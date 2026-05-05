¡Así como lo lee! Una propuesta de resolución de la ONU amenaza a Irán con sanciones u otras medidas si no detiene los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, deja de imponer “peajes ilegales”.

NACIONES UNIDAS (AP) — Una propuesta de resolución de la ONU amenaza a Irán con sanciones u otras medidas si no detiene los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, deja de imponer “peajes ilegales” y revela la ubicación de todas las minas para permitir la libertad de navegación.

El borrador de la resolución, copatrocinado por Estados Unidos y países del Golfo Pérsico, también exige que Irán “participe de inmediato y facilite” los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer un corredor humanitario en el estrecho que permita la entrega de ayuda vital, fertilizante y otros bienes.

La resolución, obtenida por The Associated Press el martes, es el más reciente esfuerzo diplomático de Estados Unidos y sus aliados árabes después de que China y Rusia vetaran una resolución diluida que buscaba abrir el estrecho, horas antes de que Washington y Teherán anunciaran un alto al fuego temporal a principios de abril.

El embajador estadounidense Mike Waltz manifestó a los periodistas que cree que la nueva propuesta, más acotada, obtendrá el apoyo necesario para ser aprobada por el consejo de 15 miembros, sin provocar oposición ni un veto de los aliados de Irán.

Estados Unidos y los países del Golfo presentaron el nuevo borrador mientras el gobierno de Trump intenta restablecer la libertad de navegación en el estrecho, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo crudo mundial antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero. Una frágil tregua sigue vigente.

La resolución propuesta, que fue redactada en virtud del Capítulo 7 de la Carta de la ONU y por lo tanto podría aplicarse por la vía militar, amenaza con “medidas eficaces proporcionales a la gravedad de la situación, incluidas sanciones” si Irán no cumple.

Reafirma el derecho de todos los países a defender sus embarcaciones de ataques y provocaciones, y ordena a todos los demás países no ayudar a Irán a cerrar el estrecho ni a cobrar peajes.

El borrador también “acoge con beneplácito los esfuerzos en curso para evitar conflictos y coordinar un tránsito seguro y protegido a través del estrecho de Ormuz, expresa su apoyo a los esfuerzos en curso para buscar una paz duradera en la región y alienta a los Estados miembros de la región a fortalecer el diálogo y las consultas al respecto”.

Irán se convierte en un “gran” obstáculo para que EEUU garantice su “Operación Libertad”

El riesgo de que la guerra con Irán se reavivara aumentó después de que Estados Unidos intentara forzar la reapertura del estrecho de Ormuz para el transporte marítimo comercial, aunque el alto el fuego parecía mantenerse el martes incluso después de que Emiratos Árabes Unidos afirmara que Irán le disparó misiles y drones.

El poderoso presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de socavar la seguridad regional con sus esfuerzos por poner fin al control asfixiante de Irán sobre el estrecho y advirtió que Teherán responderá.

El ejército de Estados Unidos informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense transitaron con éxito el estrecho el lunes, el primer día del plan, y que disparó contra fuerzas de Irán, hundiendo seis pequeñas embarcaciones que estaban atacando a buques.

Un comandante militar iraní cuestionó la afirmación de Washington de que había hundido seis embarcaciones y dijo que dos pequeños cargueros civiles fueron alcanzados el lunes, matando a cinco civiles, informó la televisión estatal iraní.

Los datos de seguimiento de barcos mostraron que un petrolero de crudo con bandera panameña se dirigía hacia el centro del estrecho el martes por la mañana tras salir de un fondeadero en el golfo Pérsico, aunque no estaba claro si intentaría atravesarlo. El petrolero tenía como destino declarado Singapur, según el sitio de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, además de fertilizantes y otros productos derivados del petróleo— ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha supuesto una gran ventaja estratégica en las negociaciones para poner fin a la guerra. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán una importante fuente de presión.

Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a que cerrara el estrecho.

Irán confirma que atacó barcos en el estrecho de Ormuz

Medios iraníes publicaron imágenes de un barco ardiendo fruto de lo que describen como un ataque cerca del estrecho de Ormuz.

Esta zona es clave para el tránsito mundial de petróleo y recursos energéticos, lo que convierte la advertencia en un asunto de seguridad internacional.

El gobierno iraní ha elevado la tensión en Oriente Medio luego de advertir que atacará a cualquier fuerza armada extranjera que intente aproximarse al estrecho de Ormuz.

Según declaraciones oficiales, Irán monitorea constantemente la actividad militar en la zona y asegura estar listo para responder “de inmediato” ante cualquier movimiento considerado hostil.

Importancia estratégica del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es uno de los pasos marítimos más transitados y vitales del mundo.

