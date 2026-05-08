El narcotraficante, según EEUU, ha enviado una nueva misiva a las autoridades judiciales de EEUU desde la prisión de máxima seguridad.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, ha enviado una nueva carta desde la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos donde cumple cadena perpetua.

En el documento dirigido a un juzgado estadounidense, El Chapo Guzmán solicita un nuevo juicio y pide su retorno a México, asegurando que su proceso legal estuvo plagado de irregularidades.

Según la información publicada por Univisión, Guzmán reclama en la nueva carta que se vulneraron sus derechos durante el juicio y que las condiciones de su confinamiento son inhumanas.

Además, sostiene que la extradición a México le daría la oportunidad de enfrentar la justicia de su país bajo un juicio “justo y transparente”.

En la carta, reitera su deseo de apelar la condena y cuestiona la imparcialidad del jurado que lo declaró culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico.

La petición de El Chapo ocurre en un contexto legal complejo, donde su extradición y condena han sido objeto de controversia internacional.

Familiares y representantes legales aseguran que no ha tenido acceso suficiente a su defensa y que las restricciones carcelarias dificultan su situación.

Cabe recordar que Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado en 2019 por decenas de crímenes.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha respondido públicamente a esta nueva solicitud, que podría dar lugar a un debate diplomático y judicial entre ambos países.

Juez rechaza solicitud del “Chapo” de ser extraditado a México



La solicitud para que Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos de las últimas décadas, fuera extraditado a México, ha sido oficialmente rechazada por un juez estadounidense.

La decisión responde a una petición hecha por el acusado ante el juez que lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua.

Según fuentes judiciales, la defensa del Chapo, a través de una carta escrita con su puño y legra, había solicitado su regreso a México argumentando la necesidad de enfrentar procesos judiciales en su país de origen.

Sin embargo, la sentencia estadounidense indica que la gravedad de los delitos cometidos por el Chapo y las condiciones penitenciarias en EEUU justifican mantenerlo bajo custodia norteamericana.

El juez asegura que algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. “Por lo tanto, todos ellos son desestimados”.

Motivos detrás de la negativa a la extradición al Chapo

El juez subrayó que la extradición de Guzmán podría representar un riesgo tanto para la seguridad nacional de EEUU como para el proceso judicial en curso.

Añadió que el historial de fugas del narcotraficante, recordadas a nivel internacional, refuerza la decisión de no conceder la solicitud.

La noticia ha generado opiniones divididas. Por un lado, sectores en México demandan que el capo afronte la justicia local.

Por otro, las autoridades estadounidenses insisten en la legitimidad de mantenerlo recluido bajo medidas estrictas.

“Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México

Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, ha solicitado formalmente su extradición a México desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

La defensa legal del narcotraficante argumenta violaciones a sus derechos humanos y exige que el exlíder del Cártel de Sinaloa sea devuelto a su país natal para continuar con su proceso legal.

El pedido ha capturado la atención regional, especialmente por la notoriedad del caso y el debate sobre las condiciones carcelarias en EEUU.

Argumentos de la defensa de El Chapo

La representación legal de el Chapo señala que durante su confinamiento ha sido sometido a condiciones extremadamente restrictivas, lo que consideran trato inhumano y degradante.

La defensa asegura que Guzmán Loera es privado del contacto con familiares y abogados, y sufre un duro régimen de aislamiento.

Estas afirmaciones han sido respaldadas por organizaciones de derechos humanos que piden revisar la situación de personas presas en condiciones extremas.

El Chapo cumple cadena perpetua en la prisión federal ADX Florence, considerada una de las más severas del sistema penitenciario estadounidense.

Su defensa espera que el gobierno mexicano gestione la extradición, apoyándose en tratados bilaterales y compromisos de respeto a los derechos fundamentales.

El debate sobre derechos legales y la situación de reos famosos en cárceles estadounidenses ya ha sido tema de discusión internacional.

Entre la depresión y la paranoia: cartas de “El Chapo” revelan su temor de morir en cárcel de máxima seguridad

En las últimas semanas, las cartas de El Chapo han generado gran atención mediática. Joaquín Guzmán Loera, el conocido líder del cartel de Sinaloa, escribió desde la prisión en Estados Unidos manifestando su temor a ser asesinado y denunciando un deterioro en su salud mental.

Su testimonio cobra relevancia en un contexto de alta seguridad y constante supervisión.

En estos escritos, Guzmán Loera asegura que sufre depresiones y episodios de locura como resultado del aislamiento extremo al que está sometido.

Además, sostiene que las autoridades estadounidenses buscan acabar con su vida, alimentando la controversia sobre las condiciones que enfrenta en la cárcel de máxima seguridad.

La preocupación por su salud mental de El Chapo se ha hecho eco en varias organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han criticado el trato recibido por el narcotraficante.

El contenido de estas cartas refuerza el debate sobre las condiciones carcelarias para reclusos de alta peligrosidad en Estados Unidos.

Algunos expertos en prisiones consideran que el régimen al que está sometido podría poner en riesgo la integridad de cualquier persona privada de libertad, independientemente de su historial criminal.

