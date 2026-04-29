El presidente de EEUU ha vuelto a generar polémica, esta vez por la publicación de una imagen con un arma y bombardeos detrás. El mensaje es para Irán.

Donald Trump volvió a generar controversia tras publicar en su red social una imagen en la que aparece armado y acompañado de un fuerte mensaje dirigido a Irán.

Con este gesto, el mandatario estadounidense elevó la tensión en un contexto ya complejo para las relaciones entre ambos países.

La publicación de Trump imagen armado advertencia Irán se volvió rápidamente viral, atrayendo la atención de medios y gobiernos internacionales.

La fotografía en cuestión muestra a Trump sosteniendo un rifle, acompañada del texto: “Más les vale espabilar pronto”.

El mensaje ha sido interpretado como una advertencia directa hacia el gobierno de Irán, en medio de recientes confrontaciones en Medio Oriente.

Analistas políticos señalan que este tipo de declaraciones desde un líder de alto perfil tienen potencial para escalar situaciones delicadas, como la actual tensión Estados Unidos Irán, que no solo impacta a ambos países, sino a la estabilidad de la región.

Reacciones internacionales tras el mensaje de Trump a Irán

Distintos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su preocupación ante la publicación. Voceros en la Unión Europea y analistas independientes coinciden en que este tipo de mensajes complican la búsqueda de salidas diplomáticas entre EEUU e Irán.

Al interior de EEUU, sectores políticos critican a Trump por incitar la hostilidad en un momento sensible.

En la comunidad latina y centroamericana la noticia también provoca debate, dada la influencia geopolítica estadounidense en la región.

La ONU se une a las exigencias de Trump: Irán debe ser controlada de manera estricta

Cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra en Oriente Medio debe incluir medidas “muy detalladas” para verificar las actividades nucleares de Irán, afirmó el miércoles el jefe de la agencia de control nuclear de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, subrayó la necesidad de un régimen de verificación exhaustivo para el programa nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase el martes que en los próximos dos días podía celebrarse una segunda ronda de conversaciones con Irán.

El gobierno de Trump ha señalado que impedir que Irán obtenga un arma nuclear es un objetivo clave de la guerra. Irán ha dicho anteriormente que no está desarrollando ese tipo de armas, pero rechaza límites a su programa nuclear.

La ronda inicial de conversaciones entre ambos países no logró producir un acuerdo el fin de semana pasado en Pakistán. La Casa Blanca indicó que las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto central de fricción. Pero un funcionario diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones a puerta cerrada, negó que las negociaciones hubieran fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

Irán tiene un programa nuclear ambicioso

“Irán tiene un programa nuclear muy ambicioso y amplio, así que todo eso requerirá la presencia de inspectores del OIEA”, dijo Grossi a los periodistas en Seúl. “De lo contrario, no habrá un acuerdo. Habrá una ilusión de acuerdo”.

Afirmó que cualquier acuerdo sobre tecnología nuclear “requiere mecanismos de verificación muy detallados”.

Irán no ha permitido al OIEA acceder a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del OIEA distribuido entre los Estados miembros y visto por The Associated Press en febrero.

El informe subrayó que “no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento”, ni el “tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas”.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA ha mantenido que Irán cuenta con una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en arma, había dicho Grossi anteriormente.

Ese material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices del OIEA.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, Grossi también dijo que su agencia ha confirmado “un rápido aumento” de la actividad en instalaciones nucleares en Corea del Norte. Sus comentarios se hicieron eco de una opinión de muchos observadores extranjeros de que Corea del Norte ha tomado medidas para ampliar su principal complejo nuclear de Yongbyon y construir recintos adicionales de enriquecimiento de uranio desde que su diplomacia con Estados Unidos colapsó en 2019.

“Inaceptable”: EEUU quiere que Irán deje de enriquecer uranio por 20 años

La propuesta de 20 años de restricción al enriquecimiento fue presentada durante las negociaciones impulsadas por Pakistán.

Según explicó, esta medida permitiría aliviar las preocupaciones sobre la proliferación de armas nucleares en la región.

Diversos países europeos han apoyado la posición estadounidense, remarcando la importancia de evitar una escalada nuclear en Medio Oriente.

Sin embargo, Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y critica las sanciones impuestas por Washington.

Analistas internacionales temen que la falta de acuerdo agrave la desconfianza y el riesgo de una futura confrontación.

Por su parte, Irán ha calificado de inaceptable la propuesta; proponiendo una veda de cinco años. Este punto ha sido trascendental para que las negociaciones se detengan.

Vuelven las tensiones entre EEUU e Irán por el uranio persa

La confirmación de que Irán seguirá enriqueciendo uranio pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, eleva la tensión en torno al programa nuclear iraní y preocupa a la comunidad internacional.

Este anuncio llega tras recientes advertencias de Estados Unidos sobre posibles acciones militares ante la falta de avances diplomáticos.

