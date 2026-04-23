“La mejor sorpresa”. La pareja es muy popular en México y la decisión de compartir que tendrán un tercer hijo se ha viralizado en las redes sociales.

Mariana Rodríguez, reconocida influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció este 22 de abril que está tercer embarazo.

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia, fue compartida por Mariana a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y gratitud por la nueva etapa que se abre para ella y su pareja.

El anuncio del tercer embarazo de Mariana Rodríguez fue calificado por la pareja como “la mejor sorpresa”, ya que ocurre en un momento de gran actividad personal y profesional para ambos.

Tanto Mariana como Samuel García han captado la atención del público mexicano y latinoamericano por su estilo de vida compartido en redes, así como por el impacto de su trabajo político y social en la región.

“Voy a ser hermana mayor otra vez”, dice ella con emoción mientras lleva una blusa que dice “big sis”, dijo la hija mayor de Mariana sobre el tercer embarazo de su madre.

La esposa del funcionario mexicano publicó un video, para que sus seguidores se enteraran de la buena noticia.

“Y de repente… cuando sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar…la vida llega y te sorprende”.

Reacciones en redes sociales a la noticia del embarazo

El anuncio del embarazo de Mariana Rodríguez generó una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de figuras públicas, seguidores y ciudadanos.

En plataformas como Instagram y X, cientos de usuarios celebraron la noticia, destacando el lado humano de la pareja y su disposición a compartir los momentos más íntimos de su vida familiar.

Además, especialistas han señalado cómo la visibilidad y apertura de Mariana y Samuel acerca de su vida personal sirven para acercar a sus seguidores a temas relacionados a la familia y los valores.

Recordemos que este tipo de noticias también impulsan conversaciones sobre la conciliación familiar y la vida pública, como se abordó previamente en [este análisis sobre la relevancia social de Mariana Rodríguez.

Estudio revela que cada vez más mujeres interrumpen su embarazo



Cada vez más mujeres han reportado haber intentado interrumpir sus embarazos por sí solas, utilizando métodos como tomar hierbas, beber alcohol o incluso golpearse el abdomen, según un nuevo estudio. Los investigadores encuestaron a mujeres en edad reproductiva en los Estados Unidos antes y después de la revocación de Roe v. Wade por la Corte Suprema en junio de 2022. La proporción de mujeres que reportaron haber intentado terminar un embarazo por sí mismas aumentó del 2.4% al 3.3%.

“Mucha gente está tomando el asunto en sus propias manos”, dijo la Dra. Grace Ferguson, obstetra-ginecóloga y proveedora de abortos en Pittsburgh, que no participó en la investigación publicada el martes en la revista JAMA Network Open.

Los autores del estudio reconocen que el aumento es pequeño, pero los datos sugieren que podría alcanzar a cientos de miles de mujeres.

Los investigadores encuestaron a unas 7,000 mujeres seis meses antes de la decisión de la Corte Suprema y luego a otro grupo de 7,100 un año después de la decisión. Preguntaron si las participantes habían intentado interrumpir un embarazo por su cuenta y, a las que respondieron que sí, les hicieron preguntas adicionales sobre sus experiencias.

“Nuestros datos muestran que dificultar el acceso al aborto no significa que las personas necesiten o quieran un aborto con menos frecuencia”, dijo Lauren Ralph, epidemióloga de la Universidad

Relacionan el consumo de paracetamol en el embarazo con mayor riesgo de TDAH en niños

Un reciente estudio publicado en Nature Mental Health ha encontrado una posible relación entre la exposición prenatal al paracetamol y un mayor riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en la infancia. La investigación, liderada por la Universidad de Washington, analizó muestras de sangre de mujeres embarazadas y evaluó el impacto del fármaco en el desarrollo neurológico de sus hijos.

Los investigadores examinaron datos de 307 madres afroamericanas y sus hijos, midiendo biomarcadores de paracetamol en muestras de plasma materno del segundo trimestre. Los resultados mostraron que los niños cuyas madres presentaban rastros de este medicamento en sangre tenían hasta 3,15 veces más probabilidades de ser diagnosticados con TDAH entre los 8 y 10 años.

El riesgo fue particularmente elevado en niñas, quienes tenían una probabilidad 6,16 veces mayor de desarrollar el trastorno en comparación con aquellas no expuestas. Además, el estudio identificó cambios en la expresión genética placentaria, sugiriendo que la alteración de ciertas vías inmunitarias y neurológicas podría estar involucrada en esta asociación.

A pesar de que el paracetamol es considerado un medicamento seguro durante el embarazo y recomendado por agencias regulatorias como la FDA y la EMA, esta investigación se suma a una creciente evidencia que sugiere posibles efectos adversos en el desarrollo neurológico fetal.

Los científicos destacan la necesidad de realizar más estudios para comprender los mecanismos biológicos detrás de esta asociación y determinar si el uso de paracetamol durante el embarazo debería ser reconsiderado en ciertos casos.

Nauseas en el embarazo: Científicos logran un gran avance para curar este síntoma

Los investigadores afirman haber identificado la razón detrás de la enfermedad grave que algunas mujeres experimentan durante el embarazo, lo que podría acercarnos más a encontrar un posible tratamiento.

De acuerdo con un estudio, se ha descubierto que los bebés producen una hormona que puede desencadenar una enfermedad grave conocida como hiperémesis gravídica (HG). La exposición previa a la hormona GDF15 antes del embarazo podría ser considerada como un tratamiento innovador.

El profesor Sir Stephen O’Rahilly, de la Universidad de Cambridge, explicó que “la sensibilidad de una madre a esta hormona determina la gravedad de su enfermedad”. Además, señaló que este conocimiento ofrece pistas sobre cómo prevenir estos episodios.

Se estima que entre uno y tres de cada 100 embarazos se ven afectados por HG, una afección que puede poner en peligro la vida del feto y que, en muchos casos, requiere hospitalización para administrar líquidos por vía intravenosa y prevenir la deshidratación.

Los estudios previos sugerían la relación entre enfermedades durante el embarazo y la hormona GDF15, aunque faltaba una comprensión detallada del mecanismo.

El nuevo estudio, publicado en Nature y llevado a cabo por científicos de la Universidad de Cambridge junto a investigadores de Escocia, Estados Unidos y Sri Lanka, reveló que la gravedad de la enfermedad estaba vinculada a la cantidad de esta hormona producida en el útero y a la exposición previa.

Al analizar a mujeres en el Hospital de Maternidad Rosie en Cambridge, los investigadores observaron que aquellas con una variante genética que las predisponía a HG tenían niveles más bajos de la hormona. Por otro lado, las mujeres con la afección sanguínea beta talasemia, que provoca niveles elevados de GDF15 antes y durante el embarazo, experimentaron muy pocos síntomas de náuseas o vómitos.

El profesor Sir Stephen, director de la unidad de enfermedades metabólicas del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, mencionó que Bloquear la llegada de la hormona a su receptor específico en el cerebro de la madre podría sentar las bases para crear un tratamiento seguro y eficaz para esta condición.



