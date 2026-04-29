

El exdirector del FBI, James Comey, se presentó este miércoles ante las autoridades en un tribunal federal del Distrito Este de Virginia, en el marco de un proceso judicial en su contra por presuntas amenazas dirigidas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Comey fue detenido brevemente al llegar al tribunal antes de su primera comparecencia, la cual se desarrolló de manera rápida y sin incidentes, con una duración inferior a los diez minutos. Posteriormente, se le permitió retirarse sin condiciones de libertad, y no se le exigió el pago de fianza ni restricciones adicionales mientras avanza el caso.

Durante la audiencia, presidida por el juez William E. Fitzpatrick, el exfuncionario ingresó y salió de la sala por una entrada lateral destinada a los acusados. Vestido con un traje oscuro, Comey no emitió declaraciones públicas ni dentro ni fuera del tribunal. Tampoco presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia en esta etapa inicial del proceso.

De acuerdo con documentos judiciales, Comey enfrenta cargos por presuntamente emitir amenazas contra el presidente y por transmitirlas a través del comercio interestatal, una figura legal utilizada en casos que involucran comunicaciones entre diferentes estados. Las acusaciones fueron formalmente presentadas en el Distrito Este de Carolina del Norte, aunque la primera audiencia se llevó a cabo en Alexandria, Virginia.

El origen del caso se remonta a una publicación realizada por Comey en redes sociales el pasado mes de mayo. En la imagen, se observaban conchas marinas dispuestas en la arena formando los números “86 47”, acompañadas de un mensaje en el que describía la escena como una curiosa formación encontrada durante un paseo por la playa.

Tras su difusión, la imagen generó una fuerte reacción en sectores políticos, especialmente entre figuras republicanas y miembros del gobierno, quienes interpretaron la combinación numérica como un posible mensaje codificado. En el lenguaje coloquial estadounidense, el número “86” puede asociarse con la idea de eliminar o deshacerse de algo, mientras que el “47” hace referencia al número que ocupa Trump como presidente.

Comey ha rechazado categóricamente estas interpretaciones. En un video publicado recientemente en la plataforma Substack, reiteró su inocencia y sostuvo que la imagen no tenía ninguna intención violenta. Según su versión, simplemente fotografió una disposición de conchas que encontró durante su caminata.

El equipo legal del exdirector del FBI adelantó que planea presentar mociones para argumentar que su cliente está siendo objeto de un proceso selectivo y con motivaciones políticas. En ese sentido, sostienen que el caso responde a una estrategia de represalia por su historial como crítico del presidente Trump, especialmente desde su destitución en 2017.

Este proceso representa el segundo intento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de presentar cargos contra Comey. En septiembre del año pasado, fue acusado de mentir al Congreso en relación con filtraciones a la prensa. Sin embargo, ese caso fue desestimado por un juez federal debido a irregularidades en el nombramiento del fiscal encargado.

El nuevo caso también se desarrolla en un contexto político tenso, marcado por críticas del presidente hacia el sistema judicial y por su insistencia en investigar a figuras que considera adversarios. Recientemente, la administración realizó cambios en el liderazgo del Departamento de Justicia, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como un intento de reforzar su agenda legal.

Expertos en derecho constitucional han señalado que el caso podría enfrentar desafíos significativos en los tribunales. Algunos argumentan que la publicación de Comey podría estar protegida por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, especialmente si no se demuestra una intención clara y directa de incitar a la violencia.

Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la próxima comparecencia de Comey en Carolina del Norte, donde continuará el proceso judicial. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la seguridad nacional y el uso del sistema judicial en contextos de alta polarización política.

La evolución del proceso será clave para determinar no solo el futuro legal del exdirector del FBI, sino también el alcance de las interpretaciones legales sobre mensajes ambiguos en el entorno digital y su posible impacto en figuras públicas de alto perfil.

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