El Chapo cumple nueve años en aislamiento total con grave deterioro físico y mental

Joaquín “El Chapo” Guzmán lleva nueve años en reclusión continua, primero en México y desde 2017 en una prisión de máxima seguridad en EEUU

Durante este periodo, diversos informes médicos y periciales han documentado un deterioro preocupante en su salud física y emocional.

Un dictamen forense elaborado en septiembre de 2016, cuando Guzmán aún se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez, expone los primeros signos de esta decadencia. Basado en el Protocolo de Estambul y firmado por el perito Julio César Ayuzo González, el informe retrata a un hombre en franco desgaste: con dificultades para sostener la mirada, una postura corporal inestable, habla lenta y tono emocional apagado. “Estoy mal”, confesó durante la evaluación clínica.

El exnarcotraficante describió condiciones de encierro extremas tras su captura en enero de 2016. “Desde que me detuvieron en Almoloya todo se volvió un infierno”, dijo. Relató que era despertado cada cuatro horas, que la luz de su celda permanecía encendida permanentemente y que siempre había un custodio observándolo, incluso al usar el baño. “No me han golpeado, pero preferiría eso a que no me dejen dormir”, expresó.

Las medidas de vigilancia extrema impuestas por el gobierno mexicano respondían a sus dos fugas previas en 2001 y 2015 que dejaron al Estado en entredicho. Sin embargo, estas condiciones tuvieron un costo evidente para su salud. El dictamen médico menciona problemas gastrointestinales y afectaciones derivadas del estrés prolongado, además del aislamiento absoluto del resto de los reclusos.

Aunque su traslado a un penal en Chihuahua permitió algunas flexibilidades como más horas de sueño y el uso de un antifaz para cubrirse los ojos por las noches la vigilancia continuó siendo estricta y la falta de privacidad constante.

Hoy, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Guzmán permanece en régimen de aislamiento. Su caso es un retrato crudo del desgaste físico y psicológico que puede generar un encierro bajo protocolos extremos, incluso para una de las figuras criminales más poderosas del siglo XXI.

Muere Consuelo Loera, la mamá del “Chapo” Guzmán

Consuelo Loera, madre del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo”, falleció tras varias semanas de permanecer hospitalizada por consecuencias que le dejó el coronavirus, el cual contrajo en el 2021.

Loera, de 95 años de edad, sufrió complicaciones de salud que la mantuvieron por dos años bajo supervisión médica y por dos semanas interna en el Hospital de Culiacán.

“La madre del Chapo tuvo que ser atendida durante varias semanas en una clínica privada de Culiacán por problemas de salud y ayer falleció a los 95 años de edad”, informaron medios locales.

Consuelo Loera fue clave en el juicio de su hijo, tras pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una entrevista para que abogara por su hijo, quien fue extraditado a EEUU y condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas.

La petición de la madre del Chapo era que su hijo cumpliera la condena en una cárcel mexicana, algo que el gobierno de AMLO no le pudo conceder.

AMLO y Loera se reunieron en el 2020, dejándole al presidente mexicano una ola de críticas, que han sido recordadas por los detractores de AMLO a horas de la muerte de quien fue la progenitora de uno de los hombres más poderosos en el narcotráfico de la nación azteca.

Consuelo Loera, abuela también de “Los Chapitos”, presenció este año la extradición de uno de sus nietos: Ovidio Guzmán López, quien enfrenta una cadena perpetua como su padre.

QUIÉN ERA LA MADRE DEL CHAPO

Información de fuentes cercanas a la familia Loera en Sinaloa detallan que los restos mortales de la madre del Chapo serán trasladados a La Tuna, su pueblo natal y cuna de su hijo Joaquín.

Consuelo Loera estuvo casada con Emilio Guzmán Bustillos, un hombre alcohólico que según le era infiel, además, tuvo que buscar sus propios medios para alimentar a sus hijos porque su pareja se gastaba todo en mujeres y vicios, según el libro “Los señores del narcotráfico”.

Vecinos de la madre del Chapo la describían como una mujer dadivosa que ayudada a la comunidad. Además, la consideraban una buena madre; destacando que llegó a visitarlo cuando estaba encerrado en México.

Exabogada del Chapo será jueza penal en México

Silvia Delgado García, exabogada del Chapo Guzmán, logró convertirse en una jueza penal en la comunidad de Chihuahua, México, generando polémica en un país sumamente violento.

Desde que la profesional del Derecho anunció su intención de participar en el proceso electoral, organizaciones civiles advirtieron el peligro que representaba, pero sus clamores fueron en vano, y ahora está cerca de ser parte del poder judicial del país norteamericano.

Durante la campaña política, la exabogada del Chapo prometió impartir justicia de manera imparcial, algo que fue cuestionado por sus críticos. “Sé que puedo ser la juez que la comunidad necesita, sé que puedo impartir justicia de manera imparcial“.

Silvia Delgado, de 51 años de edad, tiene una maestría en Amparo y una especialidad en Mediación, lo que comprueba que está más que preparada educativamente para el cargo.

