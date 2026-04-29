Una investigación reciente publicada por The New York Times ha generado preocupación en el mercado internacional de metales preciosos, al revelar posibles irregularidades en la cadena de suministro del oro utilizado por instituciones oficiales como la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Según el reportaje, parte del oro adquirido por esta entidad podría tener origen en minas controladas por organizaciones criminales en Colombia, lo que plantea serias dudas sobre los mecanismos de control y certificación de este recurso.

El informe, publicado el 26 de abril, sostiene que la Casa de la Moneda estadounidense habría estado comprando oro que, aunque legalizado en su proceso de comercialización, provendría originalmente de explotaciones ilegales vinculadas al grupo criminal colombiano Clan del Golfo. Este oro, tras pasar por intermediarios autorizados y procesos de exportación con documentación aparentemente válida, es refinado en territorio estadounidense y posteriormente utilizado en la fabricación de monedas de inversión, como las conocidas American Eagle.

Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es que este proceso podría estar contraviniendo una legislación vigente desde 1985, la cual prohíbe el uso de oro de origen extranjero en la producción de monedas oficiales. Sin embargo, el sistema actual permitiría que el oro importado sea mezclado con oro nacional durante la refinación, lo que dificulta rastrear su origen exacto. Una vez combinado, el metal es clasificado como “estadounidense”, lo que facilita su entrada al mercado formal sin mayores cuestionamientos.

La investigación también señala que, durante décadas, la Casa de la Moneda no habría realizado verificaciones exhaustivas sobre el origen del oro que adquiere. En su lugar, habría confiado en las declaraciones de sus proveedores, quienes aseguran que el uso de oro extranjero se compensa con la compra de oro extraído dentro de Estados Unidos. No obstante, auditores federales han advertido que esta práctica podría no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Más allá de las posibles irregularidades administrativas, el reportaje destaca el impacto social y ambiental del oro ilegal. En regiones como Antioquia, en Colombia, la minería ilícita ha sido asociada con la deforestación, la contaminación por mercurio y la financiación de actividades violentas. El Clan del Golfo, señalado como uno de los principales actores en este sector, ha sido catalogado por el gobierno estadounidense como una organización criminal de alto riesgo.

Las implicaciones de este hallazgo trascienden el ámbito legal. Para joyeros, inversionistas y consumidores, la confianza en la procedencia del oro es fundamental. La posibilidad de que metales vinculados a actividades ilícitas formen parte de productos oficiales pone en entredicho la transparencia del mercado y podría afectar la reputación de instituciones gubernamentales.

En respuesta a estas revelaciones, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que se llevará a cabo una revisión de los procedimientos de adquisición de la Casa de la Moneda. El objetivo, indicó, es garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad del mercado de metales preciosos.

La investigación también incluyó señalamientos hacia la Royal Canadian Mint, entidad que, según el reportaje, habría refinado oro con características similares, proveniente de regiones colombianas bajo influencia de grupos armados ilegales. Esto resulta especialmente relevante dado que la institución canadiense ha promovido su oro como completamente trazable y obtenido de manera ética.

Ambos casos evidencian cómo el oro de origen ilícito puede integrarse al mercado legal a través de sistemas que permiten la mezcla de materiales de distintas procedencias. Este mecanismo, aunque legal en ciertos contextos, dificulta la trazabilidad y abre la puerta a la inclusión de recursos vinculados a economías criminales.

A medida que el precio del oro se acerca a niveles históricos, expertos advierten que podría aumentar el incentivo para flexibilizar controles en la cadena de suministro. Frente a este panorama, queda abierta la interrogante sobre si los gobiernos implementarán medidas más estrictas para garantizar la transparencia o si, por el contrario, el oro de origen cuestionable continuará diluyéndose en el sistema global sin mayores obstáculos.

En definitiva, esta investigación plantea un desafío significativo para la industria de los metales preciosos, al poner en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar que los estándares éticos y legales se cumplan en todas las etapas del proceso.

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