La gestión Trump confirmó en el Congreso que el gasto en su mayoría corresponde a municiones.

El costo de la guerra de Irán iniciada por EEUU oscila cerca de 25,000 millones de dólares desde el inicio del conflicto, según reportes recientes.

Este gasto supone un impacto considerable en las finanzas estatales de Estados Unidos, a la vez que reaviva el debate sobre la intervención militar en el Medio Oriente y sus consecuencias a nivel internacional.

La estimación del costo de la guerra la proporcionó el contralor interino del Pentágono, Jules Hurst III, quien testificó en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

“Aproximadamente, a día de hoy, estamos gastando unos 25,000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, declaró Hurst al principal demócrata del comité, el representante por Washington Adam Smith

La cifra de la guerra, confirmada por el Pentágono, incluye los costos de despliegue de tropas, operaciones de defensa, refuerzos de bases militares y municiones.

Estos gastos militares reflejan los desafíos y tensiones que Estados Unidos enfrenta en Medio Oriente, especialmente ante la creciente influencia de Irán en la región y los conflictos derivados de la situación con grupos como los hutíes, respaldados por Teherán.

Para muchos analistas, la magnitud del gasto militar pone sobre la mesa una discusión clave: ¿vale la pena el costo humano y fiscal para los estadounidenses? Los recursos usados podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura.

Este escenario recuerda a otros grandes gastos militares, como ocurrió en Irak y Afganistán.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó de la guerra con Irán

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, según experto ruso

La posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial haya comenzado han sido planteadas ampliamente por el profesor e investigador ruso, Dmitri Trenin.

Según el miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, el mundo no ha notado ni comprendido que una guerra mundial se está desarrollando.

“El periodo de preguerra terminó para Rusia en el 2014, para China en 2017 y para Irán en 2023. Desde entonces, la guerra en su forma moderna e intensidad se ha intensificado”, dijo el también maestro de economía.

Agregó la Tercera Guerra Mundial ha ido en aumento desde el 2022, cuando Occidente intensificó su campaña y confrontación en contra de Rusia.

“El periodo de preguerra terminó para Rusia en el 2014, para China en 2017 y para Irán en 2023. Desde entonces, la guerra en su forma moderna e intensidad se ha intensificado“, acotó en tono contundente.

Dmitri fue claro al indicar que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se abrió una posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial escalara a dimensiones mayores.

“Para Estados Unidos y Europa, esta no es la última batalla, pero sin duda será decisiva. Occidentes es incapaz de aceptar la pérdida de la hegemonía mundial”, explicó el experto ruso sobre las motivaciones de un conflicto que ya se está viviendo sin ser percibido.

Trenin ejemplificó que Israel es una muestra de la ideología de “destruir” a los enemigos, entre estos Irán. “No es coincidencia que, a principios de junio, se usara una estrategia similar a la utilizada en la República Islámica para atacar aeródromos militares en Rusia“.

EEUU no está interesado en respetar políticas de guerras correctas, sino en ganar

La postura del Pentágono en guerras ha sido tema de debate recientemente. Esto sucedió luego que el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, subrayara que la prioridad de la nación no es actuar de acuerdo con lo que algunos consideran políticas correctas. En cambio, la prioridad es asegurar la victoria militar.

El funcionario enfatizó que la misión principal del ejército estadounidense en Irán es proteger los intereses del país utilizando cualquier recurso táctico necesario.

“A los medios y a la izquierda política que está gritando ‘guerra sin final’, paren, esto no es Irak, esto no es sin final (…) Esto es lo contrario, esta operación es una clara, devastadora y decisiva misión”, agregó el secretario de Defensa en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Estas declaraciones, recogidas por medios internacionales, han provocado reacciones entre aliados y detractores. Esto ocurre al poner sobre la mesa una visión pragmática y de resultados para el manejo de conflictos armados por parte de Estados Unidos.

Según el jefe del Pentágono, el foco debe estar en el éxito de las operaciones. Esto se ha observado en escenarios recientes en Medio Oriente.

Prioridad en los objetivos militares sobre las políticas



El liderazgo militar insiste en que la estrategia militar estadounidense debe ser evaluada por los resultados y no por la percepción internacional sobre su corrección política.

El énfasis, de acuerdo con las recientes declaraciones, es sumar victorias reales que garanticen la seguridad nacional incluso si eso implica decisiones cuestionadas a nivel diplomático.

Este tipo de postura difiere de debates anteriores. Antes, las decisiones del Pentágono parecían estar supeditadas a consensos internacionales o al control de daños mediático.

Ahora, la visión expuesta apunta a la eficiencia y el éxito en el campo de batalla. Esta tendencia podría impactar futuras acciones de Estados Unidos en el marco global.

China advierte a EEUU riesgo de una “nueva Guerra Fría”

El gobierno de China advirtió a Estados Unidos (EEUU) el riesgo de una nueva “Guerra Fría” por las acusaciones sobre el origen del nuevo coronavirus, Covid-19.

La tensión entre ambas naciones adquirió un nuevo escenario luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, alertara del alcance de las declaraciones del presidente Donald Trump.

“Algunas fuerzas políticas en Estados Unidos están tomando como rehenes las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Yi.

Indicó que buscan empujar a ambas naciones a una nueva “Guerra Fría”, catalogándolo como un virus político.

“Además de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también hay un virus político que se propaga por Estados Unidos”, continuó en funcionario.

Esgrimió que algunos políticos han fabricado demasiadas mentiras contra China y han sembrado conspiraciones.

“Ambos tenemos una gran responsabilidad por la paz y el desarrollo mundial… China y Estados Unidos pueden ganar con la cooperación y perder con la confrontación”, apuntó.

Las declaraciones de Yi llegan unas semanas después que Trump acusará a la Organización Mundial para la Salud (OMS) de sesgarse a favor de China para ocultar información.

Actualmente el organismo no recibe fondos de EEUU, luego que Trump los suspendiera y anunciara una evaluación o investigación en contra del organismo.

