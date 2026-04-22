Una joven de 27 años, identificada como Karolina Krzyzak, falleció en un hotel de Bali tras sufrir un cuadro severo de desnutrición, en un caso que ha generado preocupación sobre los riesgos de prácticas extremas relacionadas con la alimentación y el bienestar.

De acuerdo con reportes difundidos por el medio The Sun, la mujer había llegado en diciembre de 2024 al complejo turístico Sumberkima Hill, donde alquiló una villa privada. Desde su arribo, el personal del lugar notó un deterioro físico evidente: su cuerpo mostraba signos de extrema delgadez, con rasgos faciales marcados, debilidad generalizada y señales visibles de falta de nutrientes.

Trabajadores del hotel intentaron persuadirla en varias ocasiones para que buscara atención médica, debido a la gravedad de su estado. Sin embargo, la joven rechazó cualquier tipo de asistencia. Días después, al no tener noticias de ella y tras la preocupación de una amiga cercana, empleados del lugar ingresaron a la habitación, donde la encontraron sin vida.

Las autoridades confirmaron posteriormente que la causa del fallecimiento fue desnutrición. Informes adicionales indicaron que la joven padecía afecciones como osteoporosis y niveles bajos de albúmina, condiciones asociadas a una alimentación deficiente durante un periodo prolongado.

Karolina, originaria de Varsovia, había enfrentado problemas relacionados con su imagen corporal desde la adolescencia. Personas cercanas señalaron que durante años luchó contra la anorexia, un trastorno alimentario caracterizado por una restricción extrema de la ingesta de alimentos.

Con el tiempo, adoptó estilos de vida alternativos relacionados con el bienestar, incluyendo el veganismo y la práctica del yoga. Posteriormente, llevó su alimentación a un nivel más restrictivo al inclinarse por el “frutarianismo”, una dieta basada casi exclusivamente en el consumo de frutas, lo que puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales del organismo si no se maneja adecuadamente.

A través de sus redes sociales, la joven compartía con frecuencia su estilo de vida, mostrando una apariencia cada vez más delgada. Estas publicaciones encendieron las alarmas entre familiares y amigos, quienes intentaron intervenir para que abandonara la dieta extrema y buscara ayuda profesional.

Pese a múltiples intentos por persuadirla, Karolina se mantuvo firme en sus decisiones. Incluso sus padres le pidieron regresar a casa para recibir tratamiento, pero no lograron convencerla. Su viaje a Bali tenía como objetivo conectar con personas que compartieran sus creencias y hábitos, aunque finalmente terminó enfrentando sola las consecuencias de su deterioro físico.

Al momento de su muerte, la joven pesaba aproximadamente 22 kilogramos, una cifra extremadamente baja para su edad. Reportes indican que su estado era tan crítico que apenas podía mantenerse en pie, y que su cuerpo presentaba signos visibles de desgaste, como uñas debilitadas y dientes afectados por la falta de nutrientes esenciales.

El caso ha sido retomado por distintos medios y análisis, como el publicado por The Cut, que profundiza en cómo ciertas tendencias de bienestar pueden volverse peligrosas cuando se llevan a extremos sin supervisión médica.

Especialistas advierten que, si bien dietas como el veganismo pueden ser saludables cuando están bien planificadas, prácticas más restrictivas como el frutarianismo pueden derivar en graves consecuencias para la salud, incluyendo deficiencias nutricionales severas, daño orgánico y, en casos extremos, la muerte.

Este trágico suceso ha reabierto el debate sobre la influencia de las redes sociales en la percepción del cuerpo y la salud, así como la necesidad de promover información responsable sobre hábitos alimenticios. También pone en evidencia la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento profesional en personas que enfrentan trastornos alimentarios o conductas de riesgo.

La historia de Karolina Krzyzak se suma a otros casos que alertan sobre los peligros de idealizar estilos de vida extremos sin considerar sus implicaciones médicas, subrayando la importancia del equilibrio y el cuidado integral de la salud.

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