Su trayectoria profesional destaca por ser una abogada litigante en derecho penal, razón por la cual defendió al narcotraficante mexicano, preso en Estados Unidos (EEUU) por traficar grandes cantidades de droga al país norteamericano.

La exabogada del Chapo logró participar en el proceso de elección del poder judicial tras obtener la segunda nota más alta por parte del Comité del Poder Ejecutivo del Estado.

En la votación para elegir más de 2,000 cargos judiciales, Delgado obtuvo el segundo lugar en la votación con 23.605 sufragios.

En mayo de 2016, la abogada se integró al equipo legal, encabezado por Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, que representaba al Chapo. Sobre las críticas, indicó que el traficante era un cliente más.

El “Chapo” Guzmán se queja constantemente porque se queda con hambre

Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, quien fue el narcotraficante más poderoso del mundo, se ha quejado constantemente porque se queda con hambre por la poca comida que le dan en la cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos (EEUU).

No es la primera vez que el traficante mexicano denuncia los abusos de la prisión, entre los que destaca el encierro casi las 23 horas del día.

En los últimos meses, el líder del cartel de Sinaloa se ha quejado por el trato cruel e injusto que recibe en la cárcel de Colorado.

Además de asegurar que se queda con hambre por la poca comida que le dan a menudo, asegura que los tratos humillantes le han desarrollado otros padecimientos.

“Debido al trato ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión”, dijo el Chapo en una carta enviada a las autoridades de los EEUU.

La defensa de Loera interpuso una querella con la que busca cambiar la rutina carcelaria de su cliente y mejorar las condiciones de vida en prisión.

Para el equipo de abogados no solo la comida y que su cliente no se quede con hambre serían las conquistas, argumentando el irrespeto a los derechos humanos del privado de libertad.

“Las únicas dos personas que lo pueden visitar socialmente son sus hijas. Tiene solamente dos llamadas al mes de 15 minutos con su hermana Bernarda y con su madre Consuelo, o las niñas”, manifestó la abogada de Guzmán.

Conocedores han señalado que las condiciones de extrema seguridad que EEUU implementa con el traficante de droga es para evitar que escape de prisión como ocurrió en México.

Pegasus, el arma tecnológica que facilitó la captura del “Chapo’ y reveló la infidelidad de Bezos

Pegasus, el arma tecnológica utilizada para espiar a más de 50 mil personalidades, facilitó la captura del narcotraficante mexicano, Joaquín “Chapo” Guzmán y fue la causante del escándalo de infidelidad de Jeff Bezos.

Investigaciones de The Washington Post revelan que el software fue usado por algunos gobiernos para controlar las actividades de activistas, políticos y empresarios.

Las sospechas de que Pegasus estaba siendo usado para monitorear a personalidades surgieron en el 2018 cuando se filtraron fotografías y mensajes del magnate con su amante.

Aunque el sistema estaba en funciones desde el 2016, según pesquisas del reconocido medio internacional; hace dos años apareció el nombre del programa, generando expectativa.

Aunque la empresa israelí NSO Group creó el software para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, algunos gobierno lo han estado usando para espiar a oponentes, activistas, periodistas y diplomáticos.

Hasta la fecha se han logrado identificar solo a mil personas espiadas por medio del software Pegasus; de las 50 mil de las que se tienen datos investigativos.

“Varios miembros de la familia real árabe, al menos 65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros del gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad. Los números de varios jefes de Estado y primeros ministros también aparecieron en la lista”, citan investigaciones.

Se conoce que la compañía israelí habría vendido su programa a diez países: Zerbaiyán, Baréin, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudí, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La amenaza de Pegasus es tal que EEUU, los gigantes tecnológicos emprendieron en el 2019 acciones en contra de la compañía israelí que vendió el software Pegasus a los gobiernos con autorización de autoridades estatales.

“Un exagente de inteligencia israelí, firmó en 2012 un contrato con el gobierno de México de 20 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico”, citan las investigaciones. Fue este programa que permitió la captura del “Chapo”, un golpe duro contra el trasiego en la nación mexicana.

Se estima que el país Azteca pagó 20 millones de dólares por tener acceso al software y es considerada una de las naciones con mayor nivel de espionaje, unas 15 personas fueron controladas por el progarma.

Sobre la arma tecnológica se explicó que puede invadir los teléfonos móviles de dos vías sumamente fáciles y tener acceso ilimitado a todos los archivos y hasta las llamadas.

Según conocedores, Pegasus aprovecha una falla en la seguridad de WhatsApp para instalarse por medio de una videollamada perdida o por medio de un mensaje con enlace malicioso.

Una vez instalado el software se tiene acceso a las llamadas telefónicas, historial de navegación, acceder a aplicaciones, redes, correo y activar la cámara o el micrófono.

“Puede acceder a los datos de la nube del usuario e incluso suplantar su identidad a la hora de acceder al correo electrónico. Se trata, en definitiva, de un control total sobre el dispositivo, que quedará a merced de los ciberespías sin que la víctima llegue siquiera a percatarse de lo que está pasando”.