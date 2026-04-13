El conflicto en Irán y pobreza se han convertido en temas de preocupación global, especialmente tras la reciente advertencia de Naciones Unidas. Según un informe presentado por la ONU, el agravamiento de la crisis y la continuidad de la violencia amenazan con revertir los avances logrados en desarrollo social, incrementando los índices de pobreza a niveles alarmantes.

Los expertos internacionales han señalado que, tras meses de tensiones, la situación humanitaria empeora a diario. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que la inseguridad, así como las sanciones, están limitando el acceso a bienes básicos, incrementando la desigualdad y generando un efecto dominó en sectores como salud, educación y alimentación.

El reporte de la ONU destaca que millones de familias iraníes han visto reducido su poder adquisitivo y acceso a servicios básicos. El aumento en los precios de alimentos, medicinas y energía, sumado al desempleo, agrava la pobreza y condiciona el futuro del país. Si no se alcanzan soluciones pacíficas pronto, Irán podría perder hasta una década de avances en desarrollo humano.

No es la primera vez que Naciones Unidas llama la atención sobre el desgaste social provocado por conflictos internos. En situaciones similares, regiones de América Latina también han enfrentado incrementos en la pobreza tras prolongados periodos de inestabilidad.

La comunidad internacional insiste en la urgencia de garantizar el acceso a ayuda humanitaria y estabilizar el país para evitar una catástrofe social a mayor escala.

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