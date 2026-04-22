La plataforma Disney+ anunció el estreno de una innovadora propuesta inclusiva que busca acercar la música animada a nuevas audiencias. Se trata de “Songs in Sign Language”, una serie de secuencias musicales adaptadas al lenguaje de señas estadounidense (ASL), que estarán disponibles a partir del 27 de abril en el marco del Mes Nacional de la Historia Sorda.

El proyecto incluye tres icónicas canciones de producciones recientes de Walt Disney Animation Studios, reinterpretadas y animadas completamente en lenguaje de señas. Entre ellas destacan “The Next Right Thing” de Frozen 2, “We Don’t Talk About Bruno” de Encanto y “Beyond” de Moana 2.

El proyecto fue dirigido por Hyrum Osmond, un experimentado animador de Disney, quien lideró a un equipo de más de 20 artistas para dar vida a estas nuevas versiones. A diferencia de una simple traducción literal, las canciones fueron reinterpretadas desde su esencia emocional y conceptual, adaptando cada movimiento y expresión al lenguaje de señas de manera artística y significativa.

Para lograrlo, el equipo trabajó en conjunto con Deaf West Theatre, reconocida por su enfoque inclusivo y galardonada con premios internacionales. Bajo la dirección artística de DJ Kurs y con la colaboración de especialistas en coreografía de señas, se diseñaron interpretaciones que transmiten no solo el contenido, sino también la emoción de cada canción.

El proceso creativo implicó la elaboración de nuevas animaciones desde cero en muchos casos, con ajustes detallados para respetar la intención original de las escenas mientras se integraba el lenguaje de señas de forma natural. Además, el estreno estará acompañado de un material especial detrás de cámaras que mostrará cómo se desarrolló esta colaboración.

Osmond explicó que este proyecto tiene un significado personal profundo, ya que creció en una familia con un padre sordo y reconoce las barreras de comunicación que enfrentó. Según el director, la animación representa una oportunidad única para mostrar la belleza del lenguaje de señas y, al mismo tiempo, generar una conexión más inclusiva con la comunidad sorda.

Por su parte, los creadores involucrados destacaron la importancia de integrar el lenguaje de señas en historias universales como las de Disney, permitiendo que más niños y familias puedan disfrutar de estos contenidos en igualdad de condiciones. También señalaron que esta iniciativa podría abrir el camino a futuras producciones inclusivas dentro de la industria del entretenimiento.

El lanzamiento de “Songs in Sign Language” refleja un esfuerzo por ampliar la accesibilidad en el contenido audiovisual y por reconocer la diversidad de formas de comunicación. Con esta propuesta, Disney busca no solo entretener, sino también promover la inclusión y el entendimiento cultural a través del arte y la animación.

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