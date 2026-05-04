Al menos 13 estados han aprobado prohibiciones casi totales de la píldora, mientras otros han impuesto fuertes restricciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó temporalmente el acceso a la píldora abortiva, un hecho clave en el actual debate sobre el derecho al aborto en el país.

Esta decisión se refiere al medicamento Mifepristona, uno de los más utilizados para la interrupción voluntaria del embarazo y que había enfrentado restricciones legales tras un fallo judicial anterior.

El acceso a la píldora abortiva en Estados Unidos se ha convertido en un tema de gran controversia tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, una sentencia que garantizaba el derecho constitucional al aborto.

Desde entonces, los tribunales federales han sido escenario de varios recursos tanto de grupos antiaborto como de defensores de los derechos reproductivos.

La reciente resolución permite que, al menos por ahora, el medicamento siga estando disponible mientras se resuelven las apelaciones en tribunales inferiores.

La Mifepristona, aprobada por la FDA desde el año 2000, es utilizada en más de la mitad de los abortos en EE.UU. Esta medida representa una victoria temporal para quienes buscan mantener opciones seguras y legales.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han celebrado la resolución, mientras que sectores conservadores la han criticado fuertemente.

El fallo muestra la polarización existente en la sociedad estadounidense sobre el aborto y anticipa nuevos debates legislativos y judiciales sobre el tema.

Limitan el acceso a la pastilla abortiva mifepristona en EEUU

Una corte de apelaciones de Estados Unidos (EEUU) ha dictaminado limitaciones al acceso de la pastilla abortiva mifepristona.

La decisión judicial se da luego de varias semanas de análisis sobre la facilidad con la que el medicamento es obtenido por las mujeres que desean interrumpir el embarazo.

Según se informó, la pastilla mifepristona ya no podrá ser comprada por medio del correo electrónico, una de las formas más frecuentes para la compra de este medicamento.

El fallo de la corte de apelaciones debe ser ratificada por la Corte Suprema, lo que significa que mientras la máxima autoridades judiciales no se pronuncie, la mifepristona continúa en venta por medio del correo.

“El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU en Nueva Orleans anuló parte de un fallo de un tribunal inferior que habría revocado la aprobación de la mifepristona por parte de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA con sus siglas en inglés)”, se informó al respecto.

Además, se destacó que el uso del fármaco solo se permitirá antes de la séptima semana de embarazo en lugar de la décima y requeriría que se administrara en presencia de un médico.

La jueza fue contundente al señalar que la FDA no abordó algunos temas importantes tras aprobar el uso de la dosis, dejando lagunas sobre la seguridad para las mujeres que la usan.

Ante la decisión del tribunal, la gestión Biden anunció un proceso de apelación que buscaría dejar sin efecto la decisión judicial.

La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó temporalmente el acceso a la píldora abortiva

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (EEUU) falló este viernes en contra de suspender una conocida píldora abortiva, llamada Mifeprex.

El dictamen a favor del Departamento de Justicia evita que la pastilla sea retirada del mercado, como se había anunciado hace unas semanas.

“La Corte Suprema estadounidense preservó temporalmente el acceso total a una píldora utilizada para la mitad de los abortos en EEUU, al suspender las decisiones de tribunales inferiores que impusieron restricciones al uso del fármaco para la interrupción del embarazo”, confirmó la AFP.

#ÚLTIMAHORA La Corte Suprema estadounidense preservó temporalmente el acceso total a una píldora utilizada para la mitad de los abortos en EEUU, al suspender las decisiones de tribunales inferiores que impusieron restricciones al uso del fármaco para la interrupción del embarazo pic.twitter.com/X5uKdKjEoV — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 14, 2023

El pasado 10 de abril, el Departamento de Justicia informó que buscaba con la resolución que la conocida píldora abortiva para evitar que justo este viernes fuera retirada de todo el mercado.

Con la resolución se permitirá a la corte de apelaciones tener más tiempo para considerar el fallo del juez Kacsmaryk. La orden del juez estaba en desacuerdo con otro fallo de una corte federal emitida una hora después en otro caso en EEUU.

El Departamento de Justicia mantiene su posición de defender la aprobación de la FDA para el medicamento.

Mifeprex se usa para terminar un embarazo temprano que no está más allá 10 semanas después del primer día de su último período menstrual y se usa junto a otro medicamento.



Departamento de Justicia de EEUU pide detener el fallo contra la píldora abortiva

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una solicitud ante una Corte de Apelaciones para detener temporalmente la decisión de un juez que podría provocar la retirada de la píldora abortiva en todo el país a partir del próximo viernes.

La solicitud presentada busca una suspensión a corto y largo plazo del fallo del juez de distrito Matthew Kacsmaryk, quien ordenó la suspensión de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la píldora para abortar.

El juez Kacsmaryk ordenó que su fallo entre en vigencia dentro de siete días siguientes, para darle tiempo al Departamento de Justicia de presentar sus apelaciones.

Por lo que, la suspensión administrativa permitiría a la corte de apelaciones tener más tiempo para considerar si el fallo de Kacsmaryk debería ser pausado mientras se desarrolla el litigio.

De esta manera, si la Corte de Apelaciones no concede la suspensión, se espera que el Departamento de Justicia lleve el caso ante la Corte Suprema.

La orden de Kacsmaryk parece estar en desacuerdo con otro fallo de una corte federal emitida una hora después en otro caso en el país.

En ese fallo, el juez federal de distrito, Thomas O. Rice, dijo que la FDA no podía hacer nada que pudiera reducir la disponibilidad del medicamento en 17 estados liderados por demócratas y la ciudad de Washington, que presentaron una demanda para facilitar la obtención de píldoras para abortar.

Esta decisión ha generado una gran controversia en Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la salud reproductiva de las mujeres, y se espera que la corte de apelaciones del Quinto Circuito tome una decisión en los próximos días, mientras que el Departamento de Justicia mantiene su posición de defender la aprobación de la FDA para el medicamento.



