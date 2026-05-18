La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó el bloqueo de cuentas bancarias de 10 personas consideradas Personas Políticamente Expuestas (PEP), tras señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones del crimen organizado en Sinaloa.

Aunque la UIF no reveló oficialmente los nombres de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, reportes indican que las investigaciones estarían relacionadas con funcionarios y exfuncionarios cercanos al entorno político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Las acciones ocurren semanas después de que autoridades estadounidenses presentaran acusaciones relacionadas con posibles nexos entre actores políticos y grupos criminales en la región. Rocha Moya solicitó licencia a su cargo el pasado 2 de mayo, argumentando que buscaba facilitar las investigaciones en curso.

Entre las figuras mencionadas en reportes recientes aparece también Enrique Inzunza Cázarez, actual senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, aunque hasta ahora no se han confirmado procesos judiciales en su contra.

La UIF señaló que las medidas forman parte de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

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