que Prevost, sea el nuevo pontífice.

Una vez que se registró la elección, cibernautas han destacado que tal vez Trump estaba enviando un mensaje con su imagen, pero en ese momento nadie lo entendió.

“Qué emoción, y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando conocer al papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!“, agregó a su mensaje.

El primer pontífice estadounidense, tiene 69 años de edad, de orígenes franco italianos y españoles y nacido en Chicago, Estados Unidos.

Expertos han señalado que Prevost está alineado con los ideales del papa Francisco, lo que demostró durante su discurso de presentación, rindiendo homenaje al primer pontífice latinoamericano.

Durante su discurso rindió homenaje a su antecesor y abogó por un mundo de paz, destacando la necesidad de construir puentes con diálogo.

El papa “rechaza” la amenaza de Trump de destruir Irán: “Inaceptable”

El papa León XIV afirmó que la amenaza del presidente Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable”.

Al respecto, manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.

No es la primera vez que el papa León se pronuncia sobre la guerra. Hace unas semanas, dejó claro que cualquiera que no era correcto utilizar la religión para impulsar un conflicto armado.

Papa León: “La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”

El Papa León XIV ha manifestado preocupación por lo que considera una escalada peligrosa en el escenario del Medio Oriente tras la guerra entre EEUU e Israel en contra de Irán.

“La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”, dijo el pontífice al referirse al conflicto que comenzó el fin de semana tras los ataques de EEUU e Israel a Irán.

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, dijo el papa León.

El conflicto, que involucra intereses políticos y militares de alcance global, ha captado la atención de la comunidad internacional. Además, también ha captado la atención de líderes religiosos.

Agregó que espera que “la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”. Para acto seguido, pidió oraciones por la paz.

El llamado del Papa León XIV a la paz

Durante su intervención, el jefe de la Iglesia católica instó a todas las partes a buscar el diálogo y la cooperación para evitar que la tensión entre Irán, EEUU e Israel derive en una crisis de gran escala.

“La violencia solo conduce a más sufrimiento para los pueblos de la región“, expresó sobre el conflicto que podría extenderse por varios días.

El Papa León XIV también recordó la importancia del papel de la diplomacia internacional. Además, resaltó el papel de los organismos multilaterales como la ONU en la búsqueda de soluciones pacíficas.

El Vaticano, históricamente comprometido con la mediación, pidió a los líderes mundiales que eviten declaraciones o acciones que puedan intensificar el conflicto.

Además, el Pontífice advirtió que una escalada en el conflicto podría desencadenar consecuencias devastadoras no solo para Medio Oriente. También advirtió sobre consecuencias devastadoras para la estabilidad global.

El mensaje del Papa León XIV resalta el rol de la Iglesia como promotora de paz y diálogo en escenarios críticos. Por ello, reitera que solo mediante la negociación será posible alcanzar una solución sostenible en Medio Oriente.

