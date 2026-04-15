El presidente de EEUU aseguró que China ha prometido no enviar armas a Irán y asegura que muy pronto terminará la guerra, prometiendo que el estrecho de Ormuz estará abierto de forma permanente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje contundente a su homólogo chino, Xi Jinping, acerca de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y el papel de Irán en la región.

Trump advierte a China sobre Ormuz e Irán, subrayando la superioridad militar de Estados Unidos y advirtiendo sobre posibles consecuencias si la situación escala.

El comunicado, publicado a través de la plataforma Truth Social, llega en un momento en que las relaciones entre Washington, Pekín y Teherán atraviesan momentos críticos.

La zona del estrecho de Ormuz es clave para el comercio energético y ha sido escenario de múltiples conflictos, lo que incrementa la preocupación internacional por un posible enfrentamiento mayor.

“China está muy feliz de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos también, y por el mundo”, expresó Trump en el mensaje, en el que también aseguró que la situación “no volverá a ocurrir”.

Estados Unidos y su estrategia en el estrecho de Ormuz

Según distintas fuentes, Trump aprovechó la coyuntura para recordar a Xi Jinping que “somos los mejores en términos militares”, enfatizando la capacidad de respuesta norteamericana frente a cualquier amenaza contra sus intereses o los de sus aliados.

Según reportes de agencias, esta advertencia busca disuadir alianzas entre China e Irán que puedan desestabilizar la región.

No es la primera vez que Estados Unidos expresa su preocupación por la presencia e influencia de Irán en Oriente Medio.

Las declaraciones de Trump reflejan la postura tradicional de su administración y anticipan un posible endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca en las próximas elecciones.

Trump anuncia inminente fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al afirmar que la guerra con Irán está “a punto de terminar”.

La noticia llega en un contexto de alta tensión internacional y despierta interrogantes sobre el futuro de las relaciones en Medio Oriente.

Durante una conferencia, Trump aseguró que las hostilidades están llegando a su final, aunque no ofreció detalles concretos sobre acuerdos o condiciones específicas.

La declaración genera expectativa tanto entre aliados como entre adversarios de Estados Unidos, especialmente luego de años de enfrentamientos y sanciones económicas impuestas a Irán.

Reacciones internacionales ante el anuncio de Trump

Las potencias mundiales y organismos multilaterales siguen de cerca estas declaraciones. El gobierno iraní aún no ha emitido un comunicado oficial, mientras que representantes de la Unión Europea llamaron a mantener la diplomacia abierta.

Analistas coinciden en que el fin de la guerra con Irán podría marcar un cambio significativo en la geopolítica de la región, aunque muchos advierten sobre posibles desafíos para consolidar una paz duradera.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.



