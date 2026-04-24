El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado que abandonará la vida política una vez finalice su actual mandato en 2027, una decisión que marca el cierre de una etapa de casi una década al frente del país europeo.

El anuncio se produjo durante una reunión informal de líderes de la Unión Europea celebrada en Chipre, donde el mandatario francés aseguró de forma categórica que no tiene intención de continuar en la política después de dejar el cargo.

Macron explicó que su trayectoria pública fue completamente inesperada, recordando que antes de asumir la presidencia no tenía una carrera política consolidada y que, tras su salida del poder, tampoco planea regresar a este ámbito.

El presidente también reflexionó sobre los retos que ha enfrentado en los últimos años de gobierno, señalando la complejidad de gestionar los resultados de sus políticas mientras intenta corregir errores del pasado. Según sus palabras, uno de los mayores desafíos ha sido mantener los logros alcanzados sin dejar de avanzar en nuevas reformas.

“Lo más difícil después de tantos años es preservar lo que ha funcionado bien y, al mismo tiempo, intentar corregir lo que no salió como se esperaba”, expresó durante su intervención.

El anuncio abre un nuevo escenario político en Francia, donde las elecciones presidenciales están programadas para abril de 2027. La decisión de Macron llega en un momento de reconfiguración del panorama político europeo, marcado por el fortalecimiento de distintas fuerzas tanto de centro como de derecha.

En ese contexto, las encuestas actuales muestran que, si la líder de extrema derecha Marine Le Pen no pudiera participar en los comicios debido a decisiones judiciales, su aliado político Jordan Bardella se perfila como uno de los principales favoritos para competir por la presidencia.

La posible salida de Macron de la escena política ha generado diversas reacciones en el ámbito europeo, ya que su liderazgo ha tenido un papel relevante en debates clave de la Unión Europea, desde la economía hasta la seguridad y la política exterior.

Aunque el presidente no ofreció detalles sobre sus planes personales tras dejar el cargo, su declaración confirma su intención de cerrar definitivamente su etapa en la política activa, poniendo fin a una carrera que ha tenido un impacto significativo en Francia y en el escenario europeo contemporáneo.

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