Alrededor del 20 % del petróleo global pasa por este corredor, por lo que cualquier conflicto en esta área representa un riesgo importante para el suministro y los precios internacionales.

La advertencia de Irán hacia fuerzas extranjeras, como las de Estados Unidos o naciones europeas, incrementa la preocupación sobre posibles incidentes que podrían desencadenar una crisis mayor.

No es la primera vez que Irán realiza advertencias relacionadas con el estrecho de Ormuz.

En el pasado se han registrado enfrentamientos navales y detenciones de embarcaciones, lo que, sumado a la actual escalada, alimenta la incertidumbre en la comunidad internacional.

Diversos analistas consideran que un incremento de presencia militar extranjera podría aumentar aún más el peligro en la zona.



Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego

Irán ha dicho que la nueva iniciativa de Estados Unidos constituye una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

En una publicación en X el martes, Qalibaf acusó a Washington de socavar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y advirtió que se está configurando una “nueva ecuación” allí .

Dio a entender que Irán aún no ha respondido plenamente al intento estadounidense de reabrir la vía marítima, al afirmar: “Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”.

Su declaración no mencionó las negociaciones con Estados Unidos que ahora se realizan en forma de intercambio de mensajes a través de Pakistán.

Trump promete reabrir el estrecho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que los esfuerzos iraníes por detener el paso por el estrecho “lamentablemente tendrán que ser enfrentados con fuerza”.

Señaló que el esfuerzo estadounidense para reabrir el estrecho, denominado “Proyecto Libertad”, tenía como objetivo ayudar a decenas de miles de marinos varados en cientos de barcos que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó el lunes a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, al indicar que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

Pero los transportistas seguían recelosos.

Emiratos Árabes Unidos soportó el peso de la represalia de Irán

El Ministerio emiratí de Defensa informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujaira dijeron que un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, condenó los ataques el martes y afirmó que atacar a civiles e infraestructura era “inaceptable”. En un comunicado en X, Modi afirmó que India mantiene una “firme solidaridad” con Emiratos Árabes Unidos y subrayó la necesidad de un transporte marítimo seguro e ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz.

Irán no confirmó ni negó los ataques, pero temprano el martes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que tanto Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos “deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero”.

Pakistán y Arabia Saudí también condenaron los ataques contra Emiratos Árabes Unidos. La condena saudí se emitió pese a que las relaciones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son cada vez más tensas.

El cierre del estrecho de Ormuz tiene consecuencias de gran alcance

La interrupción de la vía marítima ha asfixiado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y el gas del Golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región.

Mientras tanto, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando al menos a 49 buques comerciales que dieran la vuelta, según el Comando Central. También ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho.

El bloqueo ha privado a Irán de ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado su esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones sobre su disputado programa nuclear y otros asuntos de larga data.

Las negociaciones EEUU e Irán avanzan poco

La propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra exige que Estados Unidos levante las sanciones, termine el bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con el aparato de seguridad iraní.

Funcionarios iraníes dijeron durante el fin de semana que estaban revisando la respuesta de Estados Unidos. Irán ha afirmado que su propuesta no incluye su programa nuclear ni el uranio enriquecido, desde hace tiempo un motor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

Irán quiere que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego. Trump expresó dudas durante el fin de semana de que la propuesta conduzca a un acuerdo.

Irán confirma que atacó barcos en el estrecho de Ormuz

Medios iraníes publicaron imágenes de un barco ardiendo fruto de lo que describen como un ataque cerca del estrecho de Ormuz.

Esta zona es clave para el tránsito mundial de petróleo y recursos energéticos, lo que convierte la advertencia en un asunto de seguridad internacional.

El gobierno iraní ha elevado la tensión en Oriente Medio luego de advertir que atacará a cualquier fuerza armada extranjera que intente aproximarse al estrecho de Ormuz.

Según declaraciones oficiales, Irán monitorea constantemente la actividad militar en la zona y asegura estar listo para responder “de inmediato” ante cualquier movimiento considerado hostil.

Importancia estratégica del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es uno de los pasos marítimos más transitados y vitales del mundo.

Alrededor del 20 % del petróleo global pasa por este corredor, por lo que cualquier conflicto en esta área representa un riesgo importante para el suministro y los precios internacionales.

La advertencia de Irán hacia fuerzas extranjeras, como las de Estados Unidos o naciones europeas, incrementa la preocupación sobre posibles incidentes que podrían desencadenar una crisis mayor.

No es la primera vez que Irán realiza advertencias relacionadas con el estrecho de Ormuz.

En el pasado se han registrado enfrentamientos navales y detenciones de embarcaciones, lo que, sumado a la actual escalada, alimenta la incertidumbre en la comunidad internacional.