La decisión de Irán, comunicada oficialmente este martes, subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington. El enriquecimiento de uranio es el proceso clave para la obtención de combustible nuclear, y su aceleración genera temores de una posible proliferación de armas en Medio Oriente.

Por su parte, Trump amenazó con nuevos ataques si Irán persiste en sus actividades, advirtiendo sobre consecuencias “más graves” para la región.

Escalada diplomática y riesgos para la estabilidad regional

La respuesta iraní forma parte de una larga disputa sobre los límites y la supervisión internacional en su programa nuclear, un tema central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Varias naciones han solicitado la vuelta a la mesa de negociaciones y el respeto a los acuerdos previos. Sin embargo, la reciente retórica de ambos bandos aumenta el riesgo de confrontaciones y coloca a la zona al borde de una crisis más profunda.

Esta situación recuerda otros episodios de tensión internacional relacionados con la energía nuclear y destaca la urgencia de soluciones diplomáticas.

Para seguir de cerca otros temas de política internacional, te invitamos a leer sobre la [reacción mundial tras el último atentado en Oriente Medio.

La ONU advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir “varias” armas nucleares

La organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a través de un comunicado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si lo desea.

Recientemente, los expertos en no proliferación han sugerido que Irán tenía suficiente uranio enriquecido hasta el 60% para construir al menos un arma nuclear, aunque Teherán ha insistido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos.

Rafael Mariano Grossi, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en una conferencia de presa, muestra lo mucho que está en juego el programa nuclear iraní y expresó “una cosa es cierta: han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no para una en este momento”.

Los diplomáticos iraníes han señalado los sermones del líder supremo, el ayatolá Khamenei, como un edicto religioso vinculante de que Irán no buscaría construir una bomba atómica.

Sin embargo, en los últimos meses funcionarios iraníes han empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de construir armas nucleares, mientras Teherán arma a Rusia en su guerra contra Ucrania y los disturbios sacuden a la República Islámica.

“El programa nuclear iraní nunca ha tenido como objetivo fabricar armas nucleares y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de él”, declaró un representante del gobierno iraní a la agencia de noticias AP.

Asimismo, Israel, que ha llevado a cabo ataques para detener programas nucleares en Irak y Siria, ha advertido que no permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear.

Hasta el momento, Grossi señalo que no había “casi ninguna actividad diplomática” para tratar de restaurar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que ahora describe como “una cáscara vacía”. Sin embargo, instó a más diplomacia, ya que Teherán todavía necesitaría diseñar y probar cualquier posible arma nuclear.

OIEA: Irán está aumentando reservas de uranio

VIENA (AP) — Irán parece haber realizado actividades nucleares en una instalación que no había difundido a los inspectores extranjeros, informó el lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El organismo dependiente de Naciones Unidas dijo que había detectado rastros de uranio derivado de actividad humana “en una localidad dentro de Irán que no había sido reportada al organismo”.

Es la primera vez que el OIEA confirma denuncias hechas antes por Estados Unidos e Israel.

La instancia no identificó el lugar en su reporte anual, entregado a sus países miembros y revisado por reporteros de The Associated Press.

Además, la instancia afirmó que Irán está aumentando sus reservas de uranio, lo que viola el acuerdo nuclear del 2015 y que Irán está enriqueciendo uranio en una instalación subterránea en Fordo, lo que también está vedado por el acuerdo.

El informe añade que Teherán está enriqueciendo el uranio al 4,5% a pesar de que el límite establecido era de 3,67%.

Desde que Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear el año pasado e impuso nuevas sanciones económicas a Irán la economía iraní ha caído en espiral. A raíz de ello Irán ha estado gradualmente violando las cláusulas del pacto a fin de presionar a las otras potencias mundiales _Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia_ a ofrecerle mayores incentivos económicos.

En una reunión en Bruselas el lunes, los cancilleres de la UE ratificaron su respaldo al pacto con Irán.

La comisionada de relaciones exteriores de la UE Federica Mogherini afirmó el “compromiso total con el acuerdo que sigue siendo crucial para nuestra seguridad, aun cuando se está haciendo difícil preservarlo. Continuaremos nuestros esfuerzos por una implementación total del acuerdo”.

Es posible que en los próximos días se convoque a una reunión de todos los firmantes del pacto.

En su reporte, el OIEA aseguró que para el 3 de noviembre, las reservas de uranio iraní ascendían a 372,3 kilos (820,78 libras) comparado con 241,6 kilos el 19 de agosto y más que el límite estipulado de 202,8 kilos.

Confirmó además la existencia de las centrifugadoras en la base de Fordo, a donde Irán aceptó la entrada de inspectores.

Según el acuerdo, Fordo debería ser nada más un centro de investigaciones, pero actualmente alberga más de 1.000 centrifugadoras.

La semana pasada en una reunión del OIEA se habló de una instalación iraní no declarada, en las afueras de Teherán, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió ante la ONU en el 2018 como “un arsenal atómico secreto”.

En septiembre pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte estaba operando cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que estaban funcionando todos los días.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.