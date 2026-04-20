La Unión Europea avanza hacia una transformación significativa en la industria tecnológica con la aprobación de nuevas regulaciones que obligarán a los fabricantes de dispositivos electrónicos a rediseñar sus productos, especialmente los teléfonos inteligentes. Entre los cambios más relevantes destaca la exigencia de que los usuarios puedan retirar y reemplazar fácilmente las baterías de sus dispositivos.

El Parlamento Europeo dio luz verde a estas normas como parte de una estrategia más amplia enfocada en la sostenibilidad, la economía circular y la reducción de residuos electrónicos. La legislación abarca el diseño, producción y reciclaje de todas las baterías recargables que se comercialicen dentro del bloque.

Uno de los puntos clave de la normativa es que las baterías portátiles, como las que utilizan los smartphones, tabletas y cámaras, deberán ser accesibles para el usuario sin necesidad de herramientas especializadas o conocimientos técnicos avanzados. Esta medida representa un cambio radical respecto al modelo actual, en el que la mayoría de los dispositivos vienen sellados, dificultando cualquier intento de reparación o sustitución de componentes.

El impacto será directo en grandes fabricantes tecnológicos como Apple, que en los últimos años ha apostado por diseños compactos y cerrados. De hecho, la compañía ya tuvo que adaptarse a regulaciones europeas previas, como la adopción del puerto USB-C en sus dispositivos más recientes. Con esta nueva normativa, tanto Apple como otros fabricantes deberán replantear la arquitectura interna de sus equipos para cumplir con los requisitos de accesibilidad.

Además de las modificaciones en el diseño, las nuevas reglas introducen obligaciones ambientales más estrictas. Las baterías utilizadas en vehículos eléctricos, medios de transporte ligero como scooters eléctricos y baterías industriales de gran capacidad deberán contar con una declaración de huella de carbono, así como con etiquetas informativas y un “pasaporte digital” que permita rastrear su ciclo de vida.

La normativa también fija metas progresivas para la recolección y reciclaje de baterías usadas. Se establece que para el año 2031, al menos el 61% de las baterías desechadas deberán ser recolectadas, mientras que el 95% de los materiales de las baterías portátiles deberá recuperarse para su reutilización. Estas cifras reflejan el compromiso del bloque europeo con la reducción del impacto ambiental y la optimización de recursos.

Otro aspecto relevante es la obligación de incorporar un porcentaje mínimo de materiales reciclados en la fabricación de nuevas baterías. Sin embargo, este requisito entrará en vigor ocho años después de la implementación completa de la normativa, dando tiempo a la industria para adaptarse a los nuevos estándares.

Expertos señalan que estas medidas no solo beneficiarán al medio ambiente, sino que también empoderarán a los consumidores, al facilitar la reparación de sus dispositivos y extender su vida útil. No obstante, algunos sectores de la industria han advertido sobre los desafíos técnicos y económicos que implicará esta transición.

Con estas regulaciones, la Unión Europea busca posicionarse como un referente global en políticas ambientales aplicadas a la tecnología, marcando el rumbo hacia dispositivos más sostenibles, duraderos y amigables con el usuario.

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