Diversos analistas consideran que un incremento de presencia militar extranjera podría aumentar aún más el peligro en la zona.

Irán deja claro que atacará a cualquiera que intente acercarse al estrecho Ormuz



El gobierno iraní ha elevado la tensión en Oriente Medio luego de advertir que atacará a cualquier fuerza armada extranjera que intente aproximarse al estrecho de Ormuz.

Esta zona es clave para el tránsito mundial de petróleo y recursos energéticos, lo que convierte la advertencia en un asunto de seguridad internacional.

Según declaraciones oficiales, Irán monitorea constantemente la actividad militar en la zona y asegura estar listo para responder “de inmediato” ante cualquier movimiento considerado hostil.

La amenaza de atacar a cualquier embarcación que quiera atravesar Ormuz surge luego que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que ejecutará la “Operación Libertad” para escoltar los barcos varados en el estrecho.

De acuerdo, a Trump participarán destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Trump: “Irán muere por llegar a un acuerdo”

En recientes declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Irán se muere por llegar a un acuerdo”.

Esta declaración pone de relieve la tensión constante entre ambas naciones y la percepción de Trump respecto a la posición de Irán en el tablero internacional de negociaciones.

Según Trump, tras su salida de la presidencia, Irán ha mostrado mayor interés en alcanzar negociaciones, especialmente en materia nuclear y sobre las sanciones económicas impuestas por Washington.

Las palabras del mandatario surgen luego de recurrentes intentos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear con Irán y ante la presión internacional para evitar una escalada en Medio Oriente.

Negociaciones nucleares y presión internacional en la guerra con Irán

Las negociaciones nucleares entre Irán y las potencias occidentales han enfrentado altibajos en los últimos años.

La administración Trump rompió el acuerdo alcanzado en 2015, lo que llevó a un endurecimiento de las sanciones.

Aunque Irán ha respondido con el aumento en el enriquecimiento de uranio, para muchos analistas, la declaración de Trump apunta a que el país persa enfrenta un fuerte desgaste económico y está ansioso por normalizar sus relaciones, sobre todo con Estados Unidos.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue debatiendo la mejor vía para restaurar la diplomacia en la región.

EEUU e Irán “usarán” armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones

Los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) e Irán han prometido usar armas novedosas y poderosas en una próxima escalada de tensiones, generando alarma en el mundo.

El comandante de la Armada de Irán, Shahram Irani, ha generado alarma internacional por asegurar que tiene mayores capacidades militares.

De acuerdo a medios locales, Irán revela arma aterradora y advierte que será activada si el país es atacado, marcando una nueva fase en la tensión regional y global.

“Pronto revelaremos un arma aterradora contra el enemigo. […] En estos días muy cercanos, estas capacidades se mostrarán en el ámbito marítimo“, señaló Irani.

Añadió que los enemigos verán “el arma que tanto temen” muy cerca de ellos y advirtió que espera que “no sufran un infarto”, en referencia al posible impacto de estas demostraciones.

En los últimos años, la presión militar y diplomática sobre Irán en materia nuclear y de defensa ha ido en aumento.

Las sanciones de Occidente, sumadas a los enfrentamientos indirectos con Israel y Estados Unidos, han elevado la tensión en Oriente Medio.

El anuncio de un armamento “aterrador”, cuyo detalle no ha sido revelado pero que apunta a una capacidad de respuesta inédita, podría alterar significativamente el equilibrio estratégico en la región.

Esta advertencia ocurre después de recientes intercambios de amenazas entre Teherán y varios países occidentales.

Según el jefe militar iraní, “la próxima guerra podría cambiar la historia”, insinuando que la “arma aterradora” es una innovación que aún no ha sido utilizada.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar y varios gobiernos han solicitado una investigación más profunda sobre el armamento al que Irán hace referencia.

Dark Eagle, el proyectil más grande de EEUU que usará en Irán

Estados Unidos ha dado a conocer información clave sobre su novedoso misil estadounidense de largo alcance, una herramienta militar que promete revolucionar las capacidades operativas del país, específicamente en Irán.

Según fuentes oficiales, este sistema introduce avances tecnológicos pensados para superar a la competencia internacional, cambiando así el panorama estratégico global en materia de defensa.

A diferencia de otros proyectiles tradicionales, el novedoso misil estadounidense integra sistemas de guiado precisos y una capacidad de alcance mejorada, permitiendo impactar objetivos a grandes distancias con un margen de error mínimo, lo que generaría mayores daños en Irán.

Además, incorpora inteligencia artificial y sensores avanzados para adaptarse dinámicamente a diferentes escenarios, haciendo más difícil su detección y neutralización.

Irán no se “rendirá”: Líder supremo dice que protegerán sus capacidades nucleares y de misiles

El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, en un posible intento de adoptar una postura firme mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego que, por ahora, se mantiene en la guerra.

El ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración escrita leída por un presentador de la televisora estatal iraní como ocurre desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, adoptó un tono desafiante, insistiendo en que el único lugar al que pertenecen los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas” y que se estaba escribiendo un “nuevo capítulo” en la historia de la región.

Sus declaraciones llegan en un momento en que la industria petrolera de Irán ha comenzado a verse asfixiada por un bloqueo de la Marina estadounidense que impide que sus petroleros salgan al mar.

Mientras, el crudo Brent de referencia para entrega en junio llegó a alcanzar los 126 dólares por barril en las operaciones del jueves, mientras Teherán mantiene su asfixiante control sobre el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Todo esto supone una presión adicional para la economía global, mientras Trump podría estar sopesando una respuesta.

“Con la ayuda y el poder de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, uno que sirva al progreso, la comodidad y la prosperidad de su pueblo”, dijo Jamenei en la declaración.

“Nosotros y nuestros vecinos al otro lado de las aguas del golfo Pérsico y del (golfo) de Omán compartimos un destino común. Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia para actuar con codicia y malicia no tienen cabida en él, excepto en el fondo de sus aguas”, agregó.

Bloqueo de Irán en Ormuz hace tambalear el alto el fuego

Con un frágil alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán están enfrascados en una pugna por el estrecho. El bloqueo estadounidense está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privando a Irán de unos ingresos cruciales y creando un escenario en el que Teherán podría tener que suspender la producción porque no tiene dónde almacenar el crudo.

El cierre del estrecho también ejerce presión sobre Trump, mientras el precio del petróleo y la gasolina se disparan antes de unas cruciales elecciones de mitad de legislatura, y los aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía navegable para exportar su petróleo y gas.

Una reciente propuesta de Irán pospondría las negociaciones sobre su programa nuclear para más adelante. Trump señaló que una de las principales razones por las que fue a la guerra era negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares. Teherán ha defendido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos, aunque enriqueció uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

En su discurso con motivo del Día del Golfo Pérsico en Irán, Jamenei señaló que las cuestiones nucleares y el programa de misiles balísticos no se negociarían.

“Noventa millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles— como activos nacionales, y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”, manifestó Jamenei.

Se refirió a Estados Unidos como el “Gran Satán”, un insulto que el liderazgo iraní emplea para Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán señala que el estrecho permanecerá cerrado

En su comunicado, Jamenei pareció indicar que Irán mantendrá su control sobre el paso, que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán. Según se informó, Teherán habría estado cobrando dos millones de dólares a algunos barcos para transitar por el estrecho.

“El Irán islámico, agradeciendo de forma práctica la bendición de ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz, hará que la región del golfo Pérsico sea segura y pondrá fin a los abusos del enemigo hostil sobre esta vía navegable”, aseveró Jamenei. “Las normas legales y la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerán comodidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus ganancias económicas alegrarán los corazones del pueblo”.

Sin embargo, el mundo consideraba el estrecho una vía internacional, abierta a todos sin necesidad de peajes. Las naciones árabes del golfo, encabezadas por Emiratos Árabes Unidos, han denunciado el control de Irán sobre el estrecho calificándolo como similar a la piratería.

EEUU ha gastado $25 mil millones en la guerra con Irán

El costo de la guerra de Irán iniciada por EEUU oscila cerca de 25,000 millones de dólares desde el inicio del conflicto, según reportes recientes.

Este gasto supone un impacto considerable en las finanzas estatales de Estados Unidos, a la vez que reaviva el debate sobre la intervención militar en el Medio Oriente y sus consecuencias a nivel internacional.

La estimación del costo de la guerra la proporcionó el contralor interino del Pentágono, Jules Hurst III, quien testificó en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

“Aproximadamente, a día de hoy, estamos gastando unos 25,000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, declaró Hurst al principal demócrata del comité, el representante por Washington Adam Smith

La cifra de la guerra, confirmada por el Pentágono, incluye los costos de despliegue de tropas, operaciones de defensa, refuerzos de bases militares y municiones.

Estos gastos militares reflejan los desafíos y tensiones que Estados Unidos enfrenta en Medio Oriente, especialmente ante la creciente influencia de Irán en la región y los conflictos derivados de la situación con grupos como los hutíes, respaldados por Teherán.

Para muchos analistas, la magnitud del gasto militar pone sobre la mesa una discusión clave: ¿vale la pena el costo humano y fiscal para los estadounidenses? Los recursos usados podrían haberse destinado a educación, salud o infraestructura.

Este escenario recuerda a otros grandes gastos militares, como ocurrió en Irak y Afganistán.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó de la guerra con Irán

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.



